Chaque fois que nous achetons des mobiles plus chers, et les choses ne semblent pas s’améliorer

Dans un contexte de déclin mondial, ce sont les mobiles les plus « premium » et aussi les plus chers qui progressent le plus en termes de parts de marché.

Les deux poids les plus lourds : le Galaxy S23 Ultra de Samsung à côté d’un iPhone 14 Pro.

Le luxe n’a jamais compris la crise. C’est quelque chose que nous avons toujours su. Et c’est peut-être pour cette raison qu’il est beaucoup plus facile d’expliquer que dans un contexte de déclin général de l’industrie du mobile, Samsung et Apple sont les seules firmes qui maintiennent le type, d’autant plus que dans le haut de gamme sur 10 mobiles qui se vendent 8 ou 9 Ils seront à vous à coup sûr.

Et c’est qu’effectivement, d’après ce que nous ont dit les confrères d’Android Authority, en suivant la piste d’une étude du cabinet de conseil canalys Assez révélateur, ce sont précisément les téléphones mobiles les plus premium qui ont gagné le plus de parts de marché ces dernières années, en croissance ininterrompue depuis 2020 lorsque la pandémie faisait rage et que le maelström d’événements qui nous a conduits à cette crise générale commençait à émerger.

La dépression dans son ensemble est brutale, avec des chiffres jamais vus dans un marché toujours en croissance mais en forte baisse aujourd’hui, avec des chiffres rouges à deux chiffres : 13,3% de moins sur un an.

En revanche, oui, on voit que les ventes de smartphones de plus de 500 dollars, les plus haut de gamme, progressent également de 4,7% par rapport à 2023, laissant leur part à 31% du marché contre 20 ou 22% stables qui immatriculé avant 2020.

Et il ne semble pas que ce soit une tendance mais plutôt une réalité, nous achetons de plus en plus de téléphones portables chers même si nous devons le faire à crédit, et dans ce contexte ce sont les appareils les plus abordables qui ont souffert de la crise et ceux qui ne sont plus vendus, expliquant cette baisse de 13 %.

Les ventes de mobiles chutent de 13,3 % sur un an, des chiffres jamais vus auparavant, mais dans le même temps, les mobiles de plus de 500 $ se vendent 4,7 % de plus qu’en 2022 : nous achetons de plus en plus de téléphones mobiles plus chers et c’est la gamme abordable qui subit la crise.

En ce qui concerne les terminaux spécifiques, comme vous vous en doutez, les iPhones d’Apple occupent quatre des cinq premières positions du classement, avec l’iPhone 14 Pro Max en première place pour la réduction la plus performante, l’iPhone 14 Pro en deuxième, l’iPhone 14 en troisième et le iPhone 13 en quatrième position. L’iPhone 14 Plus (6e) et l’iPhone 12 (8e) ont fermé le top 10 pour Apple.

Tout le reste vient de Samsung, avec le Galaxy S23 cinquième des ventes, le Galaxy S23 septième, le Galaxy S23+ neuvième et le Galaxy Z Flip4 10e.

Ainsi, on a un diagnostic dans la consultation des experts : les ventes de mobiles premium sont les seules à croître dans l’industrie du mobile, et ce sont justement Samsung et Apple qui mangent la quasi-totalité du gâteau, ne laissant que des miettes aux autres.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :