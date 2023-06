Le monde des logiciels malveillants s’est incroyablement enrichi avec l’avènement de l’IA.

Il existe de nombreux messages apocalyptiques autour des IA

ChatGPT est peut-être l’une des inventions les plus pertinentes de ces dernières années. Cette technologie est destinée à tout changer à jamais, y compris des choses très positives, car nous pouvons traduire des textes entiers avec une grande qualité. Il a aussi des inconvénients car il parle depuis longtemps de métiers qui vont disparaître à cause de ChatGPT.

Cependant, comme l’a averti un ancien PDG de Google, la technologie peut tomber entre de mauvaises mains et devenir une très mauvaise chose pour nous tous. C’est l’une de ces histoires, car ChatGPT s’est avéré capable de générer des logiciels malveillants mutants impossibles à détecter.

Ceci est le malware mutant indétectable créé par ChatGPT

Comme nous l’avons déjà dit, ChatGPT peut avoir des applications très positives entre de bonnes mains, en fait il nous a laissé des mèmes à retenir grâce à l’ingéniosité de nombreux utilisateurs. Cependant, selon Tom’s Hardware, il peut également être utilisé pour le mal absolu. Un groupe de chercheurs en nouvelles technologies a découvert une étonnante capacité de ChatGPT à créer des logiciels malveillants polymorphes qui sont impossibles à détecter et à combattre avant qu’il ne soit trop tard et qui sont complètement indétectables par le protocole connu sous le nom de « Endpoint detection and response » (EDR) dans Anglais.

Cette technique s’est avérée totalement incapable de détecter tout danger que ChatGPT pourrait créer car son code peut muter, ce qui le rend presque impossible à détecter. La plupart des modèles de langage ont été conçus avec des filtres afin de ne pas être méchants. En fait, ChatGPT-4 est capable de filtrer jusqu’à 80 % plus de contenu négatif ou nuisible que ChatGPT-3 n’était capable de le faire. Cependant, dans de nombreux cas, ces limites peuvent être habilement contournées afin que les utilisateurs créent des logiciels malveillants pouvant affecter les utilisateurs.

En fait, ChatGPT est très vulnérable à la façon dont les pirates émettent leurs demandes de création de code pour créer des virus et des logiciels malveillants. Plusieurs sociétés de cybersécurité comme Cyber ​​Ark ont ​​pu démontrer dans leurs dernières études la facilité avec laquelle ces scripts peuvent être créés par ChatGPT.

Bref, le problème est le suivant :

ChatGPT a des filtres pour l’empêcher d’être utilisé à des fins malveillantes, mais dans le cas de la création de scripts malveillants, il est très facile d’échapper à cette limitation.

Certains chercheurs ont découvert que ChatGPT est capable de créer un malware qui mute et qui est impossible à détecter pour cette raison, que son code est tellement polymorphe a affecté

Cela présente un risque pour la sécurité de la quasi-totalité d’Internet, car cette vulnérabilité aurait déjà pu être utilisée.

Ce code est capable d’échapper à tout protocole de prévention des logiciels malveillants, ce qui a généré pas mal de problèmes.

En tout cas, c’est quelque chose qui finira tôt ou tard par être clôturé par ChatGPT. Cependant, ce problème pourrait être extrapolé à d’autres IA. Que se passe-t-il si les pirates décident de former leur propre IA avec les modèles de langage open source qui existent aujourd’hui ? À l’avenir, la lutte contre le monde du piratage pourrait impliquer l’IA des deux côtés de la guerre pour la sécurité Internet.

