Sony ne lâchera rien en 2023 : le Xperia Pro-II stratosphérique est attendu avec deux capteurs 1 pouce

Sony renouvellera son téléphone mobile professionnel Xperia à plus de 1 800 euros en 2023.

C’est ainsi que devrait être le Xperia Pro-II de Sony. Spectaculaire.

Les résultats ne sont pas du côté de Sony dans l’industrie du smartphone, mais le constructeur originaire de Minato, au Japon, n’abandonnera pas encore et maintiendra en vie son Xperia en 2023, qui reprendra l’idée du smartphone pour photographes professionnels. Eh oui les amis, il y aura bien un Sony Xperia Pro-II pour renouveler son Pro-I de première génération, qui a coûté la bagatelle de 1 800 euros, et cette fois il doublera la mise avec pas moins de deux capteurs 1 pouce.

Ce n’est pas la première rumeur de Sony ces derniers jours, et c’est que récemment nous avons également rencontré une prochaine itération de ses écouteurs true-wireless les plus haut de gamme qui sont aussi pour beaucoup les meilleurs du marché, et ce serait ces Sony WF- 1000XM5 qui sont dans le four et pourraient accompagner le nouveau Xperia Pro-II dans la coupe la plus performante du catalogue Sony.

En tout cas, concentrons-nous car ici nous en sommes venus à parler de téléphones mobiles, et ce Sony Xperia Pro-II pointe vers le haut photographique du marché, multipliant par deux cette stratégie de « gros navire va ou ne va pas », intégrant désormais deux caméras 1 pouce et des optiques ZEISS, dont l’une se comportera sûrement comme la principale avec une ouverture variable f/2.0-f/4.0, tandis que la seconde aurait probablement un objectif ultra grand angle.

Il resterait à compléter le téléobjectif, bien que nous ne sachions pas si l’un de ces trous satellites montera ce capteur avec zoom ou ce ne seront que les capteurs laser, ToF et autres auxiliaires, sans connaître non plus le comportement de ces deux grands capteurs.

Les collègues de sumahodigest ne nous l’ont pas expliqué non plus, qui ont publié une image dévoilée avec un croquis du terminal, où ces deux grands capteurs à l’arrière sont en effet perceptibles, ainsi que quelques rendus supplémentaires qui devraient anticiper l’apparition d’un téléphone soigné au millimètre près.

En ce qui concerne le matériel, nous pouvons évidemment espérer le meilleur, car Sony n’hésitera pas à fixer le prix de ce Xperia coupé plus « Pro », basé sur un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 avec des mémoires LPDDR5x et UFS 4.0, en en plus d’un écran OLED HDR avec une résolution 4K (1 644 x 3 840 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 hertz.

Bien sûr, il conservera le logiciel Sony Alpha pour son appareil photo avec des modes cinématographiques, avec un multimédia très soigné qui intègre un son stéréo Hi-Res, un système de vibration dynamique et une compatibilité avec le contenu HDR BT.2020, ainsi qu’une prise en charge native des commandes Dualshock. pour jouer en douceur.

Ils disent d’Asie que Sony travaille déjà sur le développement d’un tout nouveau capteur avec la technologie « transistor double couche » qui deviendrait encore plus grand que le capteur actuel de 1 pouce, bien que pour l’instant ils ne soient pas prêts à le réaliser dans un tel d’une manière commerciale.

Nous serons attentifs aux mouvements de Sony, car de son Project Q pour concurrencer le Steam Deck aux écouteurs premium coupés et ce son smartphone le plus professionnel, la vérité est que ses dernières fuites promettent toutes beaucoup… Ou pas ?

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :