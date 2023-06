Avec ces six conseils, vous pouvez maximiser la durée de vie de la batterie de votre scooter électrique Xiaomi

D’être quelque chose qui ressemblait à un jouet pour enfants à devenir le moyen de transport quotidien pour de nombreuses personnes à l’école ou au travail, les scooters électriques comme la série Scooter de Xiaomi font déjà partie du trafic et des déplacements urbains durables. Et tout comme un mobile, l’autonomie de sa batterie peut être prolongée.

Équipés d’une batterie qui se recharge comme votre smartphone, les scooters électriques sont comme n’importe quel autre appareil électronique à l’intérieur : si vous en prenez soin, vous augmenterez leur durée de vie et leur autonomie.

Astuce 1 : Ne laissez jamais votre batterie tomber à 0 %

Vous avez sûrement déjà lu ce conseil appliqué à un téléphone portable, conseil qui peut s’appliquer à de nombreux appareils qui ont une alimentation par batterie intégrée. Et c’est un fait que toutes les batteries subissent une usure inévitable. Selon une estimation, les batteries lithium-ion que l’on trouve généralement dans les scooters électriques durent de deux à trois ans, soit environ 300 à 500 cycles.

Le problème est qu’à chaque fois que la batterie est complètement déchargée, elle perd une partie de sa capacité. S’il se vide suffisamment de fois, sa capacité sera épuisée beaucoup plus rapidement que la normale. Par conséquent, le fait que vous ne laissiez pas la batterie s’épuiser au maximum ne sert pas à obtenir une autonomie supplémentaire, mais à empêcher votre scooter de perdre de l’autonomie avec le temps. Le conseil est donc le suivant : chargez-le souvent et ne le laissez jamais se décharger complètement, même si vous arrivez à destination avec une batterie à 50-60 %.

Astuce 2 : Ne le surchargez pas, surchargez-le et sautez les boosts

En suivant immédiatement les conseils précédents, ne laissez pas votre trottinette en charge pendant la nuit car il est mauvais pour la batterie de la maintenir connectée à la lumière une fois la charge atteinte à 100%, il est donc préférable de respecter les horaires de charge que le fabricant fixe pour leur modèles et déconnecte le scooter lorsqu’il est complètement chargé.

De plus, la charge que votre scooter transporte a un effet direct sur son autonomie. Ne le surchargez pas de poids lorsque vous l’utilisez, car plus le scooter doit supporter de poids, plus il aura besoin de puissance pour utiliser en moins de temps. Plus vous consommez d’énergie en moins de temps, plus la batterie se déchargera rapidement. Si le scooter dispose du mode Eco, utilisez-le autant que possible. Cela limitera la puissance du scooter, mettant ainsi moins de pression sur la batterie.

Une autre astuce est que vous essayez de maintenir une vitesse constante, car accélérer ou toujours l’amener à la vitesse maximale possible entraînera une décharge de batterie plus élevée.

Astuce 3 : utilisez le chargeur fourni avec la trottinette, et pas un autre

Les scooters de chaque marque, comme ceux de Xiaomi, sont livrés avec des chargeurs spécifiques pour eux. Si vous perdez ou si le chargeur se casse ou fonctionne mal, assurez-vous de le remplacer par un original. Bien qu’un chargeur de rechange puisse être tentant, il pourrait endommager la batterie. Ce n’est pas parce qu’il convient qu’il convient à votre trottinette électrique.

Une bonne pratique est que, juste après votre retour d’utilisation du scooter électrique, vous laissez la batterie refroidir pendant au moins 30 minutes avant de la recharger. Passé ce délai, chargez le scooter sans soucis.

Astuce 4 : Ne négligez pas l’entretien des roues et des freins

Vous ne transportez pas de scooter jouet à batterie, mais vous conduisez un véhicule affecté à la catégorie DGT du VMP ou Personal Mobility Vehicles, et donc il doit être bien entretenu. Moins un pneu est gonflé, plus la surface qui touchera le sol pendant la conduite sera importante. Cela se traduit par une plus grande friction du scooter contre le sol et entraîne une efficacité énergétique moindre, une consommation de batterie plus élevée pour couvrir la même distance et une autonomie moindre. Si vous avez des pneus bien gonflés -il ne faut pas trop les gonfler non plus, mais comme le recommande le constructeur-, l’autonomie de votre trottinette s’en trouvera améliorée.

Un autre élément important est que vous devez surveiller que les freins ne soient pas trop serrés ou ne provoquent pas de friction. Parce que? Parce que si votre scooter a des freins à câble et que vous les serrez trop, ils peuvent provoquer des frottements avec la roue même pendant la conduite.

Naturellement, cela se traduira par l’utilisation de plus de puissance pour couvrir la même distance, ce qui indique plus d’utilisation de la batterie et donc moins de durée de vie de la batterie. Assurez-vous que vos freins sont bien réglés. Pour le savoir, le site Web Scooternerds vous recommande d’essayer de faire tourner les roues manuellement et de voir s’il y a des frottements inutiles. Si c’est le cas, relâchez un peu les freins et réessayez.

Si vous avez la pédale de frein arrière, où vous poussez sur le garde-boue arrière pour obtenir un peu de freinage supplémentaire, assurez-vous qu’il n’y a rien de coincé entre le frein et la roue, car cela aura le même effet que de serrer les freins.

Astuce 5 : Ne les trompez pas, vous perdez la garantie et les performances

Une carte graphique PC peut fonctionner plus rapidement si vous l’overclockez, mais cet avantage de puissance supplémentaire que vous gagnez peut se retourner contre vous et peser lourdement sur la carte. La même chose se produit si vous trompez un scooter électrique pour aller plus vite. Vous pouvez le faire, mais il y aura des conséquences à différents niveaux, les deux plus immédiates étant que la garantie avec le constructeur et la marque est annulée, et que vous conduirez illégalement si vous dépassez les 25 km/h.

En France, la limite de vitesse pour un scooter est de 25 km/h, c’est pourquoi les fabricants comme Xiaomi limitent généralement la vitesse de leurs scooters à 20 km/h. Les tromper indique dépasser la limite imposée, ce que le moteur du scooter électrique peut tolérer, mais pas le reste du véhicule. Si vous supprimez cette limite de vitesse imposée par le fabricant, la batterie souffrira plus et durera moins, vous devrez régler les freins en raison de l’augmentation de la vitesse, et il y a le risque qu’en modifiant cette limite, l’ensemble du système électronique de le scooter sera endommagé ou frit tel quel.

Conseil 6 : ne le rangez nulle part, évitez le soleil direct et le froid

Quel que soit l’endroit où vous stockez votre scooter électrique, il est important qu’il ne soit ni exposé à la lumière directe du soleil -surtout en été- ni par temps froid. Vous transportez un appareil qui utilise une batterie, donc tout comme un smartphone, vous devez conserver la batterie dans un environnement sec. Des conditions environnementales extrêmes pourraient endommager la batterie et réduire sa durée de vie utile.

La chaleur et le froid extrêmes peuvent affecter les performances des batteries lithium-ion (c’est pourquoi il semble qu’une batterie de téléphone portable, de tablette ou de casque dure moins longtemps en hiver), car ils sollicitent la batterie. Et si vous allez rester sans l’utiliser pendant quelques jours, le garder chargé à un minimum de 50% est idéal.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :