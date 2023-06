Instagram est sérieux et son application rivale Twitter est prête !

Instagram est actuellement en train de développer une nouvelle application qui concurrencera directement Twitter. Lors d’une réunion d’entreprise, l’un des cadres supérieurs de Meta a présenté un aperçu de la nouvelle application aux employés. Révéler ce nouveau développement passionnant. La nouvelle application sera basée sur Instagram et s’intégrera à ActivityPub, un protocole de médias sociaux décentralisé. Les utilisateurs peuvent transférer leurs comptes et leurs abonnés vers d’autres applications prenant en charge ActivityPub, telles que Mastodon, grâce à cette intégration. C’est une possibilité théorique.

L’application à venir d’Instagram : un concurrent prometteur sur Twitter

Au cours de la réunion, Chris Cox, le CPO de Meta, a qualifié la nouvelle application de « notre réponse à Twitter ». Il a confirmé que le système de compte Instagram intégrera automatiquement les informations d’un utilisateur dans la nouvelle application. Bien que le nom de code interne de l’application soit « Project 92 », son nom officiel n’a pas encore été annoncé. Cependant, certains pensent qu’il pourrait être disponible en tant que Threads.

Cox a également mentionné que de nombreux créateurs de contenu et personnalités publiques sont enthousiasmés par cette nouvelle application. Ils estiment que cela fournira une « plate-forme gérée sainement » sur laquelle ils pourront faire confiance et sur laquelle ils pourront compter pour la distribution. L’exécutif a souligné que la nouvelle application offrira aux créateurs « un endroit stable pour construire et développer leur audience ».

Cox a souligné que la nouvelle application sera une plate-forme pratique permettant aux créateurs d’atteindre leur public. La référence à Elon MuskLa gestion de Twitter de a également été mentionnée. L’application est configurée pour se lancer « dès que possible ». Et il a déjà des mentions bien connues de DJ Slime, Oprah et du Dalaï Lama.

Dans l’ensemble, le lancement de cette nouvelle application basée sur Instagram est un développement passionnant. Il fournira aux utilisateurs une nouvelle plate-forme pour se connecter avec les autres et partager leur contenu. Son intégration avec ActivityPub et la promesse d’une plate-forme stable pour les créateurs en font un concurrent prometteur dans l’espace des médias sociaux.

Résumé

Instagram développe une nouvelle application qui viendra concurrencer Twitter.

L’application peut s’appeler Threads.

Il utilisera le système de compte d’Instagram et s’intégrera à ActivityPub.

Cela permettra aux utilisateurs d’emporter leurs comptes et leurs abonnés avec eux vers d’autres applications.

Les créateurs de contenu et les personnalités publiques sont enthousiasmés par l’application.

Meta dit qu’il offrira aux créateurs un endroit stable pour construire et développer leur audience.

L’application sera bientôt lancée et contiendra des témoignages célèbres, notamment DJ Slime, Oprah et le Dalaï Lama.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine