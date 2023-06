Ce site Web de Microsoft héberge des fonds d’écran officiels et 4K

Sur le site Web de Microsoft Design, vous pouvez obtenir une grande variété de fonds d’écran, à la fois avec une esthétique rétro et plus moderne.

De Microsoft Design, vous pouvez obtenir de nombreux fonds d’écran 4K et officiels, comme celui-ci de l’écran de démarrage emblématique de Windows XP

Si vous cherchez depuis un moment de nouveaux fonds d’écran pour votre ordinateur, mais que vous n’êtes pas très clair sur ce que vous voulez, sachez qu’il existe certaines alternatives dans lesquelles vous pouvez trouver des images vraiment attrayantes et qui rendront sûrement vos écrans d’accueil le plus voyant. En fait, chez Microsoft, ils ont une ressource très intéressante à partir de laquelle vous pouvez obtenir une grande variété de fonds d’écran officiels et 4K en plus.

Pour être plus exact, nous parlons du site Web de Microsoft Design qui, bien qu’il n’ait pas été mis à jour depuis décembre 2022, nous propose une grande variété de fonds d’écran, parmi lesquels on peut trouver des propositions très colorées, d’autres plus minimalistes et, bien sûr, d’autres à l’esthétique rétro dont les plus nostalgiques tomberont amoureux. Par exemple, nous pouvons voir comment l’équipe de conception de Microsoft a eu la bonne idée de rendre une version 4K du mythique fond d’écran par défaut de Windows XP, appelé « Bliss ».

Sur le site Web de Microsoft Design, vous avez beaucoup de fonds d’écran pour tous les goûts

Publier sans raison particulière, mais si vous recherchez une version moderne de Bliss, Microsoft Design en a créé une : https://t.co/CZRMBfICBv pic.twitter.com/SzZPwEwMnf — Jen Gentleman ???? (@JenMsft) 8 juin 2023

Si vous avez déjà accédé au site Web de fonds d’écran 4K de Microsoft, dont l’ingénieur Windows Jennifer Gentleman a été chargé de se souvenir via Twitter, vous aurez pu voir la plus grande variété d’images que vous pouvez télécharger pour les utiliser comme fond d’écran ou simplement pour les avoir sur ton ordinateur. De même, à propos de toutes ces propositions, tout semble indiquer qu’elles sont le produit de l’événement Design Week de Microsoft.

En plus de l’arrière-plan emblématique de Windows XP, que l’ingénieur Windows a également partagé dans son tweet, nous pouvons voir plus d’images avec ce thème rétro, parmi lesquelles il y a des représentations photoréalistes de Paint ou Clppy, entre autres. D’autre part, nous ne pouvons pas manquer qu’il existe également des fonds d’écran qui couvrent d’autres thèmes, tels que ceux dédiés au mois de la fierté et d’autres tels que ceux qui font référence aux applications Microsoft 365, par exemple. Mais wow, il suffit d’accéder au site précédemment partagé pour voir ce qu’il nous propose.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :