Jusqu’à 38 codes cachés pour tirer le meilleur parti de votre Xiaomi : ce sont toutes les fonctions et menus secrets que MIUI cache

À de nombreuses reprises, vous avez sûrement dû extraire des codes pouvant être saisis dans l’application d’appel de votre mobile Xiaomi pour découvrir certaines données cachées telles que le numéro IMEI du téléphone. C’est surtout utile pour effectuer certaines actions sans avoir à les faire manuellement, mais il existe de nombreux autres codes cachés très intéressants.

En fait, dans cet article, nous avons compilé un total de 38 codes que vous pourrez utiliser sur votre appareil Xiaomi, tous avec un utilitaire très spécifique et qu’il sera sûrement utile de les avoir à portée de main à tout moment.

Ce sont les 38 codes secrets que cache votre mobile Xiaomi

Une chose que vous devez garder à l’esprit lorsque vous utilisez ces numéros est qu’ils ne fonctionnent pas tous sur n’importe quel smartphone de la marque. En fait, nous avons nous-mêmes fait le test avec un POCO F4 et MIUI 14 à l’intérieur et certains d’entre eux n’ont pas fonctionné correctement, vous devrez donc les tester pour savoir s’ils fonctionnent ou non.

Normalement, ces types de codes sont utilisés pour vérifier que le matériel interne de l’appareil fonctionne correctement, quelque chose de similaire à ce que fait le menu CIT. C’est pourquoi si tout fonctionne comme il se doit, le processus se fermera automatiquement en supposant que tout va bien, il est donc normal que cela se produise.

Cela dit, nous vous laissons ci-dessous la liste complète des codes MIUI que vous pouvez mettre en pratique sur votre équipement si vous en avez besoin:

CODE FONCTION *#06# Numéro IMEI du téléphone *#*#6484#*#* menu de test *#*#37263#*#* Informations à l’écran >*#*#4636#*#* Informations sur le téléphone, les statistiques d’utilisation et la batterie *#*#7780#*#* Réinitialisation d’usine (affecte uniquement les applications) *2767*3855# Nettoyage et restauration du système *#*#34971539#*#* Informations de « dev » sur la caméra mobile *#*#7594#*#* Activer l’arrêt direct à l’aide du bouton d’alimentation *#*#273283*255*663282*#*#* Sauvegarde rapide des données du téléphone *#*#197328640#*#* Activer le mode test *#*#225#*#* Informations sur le calendrier MIUI *#*#426#*#* Informations sur les services Google Play *#*#526#*#* Analyse des performances du LAN sans fil *#*#232338#*#* Affiche l’adresse MAC *#*#1472365#*#* Test de performances GPS *#*#1575#*#* Plus de tests GPS *#*#0283#*#* Test de bouclage de paquets (un système de raccourci) *#*#0*#*#* Essai d’écran LCD *#*#0673#*#* Essai du système audio *#*#34971539#*#* essai de caméra *#*#0842#*#* Test de vibration et de rétroéclairage *#*#2663#*#* Affiche la version de l’écran tactile *#*#2664#*#* Test de performance de l’écran tactile *#*#759#*#* Informations sur la configuration des partenaires Google *#*#0588#*#* Test du capteur de proximité *#*#3264#*#* Indique la version de la RAM installée *#*#232331#*#* test bluetooth *#*#284#*#* Créez instantanément un rapport de bug *#*#7262626#*#* essai sur le terrain *#*#232337#*# Affiche l’adresse Bluetooth du terminal *#*#4986*2650468#*#* Afficher le micrologiciel de divers composants *#*#1234#*#* Informations sur le micrologiciel du terminal *#*#1111#*#* Afficher la version du logiciel FTA *#*#2222#*#* Afficher la version matérielle FTA *#*#44336#*#* Afficher le numéro de build *#*#8351#*#* Activer la numérotation vocale *#*#8350#*#* Désactiver la numérotation vocale

