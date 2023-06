Si vous recherchez une tablette Android qui peut tout supporter, ce modèle est l’un des meilleurs achats

Le test de durabilité de JerryRigEverything révèle que cette tablette est incroyablement résistante, encore plus résistante que l’iPad.

La tablette OnePlus est un très bon choix si vous recherchez un appareil extrêmement résistant // Image : Urban Tecno.

JerryRigEverything a testé la durabilité du OnePlus Pad, la première tablette Android que la firme chinoise a lancée sur le marché. Comme le commente le youtubeur lui-même dans la vidéo, la fragilité que les téléphones OnePlus ont acquise ces dernières années laisse planer quelques doutes sur la résistance de ce OnePlus Pad. Pourtant, les résultats sont assez surprenants, puisque le OnePlus Pad se confirme comme une tablette très résistante, encore plus que l’iPad contre lequel il veut rivaliser sur le marché.

Le test de durabilité réalisé par cette chaîne YouTube populaire est composé de différents tests : flexion, brûlure, rayures… Le OnePlus Pad n’a pas été le seul appareil à participer à ce test, tout comme le stylet appelé OnePlus Stylo. Sans plus tarder, voyons pourquoi la tablette OnePlus est idéale si vous recherchez un modèle capable de tout supporter.

OnePlus Pad, une tablette incroyablement résistante

Avec un déballage rapide de la tablette, JerryRigEverything se met au travail en commençant par un petit test du stylet. En quelques secondes seulement, le youtubeur scinde le OnePlus Stylo en deux à mains nues, nous montrant qu’il n’est peut-être pas aussi résistant qu’il devrait l’être. Le résultat du test de pliage n’est pas aussi bon que celui du stylet Apple, qui ne s’est pas cassé lorsqu’il a été soumis au même test. Bien sûr, l’ouverture du OnePlus Stylo nous permet de savoir à quel point il est bien construit à l’intérieur, son intérieur est exquis.

Passant à l’analyse du OnePlus Pad lui-même, JerryRigEverything montre que l’écran a commencé à se gratter au niveau 6 et a laissé des entailles plus profondes au niveau 7. Par conséquent, la résistance de ce panneau est la même que celle de l’écran de l’iPad de Manzana. D’une manière générale, c’est une bonne résistance dans le cas d’un écran en verre, pas en saphir.

Tout en comptant les caractéristiques du OnePlus Pad, le youtubeur procède à gratter à la fois le dos et les côtés avec un cutter, le tout en métal. Comme prévu, cela indique la perte de la belle couleur verte partout où passe le couteau.

La tablette OnePlus passe avec brio le test de combustion qui consiste à rapprocher la flamme d’un briquet de l’écran pendant 10 secondes. Au début, la zone brûlée perd la couleur des pixels, qui deviennent noirs. Cependant, en quelques secondes, cette couleur noire disparaît et l’écran retrouve son aspect d’origine. Par conséquent, le bon travail du fabricant à cet égard doit être salué.

Enfin, le test de durabilité OnePlus Pad comprend un test de flexion. Avant de connaître le résultat de la tablette d’Apple, il convient de mentionner que certains iPads n’ont pas survécu à ce test, alors que d’autres tablettes comme la Samsung Galaxy Tab S8 l’ont fait.

Le OnePlus Pad appartient à ce dernier groupe, tenant stoïquement lorsqu’il est soumis à une forte pression des doigts sur son arrière. Comme on le voit dans la vidéo, la tablette se plie légèrement, mais l’écran et le boîtier restent intacts. La résistance est maintenue lorsque la pression est appliquée du côté opposé, il n’y a pas de fissures ou de craquements.

Sans aucun doute, le OnePlus Pad passe le test de durabilité effectué par JerryRigEverything avec brio, c’est pourquoi il félicite OnePlus à la fin de la vidéo. En effet, la tablette est bien plus résistante que les téléphones de la firme. Vous l’avez déjà vu, si vous cherchez une tablette capable de supporter toutes vos aventures, ce OnePlus Pad est un achat plus que réussi.

