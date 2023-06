Xiaomi même dans la salle de bain : pèse-personnes intelligents, brosses à dents avec Bluetooth et même des sèche-cheveux qui humidifient en même temps

Auteur non seulement d’appareils tels que les smartphones ou les tablettes, Xiaomi possède tout un écosystème de produits intelligents et connectés qui inclut même la salle de bain de votre maison. Des balances qui mesurent la masse musculaire ? Des sèche-cheveux qui vaporisent de l’eau ? Une brosse à dents qui se connecte au mobile ? Tout cela et plus encore est possible avec Xiaomi.

Depuis que les téléphones sont devenus intelligents, la composante « intelligente » a envahi notre quotidien tout entier : de la voiture au réfrigérateur, des écouteurs au rasoir. Nous allons passer en revue la gamme d’appareils de salle de bain Xiaomi.

Balances pour peser votre état de santé au niveau du corps et mesurer votre graisse

Nous avons commencé avec une balance si précise qu’elle peut dire que vous buvez un verre d’eau pendant que vous vous pesez – du moins c’est ce qu’ils disent sur Mi.com. La Mi Smart Scale 2 utilise un capteur en acier au manganèse de haute précision qui détecte avec précision les changements subtils jusqu’à 50 g. qui sont affichés en kilogrammes, jin ou livres, vous aidant à gérer efficacement vos informations de poids.

Et en tant que bon produit « intelligent », il peut être connecté à votre mobile Xiaomi, Redmi ou POCO via l’application Mi Fit pour voir les graphiques de vos données et changements corporels à tout moment et en tout lieu. Il vous permet de visualiser clairement votre processus de transformation. Vous pouvez également créer des plans de remise en forme et des changements de régime en fonction de votre IMC (indice de masse corporelle). La Mi Smart Scale 2 dispose d’une fonction de mesure du poids idéale, qui calcule intelligemment votre poids en fonction de votre taille, de votre âge, de votre IMC et d’autres données, y compris votre niveau d’équilibre corporel.

Xiaomi NUN4056GL – Balance Mi Smart 2 Blanc

Et si ce que vous voulez, c’est passer au niveau supérieur, la balance My Body Composition Scale 2 est faite pour vous, car cette balance est comme un petit centre biométrique. Également équipée d’un capteur en acier au manganèse en forme de G capable de détecter les changements de poids infimes, cette balance implémente une puce de mesure de graisse BIA de haute précision, capable de mesurer 13 paramètres de composition corporelle :

Poids

IMC

Pourcentage de graisse corporelle

Masse musculaire

Taux d’humidité

taux de protéines

graisse viscérale

le métabolisme basal

Masse osseuse

âge physique

poids idéal

Type de corps

Score de santé

Avec Bluetooth 5.0 et une plage de mesure comprise entre 100 grammes et 150 kilos, la Mi Body Composition Scale 2 peut être connectée à l’application Mi Fit pour transférer des données vers le mobile. Et oui, il est également capable de faire le test d’équilibre.

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 – Puce BIA de haute précision, 13 données corporelles, Bluetooth 5.0, compatible Android/iOS, Smart Scale, application MiFit

Oui, brosses à dents avec écrans LED et bluetooth

Les brosses à dents électriques existent depuis longtemps, mais ce que des marques comme Xiaomi proposent directement, ce sont des brosses à dents qui ont le bluetooth, un écran LED et communiquent avec des applications mobiles. C’est ce que fait la brosse à dents électrique Xiaomi T700, une brosse spécialement conçue pour les dents sensibles, qui a des poils doux et non irritants et un moteur à lévitation magnétique sans balai pour frapper la saleté.

La puissance de brossage peut être directement ajustée de douce à forte par le bouton sur le manche de la brosse, avec différents niveaux de puissance au choix, adaptés aux différentes conditions buccales. Mais jusqu’ici tout est normal, où est la partie « intelligente » ? Eh bien, vous pouvez le connecter à l’application Mi Home pour définir une vitesse et une durée de brossage, en générant un rapport de brossage pour savoir si vous êtes satisfait des résultats.

Et avec un petit écran, car sur la brosse à dents, vous pouvez voir des informations telles que le score de brossage et la batterie restante, avec une autonomie allant jusqu’à 24 jours sans la recharger.

Brosse à dents électrique Xiaomi T700-Réglage de puissance multiple, vibration haute fréquence, soies métalliques DuPont Staclean Brush, affichage intelligent LED, paramètres personnalisés APP, longue durée de vie de la batterie

On termine par les dents et on commence par les cheveux. Si vous aimez vous raser et/ou repasser votre coiffure en passant la tondeuse, Xiaomi Hair Clipper est une tondeuse à cheveux qui propose cinq réglages de la lame mobile selon la longueur de cheveux que vous souhaitez. La tête est montée sur une lame en céramique plaquée titane qui offre une coupe professionnelle. Et toute la machine est étanche IPX7.

Idéal également pour ceux qui n’ont jamais utilisé ce type de tondeuse, le Xiaomi Hair Clipper est livré avec 7 accessoires et une batterie avec 180 minutes d’autonomie. Et bien qu’il ne se connecte pas au mobile, il vous signale des éléments tels que le manque d’huile dans la tête.

Tondeuse à cheveux Xiaomi – 5 réglages de longueur pour une coupe de précision + 14 réglages de longueur du peigne guide, tête de lame en céramique plaquée titane, autonomie de 180 minutes

De la tête au visage avec le Xiaomi Electric Shaver S700, un rasoir en céramique d’oxyde de zirconium, un matériau souvent utilisé dans les applications médicales, le rendant résistant aux acides, offrant plus de protection pour la peau et en même temps la lame conserve sa netteté plus longtemps. La meilleure chose est que la machine elle-même détecte intelligemment la densité des cheveux grâce à un algorithme intégré.

Avec trois modes d’intensité de rasage et un moteur sans balai, si vous avez un rasage d’urgence et que la batterie est à plat, le Xiaomi Electric Shaver S700 vous permet de vous raser tout en chargeant grâce à l’utilisation de son port USB C. Bien que le plus frappant soit sans le le doute est que toutes les informations visuelles de la machine sont intégrées dans la poignée grâce à la technologie d’affichage à micro-trous laser.

Rasoir électrique Xiaomi S700 – Lame en céramique innovante, moteur sans balai ultra-silencieux, deux méthodes de charge, corps en aluminium haute résistance de la série 6

Double thérapie ionique de l’eau : des sèche-cheveux qui hydratent aussi

Si vous recherchez un sèche-cheveux rapide, léger et compact, vous avez le Mi Ionic Hair Dryer H300, avec un boîtier un peu plus gros qu’un rouge à lèvres et qui en fait un sèche-cheveux idéal à emporter en voyage. Un tout petit séchoir mais avec 7 pales, un turboréacteur et un moteur performant qui permettent un débit d’air de 20 mètres par seconde.

Capable d’émettre de l’air froid ou chaud, la température est contrôlée 60 fois par seconde et le résultat est envoyé directement à un microprocesseur implémenté dans l’appareil, chargé d’ajuster la température de l’air en temps réel et de s’assurer qu’elle reste stable à 57 °C . .

Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 – Sèche-cheveux – Séchage rapide – Design compact et portable – Contrôle intelligent de la température – Double puissance – Couleur blanche – Version italienne

Et si ce que vous recherchez est un sèche-cheveux qui hydrate également, cette magie est faite par le Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500, un sèche-cheveux qui, bien que cela semble une contradiction, humidifie les cheveux grâce à une technologie à double ions d’eau qui permet pour hydrater les cheveux tout en les séchant, en réduisant les pointes fourchues et les frisottis.

Comment est-ce possible? Le sèche-cheveux ionique à eau H500 comprend un condenseur intégré qui condense l’humidité dans l’air, et deux moteurs en forme d’aiguille atomisent cette humidité en minuscules ions d’eau négatifs. Grâce à un canal d’air froid séparé, ces ions atteignent directement les cheveux, le cuir chevelu et les racines, protégeant les cheveux des dommages causés par des températures excessives et les hydratant.

Sèche-cheveux Xiaomi Water Ionic H500 – Double ions d’eau, débit d’air de 20 m/s, contrôle intelligent de la température, buse magnétique à deux couches, blanc (version ES + 3 ans de garantie)

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :