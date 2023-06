Ce sont les nouvelles qui arrivent à Fortnite avec la saison 3 du chapitre 4

Avec cette nouvelle saison, de nouveaux skins, armes, mécaniques, un nouveau biome arrivent sur Fortnite et il est désormais disponible.

Vous pouvez maintenant profiter de Fortnite : Wilds, saison 3 du chapitre 4, sur toutes les plateformes

À ce stade, il est clair que personne ne sera surpris si nous leur disons que Fortnite est le jeu qui a réussi à populariser le genre battle royale, et ce n’est pas étonnant. Le jeu Epic Games, depuis sa première, n’a cessé d’ajouter des nouvelles et des joueurs, ce qu’ils ont l’intention de continuer à faire avec sa nouvelle saison, celle qui a été présentée lors du dernier Summer Game Fest, un événement estival annuel pour l’industrie du jeu vidéo.

Bien que la saison 3 du chapitre 4 de Fortnite, intitulée Wilds (Wild Lands en français), ait été présentée lors de l’événement susmentionné avec une bande-annonce cinématographique, la nouvelle a été révélée quelques heures plus tard à travers une nouvelle bande-annonce avec gameplay et dédiée à son passe de combat. Avant de continuer, ce qu’il faut savoir, c’est que cette nouvelle saison du battle royale d’Epic Games est désormais disponible sur toutes ses plateformes, y compris les appareils mobiles.

La saison 3 de Fortnite Chapter 4 est maintenant disponible et ce sont ses actualités

Fortnite : Wilds, on rappelle que c’est le nom de la troisième saison du chapitre 4, elle est déjà disponible et dans sa récente bande-annonce on a pu voir un focus particulier sur son battle pass et son gameplay, en plus d’avoir montré nous ses nouvelles. Parmi ceux-ci, nous pouvons trouver de nouvelles mécaniques de jeu, de nouveaux skins du nouveau Battle Pass, des armes et un nouveau biome. En fait, comme vous pouvez le voir dans les images ci-dessus, son biome a joué un grand rôle dans la bande-annonce. A son sujet, il faut savoir que cela survient après que le centre de l’île a été détruit.

De même, les nouveaux skins Fortnite sont assez accrocheurs, en particulier dans le cas de l’ajout du personnage emblématique de Transformers Optimus Prime, qui est disponible si vous achetez le pass de combat Wilds. La vérité est que ce n’est pas le seul ajout à la franchise susmentionnée qui a atteint le titre Epic, car nous avons également d’autres éléments à l’occasion de la première de Transformers : Rise of the Beasts, comme un canon appelé Cybertron et Optimus Primal , qui est l’homologue animal de Prime. En parlant de skins, une version scout de Meowscles a également été ajoutée.

De nouveaux mécanismes ont également été ajoutés, comme la possibilité de se déplacer dans les vignes. Maintenant, il est temps de parler des montures qui arrivent sur Fortnite : Wilds, puisque nous pouvons voir comment les vélociraptors sont arrivés. Cela dit, il ne faut pas ajouter grand chose de plus sur la troisième saison du chapitre 4 du titre Epic, puisque vous pouvez mettre à jour votre jeu et l’essayer par vous-même sur vos smartphones, par exemple, si vous ne l’avez pas déjà fait.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :