Pour une raison quelconque, avec cette invention, vous pouvez utiliser votre appareil photo comme s’il s’agissait d’un fusil d’assaut

Ce concept sera lancé prochainement en « crowdfunding » via IndieGoGo

Le support de caméra qu’ils ont inventé est très similaire à ce fusil d’assaut.

Très récemment, nous avons vu un appareil photo sans objectif qui prenait des photos par IA, prenant des données de notre emplacement et de la météo en fonction de certaines invites qui ont ensuite été résolues graphiquement par GPT. Nous avons également vu d’autres idées technologiques folles récemment, comme une IA capable de sentir des objets. Aujourd’hui, nous vous apportons une autre invention qui peut être intéressante mais qui peut compromettre l’intégrité des utilisateurs. Nous parlons d’un support pour notre caméra, quelque chose qui ne semble pas étrange à priori mais dont la torsion de scénario est qu’il s’agit d’un fusil d’assaut dans sa forme.

La vérité est qu’il attire l’attention, mais il est assez difficile à utiliser dans la rue sans semer la panique dans le grand public. Pour quelque raison que ce soit.

chambre de fusil d’assaut

Selon Gizmochina, la nouvelle invention de STOCKCAM nous apporte un véritable support pour notre appareil photo qui ressemble à un fusil d’assaut. L’idée est d’obtenir un grand confort et une grande ergonomie en empêchant la caméra de bouger dans nos vidéos, que nous soyons amateurs ou professionnels.

Il est également assez léger, ne pesant que 800 grammes, il n’est donc pas beaucoup plus lourd que, par exemple, un iPad. De plus, étant assez ergonomique, le poids est réparti et il ne semblera pas que nous portions autant de poids. Bien sûr, à ce poids il faut aussi ajouter celui de la caméra, mais en tout cas c’est assez léger si on le compare avec d’autres montures de dimensions bien plus grandes.

Bien que ce soit amusant, il est difficile de ne pas penser aux implications de l’utilisation de ces types de technologies à l’extérieur. Cela ressemble fondamentalement à trop d’armes à feu pour ne pas effrayer quelqu’un si vous prenez des photos en ville. Chose qui ne serait pas étrange par contre puisque cette monture ressemble à une arme.

Il existe déjà d’autres supports de caméra qui peuvent bien ressembler à une arme, mais il est vrai qu’au final ils ont des conceptions qui divergent grandement et que l’on retrouve généralement dans des scénarios un peu différents. Surtout dans les studios et autres types d’endroits où il n’y a pas un grand public qui peut se sentir intimidé.

Bref:

Il a été conçu pour répondre aux besoins des photographes professionnels et amateurs. En d’autres termes, ce n’est pas n’importe quel cadre, mais plutôt il a été conçu avec l’idée d’apporter du professionnalisme au produit.

L’idée est d’atteindre une robustesse dans la stabilité qui ne peut pas être atteinte avec d’autres produits. Vous pouvez ainsi éviter les mouvements de caméra trop brusques.

En théorie, il est plus confortable qu’un cadre normal. Le but est d’être ergonomique lors du « tir » avec l’objectif.

Cela permettrait aux photographes de libérer tout leur potentiel artistique.

Il a un bipied pour que nous puissions prendre des photos allongés.

Le problème est que cela peut plutôt effrayer beaucoup de monde et aussi mettre en danger l’intégrité du photographe à un moment ou à un autre.

C’est toujours un pari amusant, mais les applications réelles peuvent être assez controversées.

StockCam n’est pas encore disponible mais vous pouvez suivre sa campagne de crowdfunding sur son site officiel.

Site officiel StockCam

