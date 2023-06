Cette marque mobile chinoise est en train de conquérir le marché. Et non, ce n’est pas Xiaomi

HONOR récolte ses meilleurs résultats sur la plupart des marchés. La marque a connu une croissance de 400 % en Europe et de 700 % en Amérique latine.

Le HONOR Magic5 Pro est l’un des derniers produits phares de l’entreprise

La baisse générale du marché des smartphones ne semble pas toucher toutes les marques de la même manière. Certaines récoltent leurs meilleurs résultats depuis des années, et l’une des entreprises à la croissance la plus rapide est HONOR, principalement sur les marchés européen, moyen-oriental, africain et latino-américain. Dans ces régions, les livraisons de produits ont respectivement été multipliées par cinq, six et huit.

Cela se reflète dans le dernier rapport publié par CounterPoint, où il est précisé que, bien que HONOR soit parti d’une part de marché bien inférieure à celle des autres fabricants concurrents, les résultats obtenus par l’entreprise au cours des derniers mois sont dignes d’éloges, et sa croissance est déjà l’une des plus remarquables de l’industrie.

HONOR a quadruplé ses expéditions hors de Chine au premier trimestre 2023

Au cours du premier trimestre 2023, période au cours de laquelle la plupart des fabricants ont subi des chutes à deux chiffres, HONOR a été, avec HMD Global (Nokia) la note discordante, en étant en mesure d’augmenter considérablement sa part de marché.

Les analystes expliquent que sur les marchés hors de Chine, les expéditions d’appareils HONOR ont quadruplé par rapport au premier trimestre de l’année précédente. Ils reconnaissent que la marque est partie d’une base plus petite que les autres fabricants, mais ils disent que cette trajectoire est très positive, d’autant plus que le marché est en déclin.

L’Europe a été l’un des marchés clés de l’entreprise au cours du premier trimestre, ayant pu augmenter ses expéditions de 400 % en janvier, février et mars. Il l’a fait grâce à des accords avec les principaux opérateurs et à la bonne réception de produits comme les modèles de la série Magic (comme le Magic5 Pro que nous avons récemment testé) par les consommateurs.

En ce sens, ils expliquent que le HONOR 70 était le modèle le plus vendu de la marque dans cette partie du monde. La série « number » représente déjà 49 % du total des appareils expédiés par la marque en Europe, suivie du HONOR Magic, avec 23 %, et du HONOR X, avec 28 %.

De CounterPoint, ils pensent que la marque continuera de croître dans la plupart des régions du monde, même s’ils pensent que sa croissance ne sera pas aussi explosive qu’au cours des trois premiers mois et deviendra plus lente et constante.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :