Vous pouvez maintenant jouer à Minecraft sur votre Chromebook

À partir de maintenant, vous pouvez obtenir Minecraft sur vos Chromebooks

L’un des titres les plus populaires de l’industrie du jeu vidéo est sans aucun doute Minecraft, et ce n’est pas pour moins compte tenu du nombre de joueurs qu’il a amassé depuis son lancement. Le nombre d’utilisateurs a connu une croissance exponentielle avec son arrivée sur les plateformes disponibles sur le marché, via PC, consoles et téléphones mobiles. Eh bien, à tout cela, nous devons maintenant en ajouter un de plus, car les utilisateurs de Chromebook peuvent passer en mode créatif et commencer à se plonger dans la proposition de Mojang.

Exactement, à partir de maintenant, vous pouvez obtenir Minecraft dans une version appelée Bedrock Edition pour Chromebook. Par conséquent, tous les utilisateurs d’ordinateurs exécutant le système d’exploitation de Google peuvent accéder à la boutique d’applications Chromebook et récupérer le titre Mojang. Selon Google lui-même, le jeu est compatible avec les ordinateurs sortis au cours des trois dernières années, donc si vous le respectez, vous ne devriez pas avoir de problèmes pour le faire fonctionner.

Plongez dans Minecraft dès maintenant sur votre Chromebook

Comme vous pouvez l’imaginer, cette version de Minecraft est pratiquement la même que celle qui peut être appréciée sur PlayStation, Xbox, PC, téléphones mobiles et Nintendo Switch. Ainsi, vous pourrez continuer à jouer avec vos amis et les autres joueurs, quelle que soit la plateforme sur laquelle chacun y joue, grâce au cross-play. De même, dans cette version, vous pouvez également accéder au Minecraft Marketplace et vous pouvez jouer dans Realms, même si nous ne voulons pas non plus oublier que l’édition Bedrock, déjà disponible sur Chromebook après quelques mois d’accès anticipé, nous permet également de jouer le mise à jour récente de Trails & Tales. .

D’autre part, il a également été indiqué que Minecraft sur Chromebook a un prix moins cher si nous avions précédemment acheté le jeu sur Android, où il coûte 7,99 euros. De même, ils ont également partagé que lorsque vous achetez le jeu sur l’appareil avec ChromeOS, et si vous n’avez pas le titre sur les smartphones auparavant, vous aurez un accès gratuit à la version Android. Par conséquent, le forfait avec les deux versions est au prix de 19,99 $ (son prix en France n’est pas connu pour l’instant), mais si vous avez déjà celui pour les téléphones mobiles avec le système d’exploitation Google, vous n’aurez qu’à payer 13,00 $.

