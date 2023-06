Près de 200 applications Android infectées par le dangereux SpinOK

Quelques jours seulement après avoir été découvert dans des centaines d’applications, ce malware dangereux a été retrouvé dans plus de 200 applications différentes.

Il y a quelques jours à peine, nous devions parler d’une nouvelle campagne de logiciels malveillants ciblant Android, avec plus de 100 applications infectées accumulant des millions de téléchargements. Le malware en question, connu sous le nom de SpinOk, était capable de se faufiler dans les appareils des utilisateurs pour voler leurs données sensibles, enregistrer leurs activités et même obtenir leurs codes d’accès aux entités bancaires.

Alors que les applications avaient déjà été retirées du store, et que tout semblait avoir pris fin, un nouveau rapport révèle que SpinOk est présent dans 193 autres applications présentes sur Google Play.

Les nouvelles applications malveillantes accumulent plus de 30 millions de téléchargements

Comme on le sait, les applications ont été téléchargées « seulement » 30 millions de fois via le store. Cependant, ce qui est vraiment grave, c’est qu’à ce jour, ils sont toujours présents dans le catalogue Google Play Store, disponibles en téléchargement et prêts à infecter les téléphones portables d’un plus grand nombre de victimes.

Parmi les applications, il est possible de trouver des outils et des jeux de différents types, apparemment fiables, mais qui se cachent à l’intérieur du code malveillant qui leur permet de transférer des données sensibles vers les serveurs de l’attaquant. La liste complète des applications est disponible ci-dessous :

Gagnant de la puce 2048

iSecurity – Nettoyeur de virus

Prêts rapides Pro

Verrouillage de la calculatrice – Photos Vault

Bataille de pixels

Ztime : Gagnez facilement des récompenses en espèces

Pop Stone 2 – Match 3

Casse-tête de gemme

Argent réel : Jouez à des jeux

VastVPN – Proxy VPN sécurisé

Boîte de rappel rapide

Canal3

Gagner de l’argent – Temps de jeu

Woohoo – Jeux d’argent réel

Gagner de l’argent : jeu de calamars

Jeu d’argent : Money Puppy

Quel chanceux êtes-vous

Bonjour VPN-rapide et sécurisé

dongbao

HotBuku-Alat Pembaca Novel Professional et Populer

Yeloli Princesse Maquillage

Mongo Monet

UangNyata : hasilkan et permainan

Prêts Rapides Plus

Arbre de Noël fou

Diamants Pop

Cash All – Gagnez de l’argent réel

Fusion snack-Overfood

Poussoir à pièces Vegas

Lucky Cashman-argent réel et payé

Machines à sous chanceuses : argent réel et rotation

TappyCoins

Pet Connect – match d’animaux mignons

Lucky Coin Pusher -3D

Jardin d’arbre d’argent

Machines à sous Mega Win

SuperFastVPN-VPN illimité

Animal de compagnie magique: Match Pop

Solitaire neutre

Bitcoin lié

Vidéos de chiens chanceux

Hexa Link – Puzzle de connexion 2248

Gain occasionnel

Bitcoin 2Moon

Boules pop-pop

Légende des fruits : Farm Frenzy

Écrasement de bulles de fruits

Chute Bitcoin

Écrasé de fruits sucrés

cerceau drôle

aller faire une pause

pas à pas

Bloc drôle

Gemme de calmar

Explosion de cube chanceux

Cube Maître 3D

Fusionner Crazy Ball

Grand Win Solitaire

Chip Win To 21 : Jeu de fusion

Héros du tireur de bulles

Jour du bingo : Chanceux de gagner

écrasement de biscuit

Machine à sous gagnante : Mystic Pharaoh

Lien HexaPop 2248

Faire tomber des balles

Boule magique folle

Oiseau lié

Big Bang PopStar – Casse-tête Pongs

Chaîne une ligne

Bijoux Crush Fever – Match 3 Jewel Blast

Explosion de fruits tropicaux

essoreuse à bulles

Merge hexagone bijou – Match 3

Dés aléatoires

Gelée Connect

Monster Link – Match Blast

Écrasement de bloc

Les oiseaux fusionnent

Dinosaures inactifs

Kitty Blast : animal de compagnie chanceux 2022 !

va sauter

Maître des couteaux

Match de macarons

Argent coupé fou

Ambiance pop

roi fracassant

Lucky Eggs – Gagnez de grosses récompenses

Mystère Solitaire Tycoon

brochette de bonbons

Dit le Maître : Saute Saute

Machine à sous Mega Jackpot : Gagnant en espèces

Bonbon onirique:Sweet Merge

Bonbon Gagnant

casse-tête de bloc

Arbre du désert : jeu de croissance de trésorerie

boum macaron

Jeux de mots : grande victoire

casino en espèces de vegas

cubes 2048

Arbre pop fou

Bingo à Las Vegas

Jeu de football de rue

Machines à sous en argent réel et rotation pour gagner

Comté de Bingo : Incroyable 2022

Bombe folle

Biscuit Macaron

pousseur de pièces de cirque

Ludo Magie

Mystery Miner Tycoon

Machine à sous !

Maître Bitcoin

Fruits heureux

Blackjack 21 : Cash Poker

casse-tête de la forêt

puzzle hexagonal

2048 Cube porte-bonheur

légende du solitaire

Cake Master : Légende de la crème

Crush de fruits fous

Match de boum

Macaron drôle

Macaron mignon Zumba

Fusion alimentaire

Macaron Holique

Dessert Match Cuisine

bulle de macarons

Machines à sous de bingo

Soyez Big Bang

Doublure mignonne

Tranche de fruits pour chiots

Fou Zumba Fruit

Fusion drôle d’hexagone

Machines à sous Cash Storm : argent réelChatMate

Bingo Magic Zoo : Parcours 2022

Farm Blast – Jeu d’association

Secouez le mouton

Fête des chats

Lucky Star : loto à gratter

Machines à sous Mega Lightning

BitCoinConnect

Bitcoin Master -Mine Bitcoins!

Solitaire Mega : Gagnez gros

Aquarium chanceux

Happy Farm Slots-récoltez et gagnez

Bulldozer d’argent fou

Fusion Maya – 2248 Hexa Puzzle

Machines à sous de bingo bancaires

cube chanceux

Mineur de diamants : surprises

Carreleur gourmand

Coup de chance

Lucky Woody Match-Block Blast

Bingo Club-La chance de gagner

Nice PopLink 2248

Maître carreleur

Nourriture à emporter

Jeu de puzzle de blocs amusant 2022

Coin Défendre

maître de caisse

Bonne fusion Bang

Bloquer le Big Bang

Dominos – Maître royal

Tranche de chevalier royal

biscuit brisé

Sucrerie Pop Star

chanceux pour heureux

Heureux 2048

Fusionner les chiots chanceux

vacances 2048

2248 Lié

Star du football de rue

Fruit Spin Blast

Boules magiques

Match de joie 3D

Machines à sous Diamond classiques : espèces

super saut

Club des machines à sous

Lucky Tile Match: Triple Crush

se détendre en espèces

Bloc de chaîne 3D

Fusion de métaverse

Block Master – Jeux de réflexion

Tueur de coupe de fruits

Écrasement de gemmes

Smashmaster

Coup de coeur pour les desserts

Application BuzzVideo-Gagner de l’argent

Tunaï Instantané

ClipClaps – Récompensez votre intérêt

Si l’une de ces applications est installée sur votre appareil, les experts en cybersécurité recommandent de s’en débarrasser le plus tôt possible pour les empêcher d’effectuer tout type de technique d’espionnage.

