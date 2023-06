Apple vise toujours à sortir une version plus abordable de Vision Pro d’ici la fin de 2025

Apple a officiellement annoncé son nouvel ordinateur spatial Vision Pro à la WWDC cette semaine, y compris le prix de 3 500 $. Vision Pro ne devrait pas sortir avant le début de 2024, mais Apple travaille toujours dur sur une version plus abordable du produit…

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg rapporte qu’Apple vise actuellement à sortir un produit informatique spatial AR/VR plus abordable d’ici la fin de 2025. Dans le même temps, Apple travaille également (sans surprise) sur un nouvelle version de Vision Pro qui intègre un processeur plus rapide pour des performances encore meilleures.

Maintenant que nous connaissons le nom de VIsion Pro, Gurman suppose que la version la plus abordable pourrait s’appeler quelque chose comme « Apple Vision » ou peut-être « Apple Vision One ». Mais comment exactement Apple va-t-il réduire ce prix ? Gurman a quelques idées.

Dans la version initiale de Vision Pro, les composants les plus chers sont les puces M2 et R1, les deux écrans micro-LED 4K et le matériel de la caméra et du capteur. Pour réduire les coûts, Apple pourrait « probablement utiliser des écrans de qualité inférieure », un processeur de moindre qualité, ainsi qu’un plus petit éventail de caméras et de capteurs. La société pourrait également supprimer les haut-parleurs audio spatiaux du casque lui-même et inciter les utilisateurs à utiliser leurs propres AirPods Pro pour l’audio :

Apple pourrait aussi probablement s’en tirer avec une conception de bandeau plus simple, exiger des AirPod pour l’audio spatial au lieu de la sangle avec haut-parleurs dans le Vision Pro, passer à un réglage IPD physique plutôt qu’automatique – distance entre les pupilles des yeux – et supprimer des fonctionnalités comme la caméra 3D. Combiné avec un processus de production plus raffiné, des économies d’échelle et un cadre moins cher, j’imagine qu’Apple pourrait faire baisser le prix de plusieurs centaines de dollars.

Mais Gurman souligne qu’il y a quelques domaines où Apple est peu susceptible de faire des compromis :

Mais il y a quelques domaines sur lesquels je pense qu’Apple ne fera pas de compromis dans une Apple Vision moins chère. L’écran externe, connu sous le nom d’EyeSight, pour montrer les yeux du porteur, ainsi que le système de suivi des yeux et des mains, sont aussi essentiels à l’Apple Vision qu’un écran tactile l’est à un iPhone. Je m’attendrais à ce qu’un modèle moins cher conserve ces fonctionnalités.

Avis de Netcost-security.fr

Ce calendrier me semble très, très ambitieux. Vision Pro lui-même a été retardé plusieurs fois et je ne serais pas du tout surpris de voir la version plus abordable de l’appareil subir le même sort. Si Apple est finalement en mesure de sortir une version plus abordable de Vision Pro en 2025, je suppose que ce ne serait pas avant la toute fin de l’année.

Gurman a également rendu compte des plans d’Apple pour publier une version plus abordable de Vision Pro en janvier, tout en notant également que les plans d’Apple pour les lunettes AR avaient été retardés. Le rapport d’aujourd’hui corrobore le fait qu’Apple, dans un monde idéal, vise toujours la même fenêtre de sortie de 2025.

À quel prix Apple devrait-il obtenir le prix de son casque AR / VR pour que vous envisagiez d'en acheter un?

