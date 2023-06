C’est la meilleure tablette abordable sur le marché, et il n’y a pas de discussion

Cet appareil a de la puissance, un bon écran et des mises à jour depuis de nombreuses années.

L’iPad 2021 est ma recommandation d’achat pour son prix et ses possibilités.

Si vous envisagez d’acheter une tablette, que ce soit pour qu’un élève prenne des notes, pour qu’un enfant d’âge scolaire fasse ses devoirs en ligne, ou pour que vous puissiez suivre l’actualité quotidienne, ainsi que regarder votre série préférée, un iPad C’est l’une des meilleures options, sinon la meilleure.

La tablette Apple est toujours la reine du monde des tablettes, quoi qu’on en dise et malgré le fait que Xiaomi, Samsung et compagnie lancent plusieurs modèles très puissants sur le marché. De l’iPad Mini 6 à l’iPad Pro plus grand et plus puissant, chacun d’entre eux est un excellent achat, en fonction de votre budget. Mais si vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent, l’iPad de 9e génération, sorti en 2021, est celui que je vous recommande.

Achetez la meilleure tablette pas chère en 2023

L’une des principales raisons pour lesquelles l’iPad 2021 est si fortement recommandé est son rapport qualité-prix. À 399 € dans des stores comme PcComponentes et MediaMarkt, et encore moins cher chez Amazon France à 359 € plus frais de port, vous obtiendrez une tablette aux performances exceptionnelles sans vous ruiner.

Concernant les spécifications techniques, l’iPad 2021 dispose d’un écran Retina de 10,2″ avec une résolution Full HD qui offre des couleurs éclatantes et une excellente qualité d’image. Que vous naviguiez sur Internet, regardiez des films ou travailliez sur des tâches productives, vous profiterez d’un visuel immersif et clair. expérience.Avec ce panneau, il se positionne comme l’une des meilleures tablettes 10 pouces du marché.

Les performances de l’iPad 2021 sont un autre de ses points forts. Alimenté par la puissante puce A13 Bionic 7 nm 2,65 GHz, la même puce utilisée dans les modèles d’iPhone 11, cet appareil offre des performances rapides et fluides dans toutes les tâches. Vous pouvez exécuter des applications exigeantes, jouer à des jeux intensifs ou travailler sur des projets créatifs sans accroc ni décalage. Il est accompagné de 3 Go de RAM, de quoi dépasser facilement les 600 000 points au test Antutu.

La capacité de stockage n’est pas un problème avec l’iPad 2021. Il est livré avec des options de stockage de 64 Go et 256 Go, vous offrant suffisamment d’espace pour conserver toutes vos applications, photos et fichiers importants tels que des documents de classe, des notes ou des devoirs. . Vous n’avez plus à vous soucier de manquer d’espace sur votre tablette.

L’autonomie de la batterie de l’iPad 2021 est impressionnante. Sur une seule charge, il peut durer jusqu’à 10 heures d’utilisation continue, vous permettant de profiter d’une journée complète de travail, de divertissement ou d’étude sans avoir à vous soucier de manquer d’énergie. Que vous voyagiez, que vous suiviez des cours à l’université ou que vous vous détendiez simplement à la maison, la batterie de l’iPad 2021 vous accompagnera toute la journée.

Un autre point fort de l’iPad 2021 est sa prise en charge de l’Apple Pencil de 1ère génération et du Smart Keyboard. Que vous soyez un étudiant, un professionnel de la création ou que vous aimiez simplement prendre des notes ou dessiner, Apple Pencil vous offrira une expérience d’écriture et de dessin précise et naturelle. Le clavier intelligent, d’autre part, vous permettra de transformer votre iPad en un appareil de productivité semblable à un ordinateur portable, ce qui facilitera la rédaction de documents et d’e-mails.

De plus, l’iPad 2021 est l’un des iPad à exécuter le système d’exploitation iPadOS 17 récemment introduit, qui offre une large gamme d’applications optimisées pour les tablettes et des capacités multitâches améliorées. Vous pouvez profiter d’applications telles que Procreate, Adobe Photoshop, Microsoft Office et bien d’autres conçues spécifiquement pour tirer pleinement parti du grand écran et des capacités de l’iPad.

➡️ Voir l’offre iPad (9e génération 64 Go)

Que vous soyez un étudiant, un professionnel de la création ou simplement quelqu’un à la recherche d’un appareil pour se divertir au quotidien, l’iPad 2021 offrira une expérience de tablette inégalée. N’hésitez pas à profiter des offres disponibles dans les stores tels que PcComponentes, MediaMarkt et Amazon France et obtenez votre iPad 2021 à un prix incroyable.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

➡️ Xiaomi détruit le prix de sa meilleure tablette: elle a Snapdragon 860 et nous la recommandons dès le premier jour

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :