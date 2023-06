Un nouveau record : une fille a dépensé 64 000 dollars de ses parents en jeux mobiles

La jeune femme affirme qu’elle ne savait pas très bien d’où venait l’argent, mais elle était consciente qu’elle devait effacer les registres des achats.

Une fille de 13 ans a dépensé un total de 64 000 $ de ses parents pour des jeux mobiles

Si hay un problema que va ligado a los videojuegos free-to-play que tienen compras integradas es la facilidad que tiene un niño para descargarlos y entrar en su tienda para realizar algún tipo de compra desde el móvil usando la tarjeta de crédito de alguno de ses parents. Certains mettent plus d’obstacles que d’autres pour éviter ces situations, mais d’autres laissent libre cours à ces situations. En fait, nous sommes ici pour parler d’un des cas les plus récents, qui s’est déroulé en Chine et qui est pour le moins remarquable, car la somme d’argent dépensée est trop élevée.

Plus précisément, comme le rapporte TechSpot, une jeune fille de 13 ans du Henan, province de Chine, a dépensé environ 64 000 $ de ses parents pour des jeux mobiles. Comme ils le soulignent, la mère de la jeune femme a découvert le gâteau lorsqu’un des professeurs du lycéen l’a appelée pour lui parler de la prétendue addiction de sa fille aux jeux mobiles, puisque la jeune fille passait de nombreuses heures par jour avec son téléphone portable.

En fait, une chaîne de télévision régionale locale a rapporté que la mère a vérifié son compte bancaire et c’est là qu’elle a vu tout l’argent dépensé par la jeune fille de 13 ans, puisqu’elle a découvert qu’il lui restait environ 7 centimes sur le compte (ils viennent être de 0,5 yuan).

De même, plus de détails sur cette histoire ont également été offerts, comme le fait que la jeune femme a avoué à ses parents qu’elle avait dépensé 17 000 $ en achats de jeux et jusqu’à 29 526 $ en achats dans les jeux eux-mêmes, donnant également de l’argent à ses camarades de classe pour eux. pour acheter des jeux vidéo mobiles. Wow, au total, il a dépensé environ 64 000 $. « Quand ils m’ont demandé de payer leurs jeux, j’ai payé malgré ma réticence », a déclaré la jeune femme, selon des déclarations recueillies par les médias susmentionnés. « Si je ne le leur envoyais pas, ils me taquineraient toute la journée. Si je disais quelque chose au professeur, j’avais peur que le professeur le dise à mes parents et que mes parents soient contrariés. »

Apparemment, et comme d’habitude dans ces cas, la jeune fille a trouvé la carte de débit de sa mère à la maison et n’a pas hésité à la lier à son mobile, elle avait donc ce montant d’achats en main. Compte tenu de cette situation, la question peut se poser de savoir si la fille connaissait le numéro de carte de crédit de sa mère, et évidemment la réponse est oui, puisque le parent lui avait dit au cas où elle en aurait besoin à un moment donné que leurs parents n’étaient pas disponibles.

La jeune femme a déclaré qu’elle ne savait pas très bien d’où provenait l’argent, mais qu’elle savait qu’elle devait éliminer les enregistrements des transactions de paiement susmentionnées afin que ses parents ne découvrent pas ces dépenses. En revanche, les parents ont déjà demandé un remboursement, mais ils n’ont pas reçu la totalité des sommes dépensées par leur fille, du moins pour l’instant. De plus, comme prévu, cette histoire est parvenue aux oreilles des réseaux sociaux et les utilisateurs ont montré peu de sympathie pour la jeune fille, puisqu’ils affirment qu’elle savait sûrement ce qu’elle faisait, c’est pourquoi elle aurait vraiment fait un effort, après faire les achats, pour éliminer tout type de trace.

