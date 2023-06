Si votre WiFi est lent, il est probablement saturé : c’est ainsi que vous pouvez changer de canal et accélérer la connexion de votre routeur Xiaomi

Avez-vous remarqué que lorsque vous utilisez Internet à la maison avec vos appareils sans fil, la connexion Wi-Fi est lente ? Cela peut être dû à plusieurs raisons, et l’une d’entre elles concerne les bandes 2,4 Ghz et 5G et les canaux WiFi, que nous allons vous apprendre à changer dans un routeur Xiaomi.

Et c’est que, si en redémarrant simplement le routeur, votre WiFi ne s’améliore pas et que la connexion continue à sembler lente, c’est peut-être parce que le canal auquel il est connecté est vraiment saturé. Mais ne vous inquiétez pas, c’est très simple que vous souhaitiez le faire sur votre mobile ou sur votre PC.

Bandes, spectres et superpositions : jargon des routeurs

Comme l’expliquent si bien les confrères de Xataka Android, les routeurs WiFi diffusent dans différentes bandes, la plus courante étant le 2,4 GHz, compatible avec tous les téléphones mobiles. Si votre routeur est plus moderne, il peut avoir une bande à diffuser en 5G, mais si votre smartphone, tablette ou l’appareil que vous souhaitez y connecter n’a pas d’antenne 5G, alors cela ne vous aidera pas.

La bande 2,4 GHz a jusqu’à 13 canaux qui partagent un spectre de 100 MHz, donc chacun a 20 MHz. Le problème est que ceux-ci se chevauchent, de sorte que les routeurs génèrent constamment des interférences les uns avec les autres. Si vous passez à la bande 5G, vous disposez de 25 canaux qui ne se chevauchent pas, donc cela fonctionne mieux.

Mais comment puis-je changer ces chaînes ?

Changez de canal sur votre routeur Xiaomi pour améliorer le WiFi

Application d’analyse Wi-Fi

S’il est vrai que l’on peut aller directement dans les options du routeur et changer le canal tel quel, il est préférable de faire une petite recherche au préalable et de vérifier à quoi ressemble le spectre de fréquences.

Téléchargez l’application WiFi Analyzer sur votre Xiaomi, POCO ou Redmi Lors de son exécution, il vous demandera plusieurs autorisations. Une fois accordé, laissez-le scanner le spectre dans votre région. Très probablement, vous verrez plusieurs routeurs en dehors du vôtre. En haut, vous verrez trois chiffres, pour analyser les canaux en fonction de la bande de votre routeur : 2,4 GHz, 5G et 6G. choisissez le vôtre Regardez l’interface de l’application, voyez-vous l’icône des étoiles ? Cliquez dessus et cliquez sur AP connecté. Si vous êtes dans la bande 2,4 GHz, vous obtiendrez une liste de 13 canaux. Si c’est 5G, 25. Chaque canal sera représenté par un score et une couleur, selon qu’il est plus saturé (rouge) ou moins saturé (vert). Vous devez toujours rechercher les chaînes avec le meilleur score, ce que l’application elle-même recommande ci-dessous. Dans ce cas, il s’agit des canaux 3, 8, 13 et 14 pour la bande 2,4 GHz. Tenez-vous en à ces chiffres.

Entrez les paramètres de votre routeur Xiaomi

Pour entrer les paramètres de votre routeur, vous avez plusieurs façons. Vous pouvez le faire depuis la même application WiFy Analyzer, il vous suffit de cliquer sur l’icône à droite de celle avec les étoiles, qui listera tous les routeurs dont le vôtre. Recherchez l’option Paramètres du routeur dans votre boîte et connectez-vous avec vos informations d’identification.

Une autre méthode consiste à utiliser MiWifi de Xiaomi, que vous pouvez utiliser depuis votre mobile avec son application officielle, ou depuis un ordinateur (ordinateur portable ou de bureau). Dans ce dernier cas, vous pouvez le faire via un navigateur Web ou utiliser le câble fourni avec le routeur pour connecter physiquement votre ordinateur au routeur, une extrémité à l’un des ports LAN libres du routeur et l’autre à la carte réseau de votre PC. .

Ouvrez l’application depuis le mobile / ouvrez un navigateur Web sur l’ordinateur et saisissez l’une de ces adresses IP : 192.168.31.1 / 192.168.1.1 / 192.168.0.1. Vous devez maintenant vous connecter, pour lequel il existe plusieurs options. Le plus populaire est d’utiliser comme nom d’utilisateur + mot de passe : admin+mot de passe / admin+admin / (vide)+admin. Mais sûrement, dans le même routeur, vous aurez une étiquette qui met le nom d’utilisateur et le mot de passe par défaut à la fois pour se connecter au routeur et à son réseau WiFi. Une fois connecté, et déjà dans l’interface utilisateur MiWiFi du routeur, vous verrez une icône et des options en haut. Recherchez Paramètres. Entrez maintenant dans la première section, Paramètres Wi-Fi Si votre routeur a une fonction Dual Band, cela indique que les réseaux 2.4G et 5G partageront le même nom et ce sera le routeur qui décidera quand basculer entre une bande et l’autre. Parmi les paramètres, vous verrez l’option ‘Canal’, et elle sera sûrement réglée sur ‘Auto’. Maintenant, en fonction de la bande de votre routeur, vous devez ici choisir l’une de celles que l’application WiFi Analyzer a recommandées comme moins saturées. Si le routeur est bi-bande, choisissez un canal pour la bande 2.4G et un autre pour la bande 5G. Acceptez les paramètres, redémarrez le routeur et essayez. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez un autre des canaux avec moins de saturation.

