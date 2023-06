Avec un Switch et cette application mobile, vous serez au courant de toutes les offres et lancements de Nintendo

Nous vous disons ce que vous devez savoir sur cette application mobile intéressante qui viendrait compléter la Nintendo Switch, appelée SwitchBuddy.

SwitchBuddy est le compagnon idéal de Nintendo Switch pour mobile et il est entièrement gratuit.

Comme tout joueur de jeux vidéo, si tel est votre cas, vous aimez sûrement être au courant de toutes les actualités qui surviennent dans le monde et, surtout, par rapport à votre plateforme préférée. Au final, au-delà des guerres de consoles ou des discussions en tout genre entre les deux, nous avons tous une plateforme qui génère plus d’émotions que les autres. Tant en France que dans le reste du monde, l’un des plus appréciés de la communauté des joueurs est Nintendo, ce qui est démontré par les chiffres récoltés à ce jour par Nintendo Switch.

Évidemment, l’un des facteurs qui font de la Switch une console si réussie est sa portabilité. Bien que PlayStation ait ses propres applications pour smartphones, comme Xbox, par exemple ; la plate-forme big N a également sa propre application mobile associée. Dans le cas du grand N, il convient de mentionner que nous pouvons trouver l’application officielle Nintendo Switch Online, son service d’abonnement, mais ce n’est pas le seul que nous pouvons trouver sur les appareils Android ou iOS. Plus précisément, nous parlons d’une application non officielle appelée SwitchBuddy, un outil avec lequel nous pouvons continuer à profiter de plusieurs fonctionnalités de la console de la société japonaise.

Qu’est-ce que SwitchBuddy et à quoi ça sert ?

Tout d’abord, nous ne voudrions pas non plus ignorer l’application Nintendo Switch Online, mais elle n’a vraiment pas grand-chose à offrir, car elle est très limitée. Pour être exact, cela vise les fonctions de jeu en ligne de la plate-forme, comme le nom du service lui-même l’indique, nous avons donc besoin d’un abonnement payant au service en ligne susmentionné. Wow, ce n’est ni une option gratuite ni une option très complète, vraiment. Dans le cas de SwitchBuddy, que vous pouvez trouver à la fois dans le Play Store et dans l’App Store, c’est une assez bonne alternative complémentaire à notre Switch.

Bien que vous puissiez apporter de l’argent, il s’agit d’une application non officielle gratuite qui remplit plusieurs fonctions totalement complémentaires à l’expérience que nous offre Nintendo Switch. Il est vrai qu’il existe une version payante qui présente plus d’avantages, comme recevoir des icônes pour décorer l’application susmentionnée et une liste de jeux préférés sans fin, par exemple ; mais dans cet article nous ne parlons que de sa version gratuite et des fonctions qu’elle remplit. Voyons ce que nous offre cette application idéale lorsque vous ne pouvez pas être avec votre Switch mais que vous souhaitez continuer dans son système et ses fonctionnalités.

Principalement, dans SwitchBuddy, vous pouvez transmettre les captures d’écran, qu’il s’agisse de vidéos et de photos, de la Nintendo Switch elle-même à l’application mobile susmentionnée, d’où vous pouvez les consulter quand vous le souhaitez. Tout ce que vous avez à faire est de suivre la méthode normale de la console et de scanner simplement le code QR du Switch pour que les captures d’écran soient transférées sur votre appareil mobile, bien que vous puissiez toujours les voir sur votre console, sauf si vous le souhaitez. supprimer.

De même, à partir de l’application mobile susmentionnée, vous pouvez également suivre de près les jeux déjà sortis et ceux qui ne sont pas encore disponibles, que vous les ayez déjà suivis auparavant ou que vous les ayez découverts en jetant un œil à l’application. Par conséquent, avec cette fonction, peut-être l’une des plus remarquables de l’application, vous pourrez avoir une liste de titres préférés et découvrir tous les détails des différentes propositions que vous cherchez à acquérir dans l’hybride Nintendo. La chose ne s’arrête pas là, et c’est que vous pouvez également consulter toutes les offres disponibles à ce moment-là dans l’eShop, la boutique officielle de Nintendo Switch. Il est vrai que ce dernier est quelque chose qui pourrait encore être amélioré, mais sans être un outil officiel, la vérité est qu’il est conforme et plus que.

Enfin, il convient de mentionner que cette application nous aide également à ajouter des avis au calendrier afin que nous puissions connaître le lancement des jeux que nous attendons le plus à ce moment précis. De plus, au moins dans la version iOS, vous pouvez trouver des widgets à voir sur l’écran de votre appareil Apple, que ce soit un iPhone ou un iPad, un compte à rebours avec lequel vous pouvez suivre le lancement de ce titre de beaucoup plus près que jamais. L’astuce de cette dernière fonction ? Eh bien, c’est que cela n’est disponible que dans sa version payante.

SwitchBuddy a aussi ses inconvénients

En plus de tout ce qui est mentionné, SwitchBuddy a une section d’actualités en anglais sur tout ce qui concerne la Nintendo Switch, qui en plus n’est pas mal du tout. Cependant, cette application a aussi ses inconvénients, car elle n’a que les langues suivantes : anglais, allemand, japonais et chinois. D’autre part, bien que le problème de la langue puisse être résolu à l’avenir, on espère que l’intégration d’une liste de favoris synchronisée avec notre profil Nintendo et la possibilité d’accéder directement à l’eShop pourront également être améliorées. Tout cela devra être vu si cela finit par venir avec le temps.

Téléchargez SwitchBuddy gratuitement sur Google Play

