16 Go de RAM, RTX 3050 et écran 144 Hz : la puissance d’un gameplay intense au rendez-vous

Êtes-vous prêt à faire passer votre expérience de jeu au niveau supérieur ? Nous vous proposons l’ordinateur portable de jeu ASUS TUF F15, une machine conçue pour les joueurs les plus exigeants. Avec ses performances puissantes et ses fonctionnalités de première classe, cet ordinateur vous plongera dans un monde d’émotions intenses et de victoires épiques. Aujourd’hui, il peut être à vous pour 1 099 749 euros sur Amazon, 739 euros sur MediaMarkt et 779 euros sur le site officiel d’ASUS.

Vous pouvez l’utiliser comme ordinateur portable de jeu, c’est pour cela qu’il est conçu. Mais cela ne s’arrête pas là, car cela peut être un excellent ordinateur pour le télétravail, selon votre secteur, mais avec ses composants, vous aurez beaucoup de puissance partout. N’hésitez pas si vous recherchez un nouveau PC puissant que vous pourrez emporter d’un endroit à l’autre.

Achetez l’un des PC de jeu les plus puissants à un prix abordable

Imaginez un écran antireflet Full HD IPS de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement impressionnant de 144 Hz, offrant des images nettes et fluides. Chaque détail sera affiché avec une clarté étonnante, vous permettant de ne pas manquer un seul moment d’action dans vos jeux préférés. Le panneau a une luminosité de 250 nits habituels, pouvant augmenter légèrement en cas de besoin.

Le cœur de ce puissant ordinateur portable est le processeur Intel Core i5-11400H avec 6 cœurs et une vitesse de pointe de 4,5 GHz et 12 Mo de cache, qui garantit des performances exceptionnelles et une réactivité rapide. Couplé à ses 16 Go de RAM DDR4 (répartis sur deux modules de 8 Go) à 2933 MHz, vous pourrez exécuter plusieurs applications et jeux exigeants en douceur sans vous soucier de manquer de mémoire. Le stockage SSD de 512 Go est de type M.2 vous offrira des vitesses de lecture et d’écriture ultra-rapides et un espace suffisant pour tous vos jeux et fichiers.

Mais ce n’est pas tout, ASUS TUF F15 dispose d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 4 Go GDDR6, qui vous plongera dans des mondes virtuels pleins de détails époustouflants et de visuels époustouflants. Vous ferez l’expérience de graphismes de haute qualité et de performances fluides dans chaque jeu, vous permettant de profiter d’une expérience de jeu inégalée.

De plus, son clavier français QWERTY avec rétroéclairage RVB vous offrira une expérience de jeu confortable et efficace. Pour les plus experts en la matière, cet ordinateur est un délice car il est livré sans système d’exploitation installé. Vous pouvez facilement obtenir une licence pour Windows 10 ou 11 ou installer une distribution Linux si c’est votre jeu.

Au niveau connectivité, ce portable a tout pour plaire : WiFi 6 et Bluetooth 5.2 dans la partie sans fil. Et comme pour les ports physiques, un connecteur Jack pour casque et microphone, un HDMI 2.0b, 3 USB-A 3.2 2e génération, et un connecteur LAN pour Ethernet et un Thunderbolt 4 avec prise en charge de DisplayPort. Il intègre également une webcam 720p, 2 haut-parleurs de 2W RMS chacun et une batterie 3 cellules de 48 Wh.

➡️ Voir l’offre ASUS TUF Gaming F15

Ne vous contentez pas de moins quand vous pouvez tout avoir. Saisissez cette occasion unique de ramener à la maison l’ordinateur portable de jeu ASUS TUF F15 et profitez de performances inégalées dans vos jeux. Dominez vos jeux, surprenez vos adversaires et profitez de chaque instant avec une machine conçue pour les gagnants. N’attendez plus, cette offre est à durée limitée.

