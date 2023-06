Doublez vos performances avec cette offre exclusive de 2 disques SSD ultra-rapides

Crucial est une entreprise qui possède ce qui se fait de mieux dans le secteur du stockage.

Avec ces SSD, vous pouvez étendre votre stockage, améliorer les performances ou donner une nouvelle vie à votre ordinateur portable.

Voulez-vous porter les performances de votre PC à un autre niveau ? Aussi simple que de dépenser beaucoup d’argent sur un nouvel ordinateur. Cependant, il existe une méthode moins chère et plus efficace, un disque SSD. Aujourd’hui, nous avons vu que deux des meilleures options SSD du marché, de la firme Crucial, ont considérablement baissé de prix. Il existe deux SSD de type M.2 et un autre de 2,5 pouces, 1 To et 4 To respectivement qui coûtent la moitié de leur prix sur Amazon.

Le Crucial P3 de 1 To est un lecteur de type M.2 à connecter aux cartes mères d’ordinateurs de bureau ou d’ordinateurs portables. Vous pouvez également utiliser un boîtier externe pour en faire l’un des meilleurs disques SSD portables. Pour sa part, le 2,5 pouces est un Crucial MX500 avec une capacité de 4 To et des vitesses de lecture et d’écriture élevées.

Crucial P3 (1 To)

Crucial MX500 (4 To)

Achetez le disque SSD qui vous convient le mieux à moitié prix

Il existe de nombreuses différences entre les deux modèles, tant au niveau de la vitesse de transmission des données que dans sa connexion ou la capacité finale du produit. Cependant, dans les deux sens, nous avons deux unités de stockage rapides qui feront faire un bond qualitatif et quantitatif à vos performances et à celles de votre ordinateur.

Tout d’abord, le type Crucial P3 1 To M.2 a la forme d’une carte allongée, très petite et fine. Il se place sur la carte mère de n’importe quel ordinateur compatible (depuis 4 ou 5 ans tous l’ont été). Il existe des étuis pour le rendre portable et je recommande toujours l’ASUS ROG Strix Arion, il vaut chaque euro de son prix et est l’un des SSD M.2 les plus rapides du marché.

Ce disque M.2 est capable d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 3500 Mbps en lecture et 3300 Mbps en écriture, fou pour n’importe quel disque dur, des anciens, qui atteignaient au maximum environ 150 Mbps en tant que norme. Et avec 1 To, vous en aurez assez à la fois comme disque de stockage supplémentaire et comme disque du système d’exploitation. Je recommande toujours cette dernière option, ainsi que l’installation de toutes les applications qui nécessitent une charge plus élevée.

D’autre part, le SSD Crucial MX500 4 To 2,5″ est un disque conçu pour stocker des fichiers volumineux et une grande quantité de fichiers tels que des photos, des vidéos, des films, des documents, etc. Les disques de cette taille sont les premiers SSD qui sont arrivés sur le marché et représente un très grand saut de vitesse par rapport aux disques durs, mais pas autant que le type M.2.

Dans ce cas, nous avons des vitesses allant jusqu’à 560 Mbps pour la lecture et l’écriture. Avec cette vitesse, si vous venez d’un HDD, vous remarquerez un changement brutal, je vous l’assure. Que vous l’utilisiez comme lecteur externe, stockage interne ou système, vous pouvez profiter d’une vitesse de transfert de fichiers folle.

Crucial P3 (1 To)

Crucial MX500 (4 To)

Profitez de ces remises car elles pourraient durer quelques heures de plus et revenir à leurs prix habituels. Je vais acheter celui de 4 To car j’ai besoin de plus de stockage à la maison pour toutes les photos qui ne rentrent plus dans les clouds Google, OneDrive et iCloud.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :