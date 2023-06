Votre mobile est plus lent à cause de ces 4 choses, évitez-les à tout prix

Votre mobile est-il lent ? Voici quelques recommandations qui peuvent vous aider à l’éviter.

Un smartphone Android sorti en 2023

Que votre mobile fonctionne lentement peut devenir l’une des situations les plus désespérées auxquelles vous pouvez faire face au quotidien. Heureusement, dans la plupart des cas, il s’agit d’un problème réversible et, en suivant quelques étapes simples, il est possible de tout ramener à la normale et de redonner à votre téléphone ce qu’il était avant.

Mais d’abord, il est nécessaire de savoir ce qui peut causer les problèmes de fonctionnement. Si vous rencontrez des problèmes de ce type et que vous souhaitez les résoudre, nous allons ici vous montrer quelques recommandations qui peuvent vous aider à faire fonctionner à nouveau votre mobile rapidement.

Votre mobile fonctionne lentement ? Réparez-le en quelques étapes simples

Les raisons pour lesquelles votre mobile peut fonctionner lentement sont diverses, et dans la plupart des cas elles sont rectifiables. Ci-dessous, nous vous laissons plusieurs aspects que vous devriez revoir, ainsi que des recommandations qui peuvent vous aider à remettre votre appareil en état de fonctionner normalement.

Utiliser une ancienne version du système d’exploitation : les mises à jour sont plus importantes que vous ne l’imaginez. Si vous utilisez une ancienne version d’Android ou d’iOS sur votre téléphone, il se peut que vous manquiez d’améliorations des performances qui amélioreront le fonctionnement de votre téléphone. Par conséquent, nous vous recommandons de mettre à jour votre mobile vers la dernière version du système dans la mesure du possible.

Utilisez tout l’espace de stockage : l’espace de votre mobile est limité. Bien que les fabricants ajoutent de plus en plus d’espace à chaque nouvelle génération d’appareils, il est important de s’assurer que votre appareil dispose de suffisamment de mémoire. Sinon, nos astuces pour libérer de l’espace mobile peuvent vous aider.

Ne pas contrôler les notifications : toutes les applications que vous avez installées sur votre mobile estiment que leurs notifications sont les plus importantes. Mais, à un moment donné, il est nécessaire de fixer une limite sous peine de subir un déluge de notifications qui finiront par ralentir votre mobile. Si vous allez dans « Paramètres / Notifications / Notifications d’application », vous pouvez contrôler quelles applications peuvent vous envoyer des notifications et à quelle fréquence.

Avoir trop d’applications ouvertes en arrière-plan : Normalement, il est recommandé de ne pas fermer les applications ouvertes en arrière-plan et de laisser Android gérer les processus. Néanmoins, si votre mobile dispose de peu de mémoire RAM et que vous avez tendance à ouvrir de nombreuses applications en même temps, le fonctionnement peut en pâtir. Dans ce cas, apprendre à fermer correctement les applications peut être une bonne idée.

Ce ne sont là que quelques-unes des causes les plus fréquentes de ralentissement des performances mobiles, mais ce ne sont pas toutes. D’autres raisons peuvent être des logiciels malveillants, l’utilisation d’un appareil trop ancien ou une connexion Internet lente. Selon les cas, le processus à suivre pour mettre fin aux problèmes devrait être l’un ou l’autre totalement différent.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :