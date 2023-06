La chaise de jeu définitive existe et "seul" cela vous coûtera 25 000 dollars

Si vous avez beaucoup d’argent, cette chaise de jeu est la définitive.

Le Cooler Master Orb X est parfait pour les amateurs de jeux les plus hardcore et les plus chers.

Parfois, nous trouvons des concepts technologiques très étranges. Des ordinateurs champignons à d’autres beaucoup plus pratiques aujourd’hui. Cooler Master est l’une de ces sociétés de technologie et de jeux qui ont tendance à innover le plus. En fait, Cooler Master a tendance à proposer des concepts aussi révolutionnaires et intéressants de manière assez constante. Un très récent était de transformer un ordinateur de jeu en baskets, quelque chose qui est apparu dans un bourrage créatif et qu’ils ont décidé d’adapter. A cette occasion, nous parlons davantage d’un autre type de produit de luxe dans lequel la science et le confort vont de pair pour obtenir la plus grande immersion possible.

Cooler Master Orb X : une vraie barbarie pour gamers exigeants (et riches)

Le Cooler Master Orb X est une nouvelle façon de porter le jeu et le confort à un nouveau niveau. C’est une chaise gamer, oui, mais pas n’importe quelle chaise gamer puisqu’elle a une forme ovoïde et on s’assoit dessus comme si c’était un trône. À l’aide de la télécommande de cette chaise, la couverture tombe devant nous, refermant la capsule sur nous avec une série d’écrans de jeu de haute qualité.

En général, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, cela semble presque futuriste. Il a beaucoup de personnalisation et est incroyablement ergonomique. Jusqu’à présent, il existait de nombreux concepts de ce type, mais aucun n’avait vraiment été appliqué de manière remarquable jusqu’à présent.

L’opération est simple. C’est une structure ovoïde, nous nous asseyons dans un siège de jeu et en appuyant sur un bouton, les écrans descendent, se fermant comme s’il s’agissait pratiquement d’une capsule. Ainsi, l’immersion est la chose la plus importante dans ce produit.

La confidentialité a également été redéfinie afin que vous seul puissiez voir sur quoi vous travaillez ou comment vous travaillez.

Le confort est porté à un autre niveau, le siège est parfaitement réglable pour que vous puissiez profiter de l’expérience comme vous le souhaitez.

Conçu pour les longs marathons de vice dans lesquels nous sommes collés à la chaise pendant de nombreuses heures.

Il a une conception futuriste, avec des designs arrondis et un style vraiment sympa.

Il dispose d’une télécommande qui vous permet d’adapter parfaitement le modèle.

L’éclairage RVB ne pouvait pas manquer pour que nous puissions personnaliser notre chaise de jeu à notre style.

Rappelons que ce concept n’est pas exclusif à Cooler Master. Il existe déjà d’autres sociétés comme Razer avec son Enki qu’elle a présenté au CES en 2021 et dont le concept était plus ou moins très similaire à celui-ci.

Le prix ne surprendra personne. Cette chaise coûte 25 000 $, ce qui la rend aussi chère qu’une voiture de milieu de gamme supérieure. De cette manière, il est clair qu’il s’adresse à un profil de joueur plus spécifique ou peut-être à des joueurs professionnels qui évoluent dans le monde des sports électroniques depuis des années.

