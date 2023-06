10 nouvelles applications de ces dernières semaines qui valent la peine d’être essayées

Ces 10 applications gratuites sont arrivées récemment sur Google Play et elles en valent vraiment la peine. Soyez encouragés à les essayer !

Chaque semaine, de nouvelles applications gratuites de toutes sortes arrivent sur le Google Play Store et pour que vous n’ayez pas à essayer une par une pour voir celles qui en valent la peine et celles qui ne le valent pas, chaque week-end nous sélectionnons les meilleures pour vous et nous vous les apportez pour que vous puissiez les essayer

Ainsi, à cette occasion, nous avons compilé pour vous un total de 10 nouvelles applications pour Android qui méritent une chance.

Lecteur PDF – Visionneuse PDF

La première nouvelle application pour Android que nous vous recommandons d’essayer est PDF Reader – PDF Viewer, un outil complet pour visualiser et éditer des fichiers PDF avec lequel vous pourrez ajouter, supprimer ou réorganiser des pages, ajouter des annotations de texte et créer des notes personnalisées directement dans PDF, trouvez rapidement des informations spécifiques dans les PDF, protégez vos PDF les plus privés avec un mot de passe et synchronisez tous vos documents PDF avec des services de stockage en nuage comme Google Drive, Dropbox ou OneDrive.

PDF Reader – PDF Viewer est une application entièrement gratuite, avec des publicités, mais pas d’achats intégrés, vous n’aurez donc pas à dépenser un centime pour profiter de toutes ses fonctionnalités.

Autocollants animés pour WA

Nous vous avons déjà parlé des meilleures applications pour ajouter des stickers à WhatsApp et le dernier outil de ce type pour accéder au Play Store est Animated Stickers for WA, une application gratuite qui se concentre sur l’offre de packs d’stickers pour féliciter des jours spéciaux comme un anniversaire , un anniversaire, la fête des mères, la fête des pères, la Saint-Valentin, le réveillon de Noël, Noël ou le Nouvel An.

Ce jour-là

Si vous faites partie de ces personnes curieuses qui aiment savoir ce qui s’est passé ce jour-là il y a de nombreuses années, vous serez fasciné par On This Day, une application gratuite pour Android qui vous permettra de découvrir des événements intéressants, naissances, passage, vacances et des anecdotes qui se sont produites un jour comme aujourd’hui il y a des dizaines ou des milliers d’années.

Cette application curieuse obtient toutes les données de Wikipédia et possède une interface facile à utiliser qui vous permettra d’apprendre plus facilement des faits intéressants chaque jour.

Téléchargeur de vidéo

All Video Downloader est une simple application gratuite avec laquelle vous pourrez télécharger n’importe quelle vidéo d’Instagram, Twitter ou Facebook en haute qualité et dans tous les types de formats tels que MP3, M4A, MP4, M4V, MOV, AVI, WMV et regarder directement dans l’application grâce à son player intégré.

Pour télécharger une vidéo avec All Video Downloader, il vous suffit de copier l’URL de la vidéo que vous souhaitez télécharger et de la coller dans la barre d’adresse de cette application.

assistante météo

Google Play regorge d’applications météo pour Android et récemment, ce segment vient de s’étendre avec l’arrivée de Weather Assistant, une nouvelle application météo qui vous fournit des informations météorologiques détaillées pour votre région qui offrent des données telles que la température, la vitesse du vent, l’insolation de l’air, le niveau d’humidité, le point de rosée ou la possibilité de précipitations, de neige ou de tempête.

Weather Assistant est une application gratuite avec des publicités que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous vous laissons sous ces lignes.

Fond d’écran coloré

Si vous aimez personnaliser l’écran d’accueil de votre téléphone Android avec toutes sortes de fonds d’écran, vous devez essayer Colorful Wallpapers Background, une application gratuite qui vous offre une grande variété de fonds d’écran de haute qualité sur toutes sortes de thèmes tels que ciel étoilé, paysages naturels, les plus belles villes ou les films et séries les plus populaires d’aujourd’hui et de toujours.

AI Chatbot – Assistant virtuel

Chatbot AI est un chatbot propulsé par ChatGPT, le modèle de langage naturel basé sur l’IA développé par OpenAI, qui répondra à toutes vos questions et vous aidera à effectuer certaines tâches telles que l’écriture d’un poème, la rédaction d’un texte pour un article de recherche ou la création d’un code pour un programme ou une application.

Net Bond – Vitesse WiFi et VPN

Net Bond est un client VPN complet pour Android avec lequel vous pourrez non seulement naviguer sur Internet de manière anonyme et sécurisée et accéder à des contenus restreints dans votre pays, mais aussi détecter et surveiller les réseaux Wi-Fi à proximité et effectuer des tests de vitesse de votre connexion Internet .

Créateur de vidéos de statut et d’histoire

Si vous aimez créer des statuts et des histoires pour vos réseaux sociaux, vous devez essayer Status And Story Video Make, un outil de montage vidéo avec lequel vous pourrez générer des clips vidéo de haute qualité avec des photos et de la musique et sans filigrane.

De plus, pour vous aider à créer des histoires et des statuts, cette application gratuite vous propose une grande variété de modèles de vidéos prédéterminés sur toutes sortes de thèmes tels que le festival, l’amour, la romance, l’anniversaire ou le plaisir.

Prédicteur de football

Si vous pariez habituellement sur des événements sportifs, Soccer Predictor vous sera d’une grande aide, car cette application gratuite est chargée de prédire les résultats des matchs de football avec une grande précision, car elle a un taux de réussite allant jusqu’à 87,9%. .

Cette application utilise des simulations avancées et des formules de prédiction pour calculer avec précision et fiabilité le résultat possible d’un match avant le début du match et prend en charge un total de 172 ligues de football à travers le monde.

