Huawei développe sa propre alternative au ChatGPT : elle arriverait le mois prochain

L’entreprise chinoise serait très proche de lancer son propre ChatGPT, du moins c’est ce qu’indiquent les dernières informations.

Huawei envisage d’entrer dans le domaine de l’IA et aurait déjà son alternative pour se battre avec ChatGPT

Depuis le début de l’année 2023, s’il y a eu un phénomène qui a pratiquement éclipsé le reste, du moins dans le domaine technologique, c’est sans aucun doute la mise en place de l’intelligence artificielle (et cela ne fait que commencer, wow). Nous avons Google pariant sur Bard, un outil que vous pouvez utiliser à partir d’un PC et d’un téléphone mobile et, entre autres, Microsoft avec OpenAI et son ChatGPT, avec lequel vous pouvez même traduire des textes et bien plus encore, qui est généralement l’épicentre du plus rayonnant des nouvelles sur tout ce sujet. Eh bien, lié à tout cela, il semble maintenant que nous devions ajouter un nouveau joueur au tableau d’IA, Huawei.

Selon les informations partagées par Huawei Central, la société chinoise lancera son alternative à ChatGPT, l’outil OpenAI, le mois prochain. Il s’agit sans aucun doute d’un grand événement technologique, tant pour Huawei lui-même que pour le secteur en général. Maintenant, l’information ne s’arrête pas là et ce logiciel arriverait sous le nom de « Pangu Chat », un nom dérivé de son modèle d’apprentissage à grande échelle. Les choses telles qu’elles sont, cela, au moins, semble assez intéressant, car nous sommes assez curieux de voir à quoi ressemblera la proposition qu’ils peuvent lancer.

De plus, les informations sur ce nouveau « rival » pour ChatGPT suggèrent que Huawei le présenterait lors de la propre Developers Conference (Cloud) de l’entreprise, qui aura lieu le 7 juillet de cette année. Jusqu’ici tout va bien et normal, l’inconvénient, selon la façon dont vous le regardez, de ce nouvel outil basé sur l’intelligence artificielle est qu’il semble qu’il ne serait mis à disposition qu’à des fins commerciales et ne sera vendu qu’à des clients gouvernementaux et commerciaux. .

Le rapport médiatique susmentionné indique également que la société a déjà testé le fonctionnement de ce Pangu Chat en utilisant un modèle Pangu à grande échelle basé sur le cloud avec 100 milliards de paramètres. De même, ils commentent également que Huawei a testé l’outil en utilisant plus de 2 000 chipsets Huawei Ascend 910 pendant plus de 2 mois, et vérifie ainsi les capacités de formation des données. De plus, les analystes affirment que plus de 4 000 cartes GPU/TPU sont utilisées chaque année dans la formation de modèles à grande échelle, ce qui indique que le coût de toute la puissance de calcul utilisée a augmenté au cours des trois dernières années pour atteindre 960 millions de yuans.

Ce n’est pas encore officiel, mais tout indique que très bientôt ChatGPT aura un autre concurrent

En plus de toutes ces informations, comme le révèlent les spécifications Huawei Pangu, cet outil basé sur l’IA utilise le nouveau grand modèle de langage Pangu-E, qui pourrait générer au moins 1,085 billion de paramètres, ce qui équivaut déjà à la capacité de GPT 4, la langue actuellement utilisée par ChatGPT. D’autre part, il semble que la société chinoise ait développé ce modèle en utilisant le framework MindSpore et, en plus, il peut générer des dialogues au même niveau que GPT 3.5.

Comme nous l’avons dit, la nouvelle n’est pas encore officielle, même s’il semble que nous devrons attendre très peu pour découvrir ce Huawei Pangu Chat, bien que pour l’instant il ne semble pas qu’il soit dans le domaine public. Quoi qu’il en soit, nous verrons comment ils le réaliseront de la part de la société chinoise.

