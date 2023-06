Améliorer l’appareil photo de votre ancien Xiaomi n’est pas impossible : cette application GCam fera faire un pas de géant à vos photos

Même si vous ne l’avez pas installé sur votre téléphone, vous avez sûrement entendu parler du célèbre GCam à l’occasion. Cette application consiste en une adaptation de l’application Google Camera pour d’autres appareils Android, ce qui améliore considérablement nos photos grâce au traitement développé par la firme américaine.

Le problème est que tous les appareils ne sont pas compatibles avec cette application, et il est assez difficile d’en trouver un qui soit pleinement opérationnel sur les téléphones mobiles qui sont sur le marché depuis longtemps. Heureusement, dans cet article, nous allons vous montrer une option que vous pourrez utiliser sur des appareils qui ont presque huit ans, donc peu importe si vous avez un smartphone Xiaomi avec beaucoup de temps.

Cette application GCam est la solution pour les anciens téléphones Xiaomi

Dans ce cas, la personne en charge du développement de l’application dont nous allons vous parler dans ce post est BSG, l’une des plus connues dans le monde des GCams. Nous parlons de la version 3.2 de cette application, une version qui existe depuis longtemps depuis son lancement mais à laquelle de nombreuses améliorations récentes ont été adaptées et que vous pouvez installer tant que vous avez un smartphone avec Android 6.0 ou plus haut.

Certains paramètres que vous trouverez dans cette application GCam

Parmi les principales améliorations, nous allons trouver le traitement d’image adapté aux normes actuelles de Google, le mode portrait, l’enregistrement vidéo en résolution 4K, le mode ralenti et d’autres fonctions supplémentaires telles que HDR + et SmartBurst. Donc, vous voyez que le bond en avant est très considérable par rapport à ce que nous avions.

Lors de l’installation de cette application, il vous suffit d’accéder à ce lien, de télécharger le fichier que vous trouverez à l’intérieur et de l’installer sur votre appareil Xiaomi. Il n’y a pas plus de difficulté que lorsque nous installons n’importe quel autre fichier APK, donc profiter de cette application est très simple et très accessible à tous.

