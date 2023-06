Twitter paiera les créateurs certifiés pour placer des annonces dans leur section de commentaires

Twitter a annoncé qu’il paierait les créateurs certifiés pour placer des publicités dans les commentaires. Cette nouvelle fonctionnalité devrait aider les créateurs à monétiser leur contenu et à accroître l’engagement sur la plateforme. Le patron de Twitter, Elon Musk, le révèle dans un tweeter et il y a aussi des retours que ce paiement commencera dans quelques semaines. Selon Musk, le premier lot de paiements (paiement en bloc) sera d’un total de 5 millions de dollars. De plus, le tweet d’Elon Musk dit « Remarque, le créateur doit être vérifié et seules les annonces diffusées aux utilisateurs vérifiés comptent ».

Quelle est la nouvelle fonctionnalité de Twitter ?

La nouvelle fonctionnalité de Twitter permet aux créateurs certifiés de placer des publicités dans les commentaires de leurs tweets. Cela indique que lorsqu’un utilisateur commente un tweet d’un créateur certifié, le commentaire peut contenir une publicité. Le créateur recevra une partie des revenus générés par l’annonce. Cette fonctionnalité n’est actuellement disponible que pour les créateurs certifiés aux États-Unis.

Comment devient-on créateur certifié ?

Pour devenir un créateur certifié, il faut postuler au programme Amplify Publisher de Twitter. Ce programme est conçu pour les éditeurs, diffuseurs et autres marques de médias afin de monétiser leur contenu sur Twitter.

Twitter a des critères d’éligibilité spécifiques pour les créateurs qui souhaitent participer au programme Amplify Publisher et être éligibles à la nouvelle fonctionnalité qui leur permet de placer des publicités dans les commentaires. Voici les conditions que les créateurs doivent remplir pour être éligibles au programme :

Doit être âgé de 18 ans ou plus.

Le compte Twitter doit être en règle.

Être vérifié.

Publiez du contenu sans danger pour la marque conformément aux directives de contenu Safe for Ads.

Soyez un éditeur de vidéos Twitter actif.

Actuellement, seuls les éditeurs qui travaillent avec des gestionnaires de partenaires constructeurs Twitter sont éligibles pour postuler au programme Amplify. Twitter a également déclaré qu’il se réservait le droit de ne pas diffuser d’annonces sur du contenu qu’il jugeait inapproprié pour les annonceurs. Par conséquent, les créateurs doivent s’assurer que leur contenu est conforme aux directives et politiques de Twitter pour être éligibles au programme.

Quels sont les avantages de cette nouvelle fonctionnalité ?

Cette nouvelle fonctionnalité présente plusieurs avantages pour les créateurs et les annonceurs. Pour les créateurs, il offre une nouvelle façon de monétiser leur contenu sur Twitter. En plaçant des publicités dans les commentaires, les créateurs peuvent augmenter l’engagement sur leurs tweets et gagner des revenus en même temps. Pour les annonceurs, il offre une nouvelle façon d’atteindre des audiences sur Twitter. En plaçant des publicités dans les commentaires, les annonceurs peuvent cibler les utilisateurs qui sont déjà engagés avec le contenu d’un créateur.

Quels sont les inconvénients potentiels de cette nouvelle fonctionnalité ?

Bien que cette nouvelle fonctionnalité présente plusieurs avantages, il existe également des inconvénients potentiels à prendre en compte. Une préoccupation est que cela peut conduire à des commentaires indésirables sur les tweets. Si les créateurs sont incités à placer des publicités dans les commentaires, ils peuvent le faire de manière excessive, ce qui entraîne une mauvaise expérience utilisateur. Une autre préoccupation est que cela pourrait entraîner une diminution de l’engagement organique sur Twitter. Si les utilisateurs voient trop de publicités dans les commentaires, ils seront peut-être moins enclins à interagir avec le contenu de la plateforme.

Derniers mots

Depuis que le PDG de Tesla, Elon Musk, a acheté Twitter, la plate-forme a du mal à retenir les annonceurs, qui hésitent à placer leurs publicités sur la plate-forme après que l’entreprise a licencié des milliers de travailleurs. Cependant, la société propose de nouvelles façons de gagner de l’argent grâce aux publicités. Ce programme Amplify en fait partie.

La nouvelle fonctionnalité de Twitter est un développement passionnant pour les créateurs et annonceurs certifiés sur la plate-forme. En permettant aux créateurs de placer des publicités dans les commentaires, Twitter offre une nouvelle façon de monétiser le contenu et d’augmenter l’engagement. Cependant, il est important de prendre en compte les inconvénients potentiels de cette fonctionnalité, tels que les commentaires indésirables et une diminution de l’engagement organique. Néanmoins, cette nouvelle fonctionnalité a le potentiel d’être un ajout précieux à la suite de produits publicitaires de Twitter.

