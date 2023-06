Des marques rouges sur le front et le nez dues à l’utilisation de l’Apple Vision Pro, un problème avec une solution simple ?

Les Apple Vision Pro suscitent l’intérêt des médias et du public, et pour cause. En plus de l’essentiel de son prix, les lunettes proposent des fonctions très intéressantes. Bien qu’ils ne soient pas confortables pour tous les visages…

Les lunettes Apple Vision Pro ont un problème d’ajustement.

Pour le meilleur ou pour le pire, l’Apple Vision Pro fait couler des rivières d’encre. Le premier nouveau gadget présenté par Apple en huit ans vient concurrencer directement le Microsoft HoloLens ou le Meta Quest Pro.Pour l’instant, il y a déjà eu des spéculations sur le prix des lunettes en France et, précisément parce qu’elles ont une étiquette si volumineuse, l’appareil a été le fourrage des mèmes.

Si nous parlons d’eux aujourd’hui, c’est parce que le prestigieux Wall Street Journal a eu accès à l’appareil et a mis en ligne une vidéo sur sa chaîne YouTube en parlant. Dans celui-ci, en plus d’avoir une vue un peu plus profonde de ce que sont ces lunettes, on peut voir qu’après les avoir portées pendant un certain temps, elles laissent des zones rouges sur la peau.

Un problème affectant les modèles prototypes

La vidéo, que vous pouvez voir juste au-dessus de ces lignes, détaille les impressions du journaliste sur l’Apple Vision Pro.Apparemment, c’est un appareil qui semble initialement confortable à porter, du moins pendant un certain temps. La journaliste elle-même note qu’après la demi-heure qu’elle a pu passer avec eux, son poids a commencé à se faire sentir.

Quand il les a enlevés, il a pu voir que son front et les zones de son nez étaient rouges. Ceci est détaillé dans un selfie que le journaliste a pris et inclus dans la vidéo. Cependant, ce problème aurait une solution beaucoup plus simple qu’il n’y paraît.

Apparemment, le problème des zones rougies se limite aux modèles prototypes auxquels les médias ont eu accès (sans pouvoir les photographier ou les filmer, bien sûr). Cela a à voir avec les joints qui adaptent les lunettes à la tête, qui pour l’instant ne sont pas de la bonne taille pour tout le monde.

Cependant, Apple a précisé aux médias que, lorsque les lunettes arriveront enfin sur le marché en 2024, il y aura différentes tailles desdits joints, afin qu’ils s’adaptent mieux à tous les types de physionomies. Compte tenu du coût de l’appareil, il vaut mieux régler le problème.

