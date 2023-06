Liste des dommages non couverts par la garantie mobile officielle

Sauvegarder son mobile avec une assurance privée indépendante est parfois nécessaire.

Les garanties du fabricant ont des limites que tout le monde ne connaît pas.

La garantie de 3 ans d’un mobile est un support important que le fabricant nous offre pour protéger notre investissement et s’assurer que l’appareil fonctionne correctement. Cependant, il est crucial de noter qu’il existe certains dommages qui ne sont pas couverts par la garantie. Dans cet article, je souhaite vous fournir des informations détaillées sur les principaux dommages qui ne sont généralement pas couverts par la garantie officielle d’un smartphone.

Depuis janvier 2022, les fabricants, comme le rapporte l’OCU sur son site internet, en plus d’assurer une garantie de 3 ans sur tous leurs appareils, doivent disposer de pièces détachées pour leurs produits jusqu’à 10 ans après leur date de lancement sur le marché. C’est un grand soulagement pour les utilisateurs qui ont souvent recours au service technique pour une mauvaise utilisation de leurs mobiles.

Même si le fabricant vous assure que votre appareil a passé tous les certificats de résistance à certains éléments, ou que ses matériaux sont pratiquement immortels, il y aura toujours un problème ou une détérioration que le fabricant est dispensé de réparer. Dans la vie utile d’un mobile, des milliers d’anecdotes et de moments peuvent se produire dans lesquels vous devez utiliser la garantie officielle, mais vous ne serez pas toujours couvert. Donc, si c’est entre vos mains, ne faites rien de tout cela, sinon la garantie ne vous aidera pas.

coups accidentels

L’un des principaux dommages qui ne sont généralement pas couverts est celui causé par une mauvaise utilisation ou des accidents. Si le terminal est tombé, a été heurté ou a été exposé à des situations à risque, il est probable qu’il ne soit pas considéré comme un défaut de fabrication et, par conséquent, qu’il ne soit pas couvert par la garantie. Il est important de traiter notre appareil avec soin et de prendre des précautions supplémentaires pour éviter tout dommage accidentel.

pannes d’eau

Les dommages causés par les liquides sont également un autre élément qui n’est généralement pas couvert par la garantie. La plupart des appareils ne sont pas étanches, sauf indication contraire expresse. Si le mobile a été exposé à de l’eau ou à d’autres liquides et a subi des dommages en conséquence, la garantie peut ne pas être valide. Il est important de se rappeler que même si l’appareil est certifié étanche IP67, IP68 ou IP69K, cette garantie peut avoir des limitations et des restrictions quant à la profondeur et la durée d’exposition à l’eau.

Manipulation du matériel

Toute altération non autorisée de l’appareil peut également annuler la garantie. Toute tentative d’ouverture, de réparation ou de modification de votre smartphone par des personnes non autorisées par le fabricant peut annuler votre garantie. Les appareils électroniques sont complexes et délicats, et toute mauvaise manipulation peut causer des dommages supplémentaires ou même annuler votre garantie existante.

Usure due à une utilisation normale

Il est important de noter que la garantie ne couvre généralement pas l’usure normale de l’appareil. Les téléphones portables sont soumis à une utilisation quotidienne et, au fil du temps, ils peuvent montrer des signes d’usure, tels que des rayures sur l’écran, une décoloration, une usure de la batterie, entre autres. Ces changements progressifs et prévisibles sont considérés comme faisant partie de l’utilisation normale de l’appareil et ne sont pas couverts par la garantie.

Dommages causés par des logiciels non autorisés

Les problèmes causés par des logiciels ou des applications sont également généralement exclus de la garantie. Si le mobile présente des erreurs, des pannes ou des dysfonctionnements dus à des applications téléchargées ou à des modifications non autorisées du système d’exploitation, la garantie peut ne pas être valide. Il est important de faire preuve de prudence lors du téléchargement d’applications à partir de sources inconnues et de suivre les recommandations du fabricant concernant les mises à jour et les modifications du système d’exploitation.

vol ou perte

La perte ou le vol de l’appareil n’est pas couvert par la garantie. La responsabilité de protéger et de sécuriser le mobile incombe au propriétaire. Si votre appareil est perdu ou volé, il est important de prendre des mesures supplémentaires, telles que l’utilisation d’applications de suivi sur votre appareil, le blocage de l’accès à l’appareil et la notification aux autorités compétentes.

Bien qu’une garantie de téléphone mobile offre une certaine protection et une certaine tranquillité d’esprit, il est essentiel de comprendre qu’il existe des limites aux dommages couverts. Les dommages causés par une mauvaise utilisation, des accidents, des liquides, une manipulation non autorisée, l’usure normale, des problèmes de logiciel et d’application, ainsi que la perte ou le vol, ne sont généralement pas inclus dans la garantie.

Pour des informations précises sur les détails de la garantie d’un appareil spécifique, il est recommandé de lire les termes et conditions fournis par le fabricant ou de contacter directement le support client.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :