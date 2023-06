Cette alternative à Spotify est gratuite, sans publicité et vous permet de télécharger de la musique sur votre mobile

Musify est une nouvelle application gratuite qui vous permet de jouer ou de télécharger de la musique sur votre mobile de manière totalement gratuite

L’interface Musify sur un smartphone Android

Les alternatives à Spotify sont nombreuses. Mais tous ne peuvent pas se vanter d’offrir aux utilisateurs la possibilité d’écouter et de télécharger de la musique 100% gratuite et sans publicité. C’est le cas de Musify, une nouvelle application open source qui est arrivée sur Android et désormais téléchargeable.

Pour fonctionner, l’application est basée sur l’outil open source youtube-dl, qui permet d’extraire l’audio des vidéos YouTube. Musify propose cette fonction dans une application dont l’interface a été simplifiée au maximum pour ressembler au maximum à un lecteur de musique classique et ainsi offrir la meilleure expérience.

Voici Musify, le lecteur de musique en streaming gratuit sans publicité

En plus d’avoir un design épuré adapté aux lignes Material Design, avec prise en charge des thèmes dynamiques sur les versions Android supérieures à Android 12, Musify propose de nombreuses autres fonctions intéressantes, comme un moteur de recherche de musique, des listes de lecture, des artistes et plus encore ; prise en charge du streaming ou du téléchargement de musique pour une écoute hors ligne ; synchronisation des données et bien plus encore. Tout cela, sans afficher de publicités ni exiger de paiements ou d’abonnements de quelque nature que ce soit.

L’application est disponible en français et, entre autres, elle vous permet également d’ajouter votre propre musique au format mp3, m4a ou flac. Il prend également en charge les paroles des chansons.

En raison des politiques de Google Play Store, Musify ne peut pas être téléchargé à partir de la boutique d’applications Android officielle. Au lieu de cela, il est nécessaire de recourir au store alternatif F-Droid, où il peut être téléchargé gratuitement et totalement sécurisé. Il a un poids de 23 Mo et est compatible avec la plupart des appareils qui ont une version égale ou supérieure à Android 5.0 Lollipop.

Télécharger sur F-Droid | musifier

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :