Voici pourquoi Apollo et d’autres applications Reddit tierces cesseront de fonctionner ce mois-ci

Tout comme Elon Musk l’a fait sur Twitter, Reddit facturera les développeurs pour utiliser son API à partir du 1er juillet, ce qui fera disparaître pratiquement tous les clients tiers de la plateforme de microblogging.

rif is fun for Reddit est l’un des clients non officiels de Reddit qui fermera ses portes fin juin

L’un des moyens les plus fiables d’être au courant de ce qui se passe dans le monde et, surtout, dans le domaine technologique est d’utiliser Reddit, un agrégateur de nouvelles populaire avec un aspect social important, puisque n’importe qui peut partager une nouvelle et commenter dessus avec les autres utilisateurs de la plateforme.

Ce sont des temps agités pour Reddit, car certaines des principales applications tierces de Reddit viennent d’annoncer qu’elles cesseront de fonctionner plus tard ce mois-ci en raison d’une décision unilatérale prise par les responsables du service.

Voici pourquoi Apollo et d’autres clients alternatifs de Reddit disparaîtront dans quelques semaines.

Les changements de l’API Reddit condamneront les meilleurs clients tiers d’Android comme RIF et Sync

Comme nous l’expliquait dans 9to5Google, tout comme Twitter le faisait à l’époque sous la direction d’Elon Musk, Reddit commencera à appliquer quelques changements à ses API le 1er juillet qui impliqueront de facturer un montant assez élevé aux développeurs de leurs applications de tiers, à la fois iOS et Android.

Cela a entraîné l’arrêt de l’application Reddit tierce la plus populaire sur iOS, Apollo, et deux des meilleurs clients Reddit pour Android, RIF (rif c’est amusant) et Sync le 30 juin en raison des 20 millions de dollars qu’ils auraient doivent payer chaque année pour continuer à utiliser l’API Reddit.

Mais la monétisation de l’API Reddit n’est pas le seul changement qui sera introduit début juillet, puisque les clients Reddit tiers ne pourront pas non plus afficher de publicités ou de contenu explicite (NSFW).

Cela a amené les modérateurs du subreddit Android, l’une des communautés les plus populaires sur Reddit, à annoncer qu’il sera désactivé pendant 4 heures à partir du 12 juin en signe de protestation contre les nouvelles politiques d’API adoptées par Reddit. .

