Est-il vrai que l’emballage du mobile dans du papier d’aluminium le rend introuvable ?

Vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir pour savoir s’il est possible ou non de bloquer un mobile en l’enveloppant dans du papier argenté.

Nous vous disons s’il est possible de bloquer votre mobile en l’enveloppant de papier argenté

Récemment, grâce à l’actualité de notre pays, nous avons pu constater que plusieurs internautes se demandaient s’il était vraiment possible de rendre un mobile totalement introuvable en l’enveloppant dans du papier aluminium. Eh bien, dans ce post, nous allons en parler et nous allons essayer de résoudre tous les doutes qu’il pourrait y avoir à ce sujet, ce qui attire sûrement au moins votre attention. Fondamentalement, l’idée est que, si le téléphone mobile perd sa couverture, il serait impossible de localiser l’appareil, ce qui peut vous intéresser pour une raison quelconque.

Alors, la localisation peut-elle être bloquée en utilisant cette technique sur notre smartphone ? Évidemment, cela a ses nuances, puisque la réponse dépend de plusieurs facteurs. Bien sûr, si vous cherchez cela sur Internet, vous verrez que ce n’est pas possible. En fait, en 2020, il y avait un précédent dans une affaire un peu similaire. Plus précisément, les procureurs dans l’affaire Ghislaine Maxwell, la partenaire sentimentale de Jeffrey Epstein, ont révélé qu’il avait tenté d’éviter de suivre son mobile à l’aide de papier d’aluminium. De toute évidence, l’astuce n’a pas fonctionné et Maxwell a été capturé sans trop de difficulté.

Est-ce qu’on utilise du papier d’aluminium pour bloquer un mobile ?

Même ainsi, il convient de mentionner que cette méthode n’est pas si folle et qu’elle peut vraiment fonctionner. Oui, tout est lié à certaines conditions, mais c’est pour ça qu’on est là, pour en parler. Pour être exact, il semble qu’un téléphone enveloppé dans du papier d’aluminium ne puisse pas recevoir d’appels, et les fonctions de localisation des appareils Apple et Android ne fonctionneront pas. Autrement dit, si vous emballez votre mobile dans du papier argenté, ce sera comme si ce téléphone avait disparu, du moins jusqu’à ce que vous le déballiez, alors il récupérera toutes les fonctions de base du terminal.

Pourquoi le papier argenté bloque les mobiles

Bien sûr, comme presque tout, que cela se produise a une réponse scientifique. Concrètement, il est indiqué que si la feuille d’aluminium bloque la couverture du mobile lorsqu’il est enroulé, complètement complètement, oui ; c’est parce que la structure est devenue une version simplifiée d’une cage de Faraday, qui bloque le champ électromagnétique de l’extérieur. Étant un élément hautement conducteur, l’aluminium reste chargé positivement lorsqu’il reçoit les ondes électromagnétiques du signal mobile. Par conséquent, en guise de réponse, un champ électrique identique et contraire est généré, la somme des deux champs est nulle et c’est ce qui empêche les ondes de continuer à l’intérieur de l’emballage et jusqu’à l’antenne du téléphone mobile.

Cependant, ce n’est pas non plus la réponse définitive, car même si les appels vers un mobile ne peuvent pas être passés, votre appareil ne sera pas complètement isolé du réseau mobile. En fait, un exemple de ceci est ce que nous pouvons vérifier lorsque nous essayons de passer un appel dans un ascenseur, par exemple, car cet appel aura des coupures et des problèmes dans le son, mais cela n’indique pas qu’il est complètement coupé. Par conséquent, avec notre mobile enveloppé dans du papier argenté, il se passe plus ou moins la même chose. De plus, bien que les appels ne soient pas possibles dans ces cas, d’autres méthodes de communication peuvent être effectuées. En bref, les appels et autres services sur notre mobile peuvent être bloqués si nous l’enveloppons dans du papier argenté, mais cela ne bloque pas complètement l’appareil.

