Xiaomi détruit le prix de sa meilleure tablette: elle a Snapdragon 860 et nous la recommandons dès le premier jour

Bonnes performances, écran de qualité et grande autonomie dans cette tablette Xiaomi que vous pouvez acheter avec jusqu’à 90 euros de réduction.

Le Xiaomi Pad 5 est une tablette avec une bonne qualité de fabrication que vous pouvez souvent acheter moins cher.

Jusqu’au lancement officiel de la Xiaomi Pad 6, la Xiaomi Pad 5 reste la meilleure tablette du fabricant chinois. Elle est bien construite, possède un grand écran de bonne qualité et un processeur Qualcomm Snapdragon 860 capable de gérer toutes les applications. De plus, sa batterie de 8 720 mAh offre une autonomie de plusieurs jours. Nous avons eu l’occasion d’analyser cette Xiaomi Pad 5 et nous la recommandons toujours autant, car nous apprécions son excellent rapport qualité-prix.

Nous vous parlons de cette Xiaomi Pad 5 car vous pouvez maintenant l’acheter à un prix bien plus bas grâce à une super offre sur la boutique officielle de Xiaomi. Son prix de vente recommandé est de 399,99 euros pour le modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais il est réduit à 309,99 euros grâce aux différentes réductions disponibles dans la boutique. D’une part, il bénéficie d’une réduction de 70 euros pendant ce week-end et, d’autre part, vous pouvez appliquer le code MID2023 pour obtenir une réduction supplémentaire de 20 euros.

D’autres options d’achat sont également disponibles, comme AliExpress, où son prix descend à 320,99 euros sans frais de livraison supplémentaires. Si vous préférez l’acheter sur Amazon, vous la trouverez à 329,90 euros. Comme vous pouvez le constater, la boutique officielle de Xiaomi reste la meilleure alternative pour l’achat de cette tablette de grande qualité.

Xiaomi Pad 5, une tablette très puissante pour 90 euros de moins

La Xiaomi Pad 5 est une tablette complète qui offre une excellente qualité dès la sortie de la boîte. D’un côté, elle est bien construite malgré une épaisseur de 6,85 millimètres et un poids de 511 grammes. Elle est légère et fine, mais elle est solide et résistante en main. De plus, nous apprécions également son design simple, que ce soit en blanc ou en gris.

Vous pourrez profiter de tout votre contenu sur son grand écran LCD de 11 pouces avec une résolution 2,5K (2560 x 1600 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité de 500 nits et une compatibilité avec Dolby Vision et HDR10. Selon notre expérience, c’est un écran qui offre une très bonne qualité d’image, à la fois en termes de netteté, de couleurs et de fluidité. Ajoutez à cela ses 4 haut-parleurs compatibles avec Dolby Atmos, et vous obtenez une excellente tablette pour regarder des vidéos sur YouTube, des séries sur Netflix ou des films sur Prime Video.

À l’intérieur, on trouve le processeur Qualcomm Snapdragon 860, qui offre une puissance suffisante pour exécuter n’importe quelle application. Ainsi, avec cette tablette, vous pourrez regarder des séries et des films, passer des heures à regarder des vidéos sur TikTok, naviguer sur Chrome, jouer ou retoucher des images. Vous pourrez également dessiner et prendre des notes, car elle est compatible avec le stylet optique de Xiaomi.

Le modèle qui bénéficie de la plus grande réduction de prix est celui avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. De plus, cette Xiaomi Pad 5 est déjà mise à jour vers Android 13, vous pourrez donc profiter des dernières nouveautés. Ajoutez à cela un appareil photo arrière de 13 mégapixels et un appareil photo frontal de 5 mégapixels, ce qui signifie que vous pouvez également l’utiliser pour prendre des photos et passer des appels vidéo. Sans aucun doute, tous ces éléments en font l’une des meilleures tablettes Android que vous pouvez acheter.

L’expérience est complétée par la bonne performance de la batterie de 8 720 mAh, qui peut fournir plusieurs jours d’autonomie avec une utilisation légère. Même si vous utilisez beaucoup la tablette tout au long de la journée, elle vous offrira une journée complète de batterie. Elle est compatible avec la charge rapide de 33 W, mais le chargeur fourni est de 22,5 W. Nous vous recommandons donc de vous procurer un chargeur de 33 W pour profiter pleinement de sa puissance et réduire les temps de charge. Par exemple, sur Amazon, vous pouvez trouver des chargeurs de 33 W pour environ 15 euros.

Il ne fait aucun doute que la Xiaomi Pad 5 est prête à vous offrir une excellente expérience à tous les niveaux. N’oubliez pas qu’elle est disponible à 309,99 euros sur la boutique officielle de Xiaomi pendant ce samedi et ce dimanche, à condition d’appliquer le code MID2023. Elle bénéficie également de réductions sur AliExpress et Amazon, bien que moins importantes.

