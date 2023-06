Google Drive cessera de fonctionner sur votre PC si vous utilisez l’une de ces versions de Windows

Windows 8 et Windows 8.1 vont très bientôt cesser de prendre en charge l’application Google Drive.

L’icône Google Drive, sur l’interface Windows 8

Il n’y a pas si longtemps, Google a pris la décision de ne plus prendre en charge la version de Chrome pour Windows 7, lorsqu’il a déterminé qu’il ne valait plus la peine de continuer à envoyer des mises à jour à son navigateur visant à fonctionner sur cette version mythique du système d’exploitation de Microsoft. Désormais, la société de moteurs de recherche a suivi les mêmes étapes avec une autre de ses plateformes, Google Drive.

Dans ce cas, oui, Windows 7 ne sera pas la version qui restera sans support. Comme l’entreprise elle-même l’a révélé via sa page d’assistance, Google Drive cessera bientôt de prendre en charge deux versions différentes de Windows : Windows 8 et Windows 8.1.

Adieu à Google Drive dans Windows 8 et 8.1

À l’heure actuelle, la décision de Google ne devrait prendre personne au dépourvu. Microsoft lui-même a déjà assuré que Windows 8.1 avait atteint la fin de sa période de support en janvier de cette année, et depuis lors, de nombreuses sociétés de développement ont cessé d’optimiser leurs applications pour cette version du système d’exploitation Windows.

La fin du support de Google Drive pour Windows 8 et Windows 8.1 prendra effet en août de cette année, comme l’entreprise elle-même l’a confirmé. À partir de ce moment, l’application ne recevra plus de mises à jour et pourrait cesser de fonctionner, bien qu’il soit toujours possible d’y accéder via le navigateur.

Pour cette raison, Google et Microsoft recommandent de mettre à jour vers la dernière version disponible de Windows, Windows 11 ou Windows 10 au cas où notre équipement ne serait pas compatible avec la version la plus récente. Il convient également de mentionner que les versions 32 bits de Windows seront bientôt abandonnées, alors gardez cela à l’esprit lors de la mise à niveau des ordinateurs vers une version ultérieure à Windows 8 ou Windows 8.1.

