Liste complète des symboles à copier et coller

Téléphones portables, ordinateurs, tablettes… Vous pouvez utiliser ces milliers de symboles sur n’importe quel appareil, il vous suffit de les copier-coller.

Les symboles et les caractères spéciaux sont des éléments communicants que vous pouvez ajouter à vos conversations, vos pages web, vos e-mails, etc.

Dans cet article, vous trouverez la liste complète des symboles à copier-coller dans vos conversations WhatsApp, sur votre site Web ou dans vos travaux scolaires. Ce sont des symboles et des caractères Unicode spéciaux que vous pouvez utiliser sur votre mobile -qu’il soit Android ou iOS-, sur votre ordinateur -que ce soit macOS, Windows, Linux ou Chrome OS- et sur votre tablette. Il existe des centaines de symboles différents, vous avez donc le choix entre de nombreuses options.

Nous avons organisé toute la liste en différentes catégories afin que vous puissiez trouver plus facilement le symbole que vous recherchez. Lorsque vous le trouverez, vous n’aurez qu’à le copier et le coller où vous voulez l’utiliser, c’est une procédure très simple. Vous pouvez le partager avec d’autres utilisateurs via des conversations dans des applications de messagerie, l’ajouter à vos publications sur les réseaux sociaux ou l’afficher sur votre site Web.

symboles de personnes

Nous commençons par la catégorie des symboles de personnes, parmi lesquels vous pouvez trouver des icônes d’émotions telles que des smileys, des cœurs, des mains et aussi certaines liées à différentes cultures. Certains de ces symboles sont similaires aux emojis WhatsApp, vous pouvez le vérifier ci-dessous :

» ⍝ ☠⚰☤☥☦☧☨☩☪☫☬ » ❤️ ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Symboles des animaux et de la nature

Dans cette catégorie, nous collectons tous les symboles d’animaux que vous pouvez trouver, parmi lesquels des mammifères à différents oiseaux. Il existe une grande variété de symboles d’animaux, il suffit de les copier pour les ajouter à une page Web ou à une publication sur les réseaux sociaux.

❤️ ❤️ ? ?

De plus, ci-dessous, vous pouvez également trouver des symboles liés à la nature, tels que des fleurs, des nuages ​​et des soleils.

✻✼✾✿❀❁❃❇❈❉❊✢✣✤✥ꕥ⚘֍֎꧁꧂ϟ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ☉ ☼ ☽ ☾ ♁ ♨ ❄ ❅ ❆ ༄ ✺ ☇ ☈ ★ ☆ ℃ ℉ °☆✡✦✧⌑ ✩✪⍟❂✫✬✭✮✯✰☪⍣⋆≛꙳⭑⭒

Symboles mathématiques, graphiques et géométriques

Dans notre catalogue de symboles à copier-coller, vous trouverez également de nombreuses options pour les symboles mathématiques, graphiques et géométriques. Dans cette catégorie, vous pouvez trouver des carrés aux triangles de différentes formes, ainsi que des lignes, des symboles d’opérations mathématiques, des chiffres, des parenthèses et d’autres symboles liés à ces thèmes.

Des opérations mathématiques

∟∬∭∮∵∷≦≧≋╳✕✖✚﹢﹣﹤﹥%+-/=∧∠∩∪°÷≡≥∞∫≤≠∨‰‱⊥π±√∑ ∴׬

fractions

½⅓⅔¼¾⅕⅖⅗⅘⅙⅚⅐⅛⅜⅝⅞⅑⅒↉⅟

unités métriques

μ°℃℉㎍㎎㎏℥㏌㎚㎛㎜㎝㎞²³㎖㎗㎘㏄㏖㏒㎅㎆㎇㎈㎉㎐㎑㎒㎓㎾Ω㏑㏈㏐㏂㏘㎳㎭㏅㎪ ㏗

Chiffres romains et chiffres

ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⅺⅻ⓪①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⓵⓶⓷⓸⓹ ⓺⓻⓼⓽⓾➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⓿❶❷❸❹❺ » ⁷ ⁸⁹⁺⁻⁼⁽⁾ⁿ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉

Autres symboles mathématiques

₊₋₌₍₎ₐₑₒₓₔ°ⁱ⁄ΠπПп∏ϖ∐ℼㄇ兀≂ ≃ ≄ ≅ ≆ ≇ ≈ ≉ ≊ ≋ ≌ ≍ ≎ ≏ ≐ ≑ ≒ ≓ ≔ ≕ ≖ ≗ ≘ ≙ ≚ ≛ ≜ ≝ ≞ ≟ ≠ ≡ ≢ ≣ ≤ ≥ ≦ ≧ ≨ ≩ ⊰ ⊱ ⋛ ⋚ 〈 〉 《 》 「 」 『 』 【 】 〔 〕 ︵ ︶ ︷ ︸ ︹ ︺ ︻ ︼ ︽ ︾ ︿ ﹀ ﹁ ﹂ ﹃ ﹄ ﹙ ﹚ ﹛ ﹜ ﹝ ﹞ ﹤ ﹥ ( ) < > { } 〖 〗 〘 〙 〚 〛 « » ‹ › 〈 〉 〱

Symboles graphiques et géométriques

∎⊞⊟⊠⊡⋄⎔⎚▀ ▂▃▄▅▆▇█▉▊▋▋▌▍▎▏▐░▒▓▔■□▢▣▤▥▦▧▨▩▪▫ ▬ ▭▮▯▰▱◆◇ ◈ ◘◙◚◛◧◨◩◪◫☖☗⭔⭓❏❐❑❒❖❘❙❚◊⌑▖▗▘▙▚▛▜▝▞▟◰◱◲◳⊿▲ △ ▴▵▶▷▸▹►▻▼ ▽ ▾▿◀◁◂◃◄◅◢◣◤◥◬◭◮◸◹◺◿∇∆⊖⊘⊙⊚⊛⊜⊝◉○◌◍◎●◐◑◒ˍ‐⎯‒ ―─━│┃┄┅┆ ┇ ┈┉┊⌜⌝⌞⌟┌┍┎┏┐┑┒┓└└┕┖═║╒╓╔╔╔╕╕╖╖╗╗╘╙╚╱╲╳╭ ╮ ╯╰◜◝◞◟◠◡⌈ ⌊ ⌉×☓✕✖❌❎⨉⨯☐☒✗✘Χχꭓᚷ⊗⨷ₓˣ*∗٭※⁂⁎⁑⁕⃰⊛☸❋✱✲✳✴✵✶✷✸✹ ✺✽⧆*﹡*†‡↕↖↗ ↘ ↙↚↛↜↝↞↟↠↡↢↣↤↥↦↧↨↩↪↫↬↭↮↯↰↱↲↳↴↶↷↸↹↺↻⟳↼↽↾↿ ⇀ ⇁⇂⇃⇄⇅⇆⇇⇈⇉ ⇊ ⇋⇌⇍⇎⇏⇕⇖⇗⇘⇙⇚⇛⇜⇝⇞⇟⇠⇡⇢⇣⇤⇥⇦⇧⇨⇩⇪⌅⌆⌤⏎▶☇☈➔➘➙➚➛➜ ➝➞➟➠➡ ➢➣➤➥ ➦ ➧➨➩➪➫➬➭➮➯➱➲➳➴➵➶➷➸➹➺➻➼➽➾⤴⤵↵↓↔←→↑⍇⍈⍐⍗⇫⇬⇭⇮⇯ ⇰⇱⇲⇳⇴⇵⇶⇷⇸ ⇹ ⇺⇻⇼⇽⇾⇿⇐⇑⇒⇓⇔⊖⊘⊙⊚⊛⊜⊝◉○◌◍◎●◐◑◒

symboles de la langue

Si votre clavier mobile ne vous offre pas tous les signes de ponctuation dont vous avez besoin pour communiquer, ou si vous voulez simplement parier sur un nouveau style, dans cette section, vous trouverez des symboles Unicode liés à la langue, à la fois en français et dans d’autres langues.

Signe de ponctuation

˙ ‥ ‧ ‵ ❛ ❜ ❝ ❞ 、 。 〃 「 」 『 』 〝 〞 ︰ ﹁ ﹂ ﹃ ﹄ ﹐ ﹒ ﹔ ﹕ ! # $ % & *, . : ; ? @ ~ • … ¿ “ ‘ · ′ ” ‘ ‐ ‑ ‒ – — ― ‗ ‚ ‛ „ ‟ ‣ ․ ″ ‴ ‶ ‷ ʹ ʺ ʻ ʼ ʽ ʾ ʿ ˀ ˁ ˂ ˃ ˄ ˅ ˆ ˇ ˈ ˉ ˊ ˋ ˌ ˍ ˎ ˏ ː ˑ ˒ ˓ ˔ ˕ ˖ ˗ ˘ ˚ ˛ ˜ ˝ ˞ ˠ ˡ ⁘ ⁙ ⁚ ⁛ ⁜ ⁜ ⁝ ⁞―—–‸‰‱•‣․‥…‧‼‽‾‿⁀⁃⁄⁇⁈⁉⁊⁋⁌⁍⁎⁏⁐⁑⁒⁓⁔⁕

Lettres de différents formats

ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅᴀʙᴄᴅᴇғɢʜɪᴊᴋʟᴍɴᴏᴘ

ℂℍℕℙ

Symboles grecs

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψω

lettres latines

ÆÁÂÂÀÅÃÄÇÐÉÊÈËÍÎÌÏÑÓÔÒØÕÖÞÚÛÙÜÝáâæàåãäçéêèðëíîìïñóòøõößþúûùüýÿ

écriture en braille

⣿⠿⠾⠽⠼⠻⠺⠹⠸⠷⠶⠵⠴⠳⠲⠱⠰⠯⠮⠭⠬⠫⠪⠩⠨⠧⠦⠥⠤⠣⠢⠡⠠⠟⠞⠝⠜⠛⠚⠙ ⠘⠗⠖⠕⠔⠓⠒⠑⠐⠏ ⠎⠍⠌⠋⠊⠉⠈⠇⠆⠅⠄⠃⠂⠁⠀

symboles arabes

؀ ؁ ؂ ؃ ؆ ؇ ؈ ؉ ؊ ؋ ، ؍ ؎ ؏ ؐ ؑ ؒ ؓ ؔ ؕ ؖ ؗ ؘ ؙ ؚ ؛ ؞ ؟ ء آ أ ؤ إ ئ ا ب ة ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ػ ؼ ؽ ؾ ؿ ـ ف ق ك ل م ن ه و ى ي ٮ ٯ ٰ ٱ ٲ ٳ ٴ ٵ ٶ ٷ ٸ ٹ ٺ ٻ ټ ٽ پ ٿ ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ چ met en œuvre ڞ ڟ ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ? ې ۑ ے ۓ ۝ ۞ ۩ ۮ ۯ ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۺ ۻ ۼ ۽ ۾ ۿ ؄ ؠ ٟ

Symboles cyrilliques

Ѐ Ё Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ѝ Ў Џ А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ø Ù Ú Ü Ý Þ ß à Ñ в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я ѐ ё ђ ѓ є ѕ і ї ј љ њ ћ ќ ѝ ў џ Ѡ ѡ Ѣ ѣ Ѥ Ѧ ѧ Ѩ Ѫ ѫ Ѭ ѭ Ѯ ѯ Ѱ ѱ Ѳ ѳ Ѵ ѵ ѷ Ѹ ѹ Ѻ ѻ Ѽ ѽ Ѿ ѿ Ҁ ҁ ҂ ҃ ҄ ҅ ҆ ҇ ҈ ҉ Ҋ ҋ Ҍ ҍ Ҏ ҏ Ґ ґ Ғ ғ Ҕ ҕ Җ җ Ҙ ҙ Қ қ Ҝ ҝ Ҟ ҟ Ҡ ҡ Ң Ҥ ҥ Ҧ ҧ Ҩ ҩ Ҫ ҫ Ҭ ҭ Ү ү Ұ ұ Ҳ ҳ Ҵ ҵ Ҷ ҷ Ҹ ҹ Һ һ Ҽ ҽ Ҿ ҿ Ӏ Ӂ ӂ Ӄ ӄ Ӆ ӆ Ӈ cupide

Symboles chinois, japonais et coréens

㊊㊋㊌㊍㊎㊏㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗㊘㊙㊚㊛㊜㊝㊞㊟㊠㊡㊢㊣㊤㊥㊦㊧ ㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰ㄱ ㄲㄳㄴㄵㄶㄷㄸㄹㄺㄻ ㄼㄽ ㄾㄿㅀㅁㅂㅃㅄㅅㅆㅇㅈㅉㅊㅋㅌㅍㅎㅏㅐㅑㅒㅓㅔㅕㅖㅗㅘㅙ ㅚㅛㅜㅝㅞㅟㅠㅡㅢㅥㅦㅧ ㅨㅩㅪㅫㅬㅭㅮㅯㅰㅱㅲㅳㅴㅵㅶㅷㅸㅹ « じすずせぜそぞただちぢっつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもゃやゅゆょよらりるれろゎわゐゑをんゔゕ゛゜ゝゞゟ゠ァアィイゥウェエォオカガキギクグケ »ペホボポマミムメモャヤュユョヨラリルレロヮワヰヱヲンヴヵヶヷヸヹヺ・ーヽヾヿ㍐㍿

symboles gothiques

symboles du jeu

Les symboles Unicode font également référence à des jeux comme les échecs, les dominos et les cartes. Dans cette section, vous trouverez des centaines de symboles appartenant à cette catégorie, rappelez-vous qu’il vous suffit de les copier et de les coller pour les utiliser sur votre mobile, sur votre ordinateur ou sur votre tablette.

Cartes

✨ ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????

Domino

✨ ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ✨ ????????????????????????????????????????????????????????????????????????

symboles d’échecs

♔♕♖♗♘♙♚♛♜♝♞♟

symboles de cartes à jouer

♠♡♢♣♤♥♦♧

Dés

⚀⚁⚂⚃⚄⚅

Autres symboles spéciaux

Parmi les symboles sous la norme Unicode, nous pouvons trouver d’autres options qui ne sont incluses dans aucun des thèmes précédents. Parmi ces autres symboles figurent ceux des pièces de monnaie, des notes de musique, du zodiaque et du bureau, y compris le droit d’auteur.

symboles monétaires

₠₡₢₣₤₥₦₧₨₩₪₫€₭₮₯₰₱₲₳₴₵₶₷₸₹₺₻₼₽₾₿

symboles de note de musique

???? ????????𝄱 ???????????????????????????????????????????????????????????? ???? ??? ??? » ???????????????????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????

Signes du zodiaque

♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎

symboles liés au bureau

‱ № ℗ ℠ ℡ ℀ ℁ ℅ ℆ ⅍ ☊ ☎ ☏ ✁ ✂ ✃ ✄ ✆ ✇ ✈ ✉ ✎ ✏ ✐ ✑ ✒ ™ © ® ‰ § ¶ ⌗ ⌖ ⌨ Ⓜ ♲ ♳ ♴ ♵ ♶ ♷ ♸ ♹ ♺ ♻ ♼ ♽

Utilisez ces symboles pour dessiner des visages

Tous les symboles ci-dessus font des grimaces lorsque vous les combinez les uns avec les autres. Nous vous laissons ici une série d’idées, bien que vous puissiez laisser libre cours à votre imagination pour créer de nouvelles façons d’animer vos conversations sur les plateformes de messagerie, les sites Web et les réseaux sociaux.

⊂ (◉‿◉) つ

(ㆆ_ㆆ)

☜ (⌒ ▽ ⌒) ☞

• ‘_’ •

⤜ (ⱺ ʖ̯ⱺ) ⤏

(‿ | ‿)

• ͡˘ ㇁ • ͡˘

ʕ ͡ᴥ ʔ

/ | \ ^ ._. ^ / | \

ʕ っ • ᴥ • ʔ っ

(0 _ 0)

(˵ ͡ ° ͜ʖ ͡ ° ˵)

┌ (͝ ° ͜ʖ͡ °) = ε / ̵͇̿̿ / ‘̿’̿ ̿

(-_-)

(• ͡˘_• ͡˘) ノ ð

(=ФェФ=)

※ (^ ou ^)/ ※

( ͡°ᴥ ͡°)

(͡° ͜ʖ ͡°)

ヽ༼ຈ ل͜ ຈ༼ ▀̿̿Ĺ̯̿̿▀̿ ̿ ༽Ɵ͆ ل͜ Ɵ͆༽ノ

dian (≖‿≖ )

ƪ (ړ ײ) ƪ

(✜︵✜)

(╥﹏╥)

(。◕‿‿◕。)

(ᕗ ͠° ਊ ͠°)ᕗ

ᕕ (⌐ ■ _ ■) ᕗ ♪ ♬

(⌐ ■ _ ■)

☉ ‿ ⚆

(︶︹︶)

d [-_-] b

(◕ᴥ◕ʋ)

(̿▀̿ ̿Ĺ̯̿̿▀̿ ̿) ̄

ヽ ༼ ຈ ل͜ ຈ ༽ ノ

(-ʖ̯-)

<(^_^)>

¯(°_o)/¯

(-(–(-(-(–)-)–)-)-)-)

(҂◡_◡)ᕤ

(͠≖ ͜ʖ͠≖)

(╯°□°)╯

(§• ̀_•) §

(✿◠‿◠)

(ღ˘⌣˘ღ)

༼つ╹╹༽つ

(´・ω・)っ由

༼つ◕_◕ ༽つ

(⌐ ͡ ■ ͜ʖ ͡ ■)

✌(-‿-)✌

(̿▀̿‿ ̿▀̿ ̿)

art ascii

L’art ASCII est celui qui utilise des ressources informatisées basées sur les caractères de l’American Standard Code of Information Interchange pour créer différentes formes artistiques. Lorsque la transmission d’images sur Internet n’était pas encore possible, les artistes ont diffusé l’art graphique en utilisant ces caractères.

Bien que cela puisse sembler appartenir au passé, la vérité est que vous avez sûrement déjà vu une représentation de l’art ASCII sur des pages Web, sur des réseaux sociaux ou sur des plateformes telles que l’ancien Messenger. Donnons-nous un exemple de ce type d’art :

Si vous souhaitez créer vos propres compositions en utilisant ce type d’art, sur Internet, vous pouvez trouver plusieurs sites Web gratuits qui vous permettent de le faire. Par exemple, nous avons utilisé les outils en ligne de FSymbols et nous avons vérifié qu’il fonctionne correctement. Il existe d’autres générateurs d’art ASCII, comme Rakko Tools, auxquels vous pouvez également accéder gratuitement.

