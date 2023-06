La meilleure suite animée de tous les temps peut être vue sur -à peu près- n’importe quelle plateforme

Après presque vingt ans, ce film est toujours une véritable merveille qui a captivé toute une génération.

Beaucoup considèrent que ce film est encore meilleur que le premier.

Il y a de grands doutes quant au film d’animation le plus aimé de l’histoire. Cependant, il ne fait aucun doute que l’un des premiers films qui me vient à l’esprit lorsque cela se produit est « Shrek ». L’un des films qui a soulevé le plus de passions pour toute une génération, étant vraiment bon dans pratiquement tous ses aspects. La suite, Shrek 2, était si bonne et a si bien maintenu le niveau qu’il y a des questions sur ce qui est le meilleur des ods, alors cette fois, nous allons voir où cela peut être vu et pourquoi cela vaut la peine de regarder près de vingt ans plus tard. .

De plus, nous pouvons voir le film sur pratiquement n’importe quelle plateforme. Il est disponible dans le catalogue HBO Max, Netflix ou Amazon Prime Video

Shrek 2, un authentique joyau de l’animation

Shrek, Fiona et Donkey se rendent à « Far Far Away », le royaume d’où Fiona est originaire pour célébrer leur mariage. Le problème est que la famille de Fiona ne sait pas qu’elle est maintenant une ogre et que son mari l’est aussi. Cela affectera profondément la famille royale qui finira tôt ou tard par recourir aux services de la maléfique « Fée Marraine » qui veut placer son fils « Prince Charmant » sur le trône. Leurs tours de passe-passe mettront à l’épreuve l’amour entre Fiona et Shrek, mais aussi la relation d’amitié que les différents personnages entretiennent avec le duo de tête.

Des personnages secondaires tels que Pinocchio, le Grand Méchant Loup, les trois souris aveugles ou « Jengi », le mythique biscuit au pain d’épice, prennent encore plus d’importance dans une intrigue qui leur a manqué dans le premier film. Il est compréhensible que le premier se soit concentré sur la création de l’univers et l’ait fait de manière exceptionnelle, mais cette fois, l’histoire est également prolongée en fonction de ces personnages secondaires et de l’apparition d’autres, comme « Le Chat Potté ».

En fin de compte, ce qu’ils font dans Shrek, c’est prendre la plupart des personnages des contes traditionnels et renverser leurs personnalités et leurs mythes afin de créer des personnages originaux et véritablement emblématiques.

Dans l’ensemble, l’intrigue fonctionne très bien et le film est l’un des plus drôles que Dreamworks ait jamais créés. Il n’est pas surprenant que beaucoup préfèrent ce film à l’original, même si dans mon cas ce n’est pas le cas puisque j’ai pu voir Shrek plusieurs dizaines de fois étant enfant.

Si vous avez besoin de raisons pour la revoir, en voici quelques-unes :

C’est drôle, avec un humour encore très frais, et une mise en valeur du personnage absolument incroyable et humaine.

L’intrigue est vraiment originale, divertissante et subvertit le sujet que nous avons trouvé dans la première bande, qui tourne plus sur l’état de Fiona que sur Shrek lui-même.

Les secondaires, tant les héros que les méchants, sont une véritable merveille dans laquelle on retrouvera des personnages mythiques et des moments musicaux aussi hilarants que divertissants.

La bande son est un véritable scandale.

Le monde et la mythologie du premier film s’élargissent.

Certains personnages fantastiques prennent plus d’importance que dans le premier film et c’est quelque chose dont il faut être reconnaissant.

Le reste des suites n’est pas à la hauteur, mais la deuxième partie de cette bande est toujours incroyable.

