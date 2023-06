L’application d’actualités des créateurs d’Instagram utilise désormais l’IA pour remplacer les titres par "clickbait"

Artifact utilise l’IA pour remplacer les titres par des clickbait dans votre fil d’actualités maintenant.

L’application d’actualités des créateurs d’Instagram, Artifact, remplace déjà les gros titres clickbait de ses actualités par l’utilisation de l’IA

Sans aucun doute, l’utilisation de clickbait est assez répandue aujourd’hui, et cela ne doit pas être fait avec l’intention de tromper ou de manipuler. Cependant, la grande majorité est ennuyeuse et c’est quelque chose que les lecteurs les plus critiques n’aiment généralement pas beaucoup. Quoi qu’il en soit, il y a eu récemment des nouvelles très intéressantes sur le clickbaiting dans les gros titres, ce qui affecte pour l’instant l’application d’actualités Artifact.

Comme le rapporte The Verge, l’application d’actualités créée par les responsables originaux d’Instagram permet déjà à ses utilisateurs de marquer des articles comme appâts à clics. Pour être juste, c’est quelque chose qu’Artifact pourrait déjà faire, mais maintenant Artifact peut réécrire les gros titres avec cette approche clickbait en temps réel, ce qui est certainement une avancée assez spectaculaire. Maintenant, comment est-ce possible et comment ça marche ? Eh bien, regardons-le de plus près.

Artifact vous permet de remplacer les titres par des clickbait et c’est ainsi que fonctionne ce système

Pour commencer, en gros, vous pensez sûrement que cela est possible grâce à l’intelligence artificielle, et vous ne vous trompez pas, puisque si Artifact vous permet de remplacer les titres de vos actualités par des clickbaits avec d’autres qui n’en ont pas, c’est à cause du modèle de langage GPT-4, qui présente de grandes innovations par rapport à son prédécesseur, OpenAI, qui utilise évidemment ChatGPT. Ainsi, si suffisamment de personnes signent une histoire avec un titre cliquable, l’application pourrait afficher un titre réécrit par l’IA, comme nous l’avons dit, pour tous les utilisateurs.

De même, dans une interview avec The Verge, Kevin Systrom, co-fondateur d’Artifact, a déclaré que de nombreux utilisateurs ont déjà utilisé le marqueur clickbait dans l’application, indiquant que cet outil permet aux utilisateurs mentionnés, et à tous ceux qui considèrent que cette pratique est problématique, qu’il y a; peut se débarrasser des clickbaits. Dans l’interview, il laisse quelques déclarations curieuses et intéressantes et vous pouvez en voir certaines dans l’entrée liée ci-dessus.

Comme nous l’avons dit précédemment, les titres de clickbait existent en raison de la grande concurrence qui existe entre les médias pour voir qui attire le plus l’attention sur les réseaux sociaux, par exemple, car c’est un moyen légitime de gagner plus de lecteurs. Évidemment, ces titres n’ont pas à mentir, simplement en remplissant la fonction d’être frappants, au moins suffisamment pour faire entrer l’utilisateur dans cette publication spécifique, ils peuvent déjà être considérés comme tels. Dans le cas d’Artifact, comme le rappellent les collègues de The Verge, l’utilisation de clickbaits est un peu absurde, car si vous êtes à l’intérieur de l’application, c’est parce que vous êtes déjà prêt à entrer dans l’actualité.

Quoi qu’il en soit, Systrom a montré au point de vente susmentionné une démonstration du processus de réécriture alimenté par l’IA. Fondamentalement, comme ils l’expliquent et comme on peut le voir dans l’image qu’ils ont partagée, lorsqu’un utilisateur marque quelque chose comme un clickbait, il verra une petite animation de chargement au même endroit où se trouvait le titre d’origine. Ce que cette animation chargera sera le nouveau titre de ses nouvelles respectives, à côté duquel nous pourrons voir une star, dont le travail est de souligner que ce que nous lisons n’est pas le titre original. Ainsi, de cette façon, vous pouvez voir dans votre flux les modifications appliquées. Attention, car il a également été précisé que cet outil ne peut pas éditer le titre en tant que tel, il remplace simplement ce qui est montré à l’utilisateur.

Malgré cette particularité, l’autorité éditoriale des auteurs est préservée.

De plus, Systrom se dit confiant dans l’exactitude des titres réécrits par l’IA, puisque tous les tests effectués se sont bien déroulés, ou du moins correctement. Quoi qu’il en soit, il semble que, grâce à cet outil et son utilisation de l’IA, le résultat de ces gros titres soit satisfaisant. Enfin, interrogé sur ce qui se passerait si les utilisateurs étaient ravis de tout ce que l’IA leur écrit, le créateur d’Artifact souligne que cela ne devrait pas être un gros problème, puisque, selon ses propos, il respecte l’autorité de les éditeurs et les rédacteurs, cette fonctionnalité ne devrait donc pas être un problème pour le moment.

