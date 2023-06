Google Photos cache une fonction très utile qui stabilise les vidéos de votre mobile : vous pouvez donc l’activer

Si avoir une bonne main n’est pas votre truc et que les vidéos sortent tremblantes, dans l’application Google Photos, vous pouvez trouver un stabilisateur très utile.

L’application Google Photos a une fonction qui stabilise les vidéos tremblantes que vous avez sur votre mobile // Image : Urban Tecno.

Si la caméra de votre mobile n’a pas de stabilisation d’image ou directement vous n’avez pas une bonne main pour la tenir, il est possible que les vidéos que vous enregistrez avec le smartphone sortent tremblantes. Heureusement, Google Photos cache une fonction très utile qui stabilise automatiquement les vidéos sur votre mobile et que vous pouvez activer très facilement. Nous l’avons déjà testé et, à vrai dire, cela fonctionne plus que correctement.

Sans aucun doute, ce stabilisateur est l’une des meilleures astuces Google Photos que vous pouvez utiliser. Plus de vidéos tremblantes et plus besoin d’installer de nouvelle application sur votre mobile. Ensuite, nous vous expliquerons étape par étape comment stabiliser les vidéos que vous avez stockées sur votre smartphone avec Google Photos.

https://www.youtube.com/watch?v=0HppxDiGK4g

Comment stabiliser vos vidéos mobiles avec Google Photos

Parmi les nombreuses fonctions de Google Photos se trouve un stabilisateur vidéo très utile si les vidéos que vous enregistrez avec votre téléphone portable ont peu de stabilité. Cela est possible si le smartphone n’a pas de stabilisateur d’image optique ou si vous n’avez tout simplement pas une bonne main. Vous n’avez pas besoin d’avoir des connaissances avancées pour utiliser cet outil, il vous suffit de suivre ces étapes :

Entrez dans Google Photos et ouvrez la vidéo que vous souhaitez améliorer. Appuyez sur le bouton « Modifier » en bas. Appuyez sur le bouton de la case qui apparaît à droite de l’option de volume. Attendez quelques secondes que le processus de stabilisation se termine, la durée peut varier en fonction de la vidéo. Si vous aimez le résultat de l’édition, appuyez sur « Enregistrer la copie ».

C’est aussi simple que cela d’améliorer la stabilisation d’une vidéo avec Google Photos. Comme vous l’avez vu, il vous suffit de suivre 3 étapes simples et de passer quelques secondes pour obtenir des vidéos bien mieux stabilisées. Les résultats offerts par cet outil ne sont pas aussi bons que si votre téléphone avait un stabilisateur d’image optique, mais c’est une bonne solution rapide.

Sans aucun doute, Google Photos est l’une des meilleures plateformes que vous pouvez utiliser pour stocker vos photos, à la fois pour la sécurité qu’elle offre et pour les fonctions étendues qu’elle vous offre en termes d’édition et d’organisation du contenu. Si vous recherchez d’autres options, vous pouvez consulter les meilleures alternatives à Google Photos.

