Il reste le roi : ce Redmi Note 11 Pro+ de 256 Go tombe sur le site officiel avec un coupon limité

L’un des smartphones avec la plus grande projection sur Android s’effondre du jour au lendemain jusqu’au 24 juin.

Ce terminal, mis à jour vers Android 13, est livré avec de la puissance, un grand écran, un très bon appareil photo et un design spectaculaire.

Si vous voulez un terminal Android de milieu de gamme, doté d’une grande mémoire interne (même extensible), qui fait partie de ceux qui ont été mis à jour vers Android 13 cette année et vous offre des performances brutales, laissez-moi vous montrer ce modèle. Ce n’est autre que le Redmi Note 11 Pro+ 5G, dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage qui peut être vôtre dès aujourd’hui pour 289,99 euros sur le site de Xiaomi.

Ceci est réalisé avec le coupon de 20 euros pour les utilisateurs enregistrés sur son site Web et sur les achats de plus de 250 euros. Il n’est valable que jusqu’au 24 juin. La livraison est gratuite et se fait depuis la France, vous bénéficierez donc d’une garantie constructeur de 3 ans. Bien sûr, seul l’appareil est disponible en bleu stellaire. Vous avez ce même appareil sur Amazon pour 297 euros en noir, ou sur AliExpress pour 320 euros.

Achetez le meilleur milieu de gamme Xiaomi de 2021-2022

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ est l’un des meilleurs terminaux Redmi Note du catalogue Xiaomi, un appareil qui redéfinit le concept de technologie de pointe. Conçu pour ceux qui recherchent des performances exceptionnelles et une expérience visuelle inégalée, ce smartphone se démarque dans toutes ses spécifications techniques. Il s’agit de la version améliorée du Redmi Note 11 Pro 5G que nous avons déjà pu tester en profondeur.

Alimenté par un puissant processeur Dimensity 920 de 6 nm fabriqué par MediaTek, le Redmi Note 11 Pro+ 5G offre des performances fluides et rapides sur toutes les tâches, des jeux exigeants au multitâche fluide. Il dispose d’une généreuse mémoire vive LPDDR4X de 8 Go, garantissant une réactivité instantanée et un fonctionnement efficace à tout moment. Sa mémoire est également suffisante, avec 256 Go de stockage UFS 2.2 extensible avec des cartes micro SD. Il est proche de 500 000 points au test Antutu.

Quant à son écran, le Redmi Note 11 Pro+ dispose d’un impressionnant écran Amoled de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+. Avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, vous profiterez d’une fluidité visuelle exceptionnelle et d’une expérience immersive. Sa haute densité de pixels et une luminosité maximale de 1200 nits vous donneront les arguments nécessaires pour profiter de votre série préférée sur l’écran de votre smartphone. Pour compléter cette section multimédia, nous avons 2 haut-parleurs JBL qui sonnent d’une qualité spectaculaire.

Avec son système de triple caméra haute résolution, vous capturerez des images époustouflantes à tout moment. Le capteur principal Samsung S5KHM2 de 108 MP avec ouverture focale f/1,89 vous permet de capturer des détails époustouflants et des couleurs vives, tandis que le capteur ultra grand angle Sony IMX355 de 8 MP vous offre la possibilité d’élargir votre champ de vision. De plus, il dispose d’un capteur macro de 5 MP pour capturer des gros plans détaillés. Vous pourrez enregistrer des vidéos en 4K à 60 ips sans problème. Son appareil photo selfie est un Sony 16 MP qui fait un travail fantastique de photo et de vidéo.

Il est équipé d’une batterie de grande capacité de 4500 mAh, ce qui vous permet de profiter d’une utilisation à long terme de près de deux jours complets. Et lorsque vous avez besoin de recharger, sa charge rapide jusqu’à 120 W vous offre une charge complète entre 15 et 20 minutes. Au niveau de la connectivité, nous avons tout ce dont vous avez besoin : 5G, NFC, port casque, infrarouge, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS et Dual SIM.

