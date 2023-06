Quels dommages sont couverts par la garantie mobile : liste complète

Bien qu’il existe certains dommages que la garantie officielle ne couvre pas, nous allons nous concentrer sur ceux qui sont couverts.

Les dommages couverts par la garantie officielle du fabricant sont assez nombreux.

Dans la société d’aujourd’hui, les smartphones sont devenus une extension de nos vies. Ces appareils mobiles jouent un rôle crucial dans notre vie quotidienne, tant sur le plan personnel que social et au travail. Cependant, malgré son importance, les smartphones ne sont pas exempts de subir des dommages et des pannes. Dans ces cas, les garanties offertes par les fabricants jouent un rôle fondamental pour apporter protection et tranquillité d’esprit aux utilisateurs. Nous avons déjà su ce qu’une garantie ne couvre pas dans un smartphone à un niveau général, nous allons maintenant voir les réparations qui n’ont aucune dépense de la part de l’utilisateur.

Il faut se rappeler que, comme nous l’indique l’OCU, depuis le 1er janvier 2022, les appareils électroniques de notre pays sont couverts par une garantie officielle de 3 ans. De même, les fabricants doivent assurer les pièces de rechange de leurs produits pendant 10 ans à compter de la date de lancement de l’appareil.

Dans cet article, nous allons explorer les différents types de dommages qui sont couverts par les garanties des smartphones en général. Des problèmes matériels aux défauts de fabrication ou même aux dommages accidentels, il est essentiel de comprendre quelles situations sont couvertes par ces garanties (et lesquelles ne le sont pas), car elles peuvent faire la différence entre une réparation gratuite ou une dépense importante pour le propriétaire de l’appareil.

De même, nous soulignerons l’importance de maintenir nos appareils en bon état et de savoir profiter des garanties pour garantir leur fonctionnement optimal et prolonger leur durée de vie.

Défauts de fabrication

Lorsque l’on parle de dommages couverts par la fabrication d’un mobile, il s’agit généralement des problèmes ou défauts qui relèvent de la responsabilité du fabricant et ne sont pas dus à une mauvaise utilisation ou à l’usure normale de l’appareil. Voici quelques exemples courants de dommages couverts par la fabrication :

Écran défectueux : Si votre écran présente des pixels morts, des taches, des lignes ou tout autre problème visuel qui n’est pas le résultat d’un dommage ou d’un choc externe, il est probablement couvert par la garantie.

Les boutons ou les touches ne fonctionnent pas correctement : si vos boutons physiques, tels que les boutons de volume ou d’alimentation, ne répondent pas correctement ou agissent de manière erratique sans dommage externe évident, ils sont plus que probablement couverts.

Problèmes de charge : si le port de charge a des difficultés à connecter le câble ou si l’appareil ne se charge pas correctement, tant que cela ne résulte pas de dommages causés par l’utilisateur, cela peut relever de la garantie de la marque.

Défauts de l’appareil photo : si l’appareil photo mobile ne fonctionne pas correctement, présente des problèmes de mise au point, des distorsions ou des erreurs dans la qualité des images, vous pouvez réclamer la garantie et demander au service technique de vous aider à le réparer gratuitement.

Problèmes de connectivité : si l’appareil présente des pannes de connexion WiFi, Bluetooth ou réseau mobile sans cause imputable à une mauvaise utilisation de l’utilisateur, il est fort possible que vous puissiez recourir gratuitement au service de réparation du fabricant.

les problèmes de performance

Un problème de performances sur un mobile peut donner droit à la garantie de la marque dans les cas suivants :

Performances lentes ou gels fréquents – Si le terminal subit une baisse significative des performances, comme une réponse lente à l’entrée de l’utilisateur, des applications lentes ou des gels fréquents, et que ces problèmes ne sont pas dus à une utilisation excessive ou à un manque d’espace de stockage, appelez le fabricant ou le store où vous avez acheté le mobile pour exercer vos droits.

Redémarrages intempestifs : si le mobile redémarre spontanément et sans raison apparente, sans être provoqué par l’utilisateur ou provoqué par une chute ou un dommage physique, vous pouvez faire appel à la garantie.

Erreurs de système d’exploitation ou de logiciel : si l’appareil rencontre des problèmes récurrents avec le système d’exploitation, tels qu’un échec de démarrage, des échecs de mises à jour logicielles ou des plantages liés au système, et que ces problèmes ne sont pas dus à des modifications ou à des installations d’applications non autorisées, ils sont susceptibles d’être couverts.

Manque de compatibilité avec des applications spécifiques ou problèmes de fonctionnement : si le mobile a des difficultés à exécuter certaines applications ou a des problèmes spécifiques avec le fonctionnement d’applications populaires et que ces problèmes ne sont pas dus à une incompatibilité connue ou à une mauvaise utilisation de l’utilisateur, le fabricant sera probablement en mesure de le réparer ou de le remplacer gratuitement.

batterie défectueuse

Une batterie défectueuse dans un mobile est généralement couverte par la garantie constructeur si elle respecte certaines conditions. Voici quelques cas où une batterie défectueuse peut être couverte :

Durée de vie de la batterie considérablement réduite – Si la batterie de votre téléphone subit une diminution notable de sa capacité à maintenir une charge et que la durée de vie de la batterie est considérablement affectée par rapport à ses performances d’origine, elle est probablement couverte par la garantie. Ce type de problème peut être dû à un défaut de fabrication ou à une détérioration prématurée de la batterie.

Problèmes de charge : votre téléphone ne se charge pas correctement, a du mal à tenir la charge ou ne se charge pas du tout. Cela peut inclure des problèmes avec le port de charge, le câble ou tout autre composant lié à la charge. Consultez le fabricant pour le cas spécifique et vous trouverez une solution.

Surchauffe : si la batterie de votre téléphone devient anormalement chaude lors d’une utilisation régulière, ce qui peut être dangereux et potentiellement indiquer un problème sous-jacent, votre garantie peut couvrir le remplacement de la batterie ou de l’appareil lui-même.

problèmes de connectivité

La couverture des problèmes de connectivité mobile peut varier selon le fabricant et le modèle spécifique de l’appareil. En général, la garantie peut couvrir les problèmes de connectivité s’ils sont considérés comme étant causés par des défauts de fabrication ou des erreurs dans le matériel de l’appareil.

Problèmes de connexion persistants : Si vous rencontrez des difficultés persistantes pour vous connecter aux réseaux mobiles, WiFi, Bluetooth ou autres appareils, malgré les réglages et ajustements nécessaires, ces problèmes peuvent être considérés comme des défauts de fabrication et sont couverts par la garantie.

Défaillance des composants : si le problème de connectivité est déterminé comme étant dû à un défaut des composants internes de l’appareil, tels que l’antenne, la carte WiFi, le module Bluetooth ou la puce GPS, la réparation ou le remplacement desdits composants, voire de l’ensemble de l’appareil.

Cependant, il est important de noter que la garantie exclut généralement les problèmes de connectivité causés par des facteurs externes, tels que des interférences de signal, des problèmes avec le réseau lui-même ou des paramètres incorrects de l’utilisateur. De plus, une évaluation et un diagnostic de l’appareil par le service technique agréé du fabricant peuvent être nécessaires pour déterminer si le problème est couvert ou non.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :