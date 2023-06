Elon Musk est le dernier à parler de l’Apple Vision Pro et il l’a fait avec un mème

Elon Musk pense qu’il existe une alternative beaucoup moins chère au Vision Pro d’Apple : les champignons magiques.

Elon Musk, PDG de Twitter, SpaceX et Tesla, avec Apple Vision Pro

Après le barrage de mèmes sur l’Apple Vision Pro présenté lors de la dernière WWDC 2023, le dernier à se joindre aux blagues sur les nouvelles lunettes de réalité étendue d’Apple n’est autre qu’Elon Musk lui-même. Bien qu’un peu plus tard que d’habitude, le PDG de Twitter, Tesla et SpaceX, entre autres, a voulu exprimer son opinion sur le produit « révolutionnaire » d’Apple, et il l’a fait comme on pouvait s’y attendre : avec un mème.

À travers son profil Twitter, le magnat a partagé une image qui fait référence au prix d’Apple Vision Pro (l’un des aspects les plus controversés de ce produit).

Musk se moque du prix de Vision Pro. Zuckerberg pense que ce n’est pas si mal

Le mème en question, visible dans le tweet inséré en dessous de ces lignes, Musk compare le prix de Vision Pro, de 3 499 dollars américains, à celui de certains champignons hallucinogènes, qui promettent de « contacter des ovnis et des extraterrestres ». Une devise qui ne s’éloigne pas trop de la définition qu’utilise Apple pour ses nouvelles lunettes, capables de « permettre aux utilisateurs d’interagir avec des contenus numériques comme s’ils étaient physiquement présents dans leur espace ».

Mais Musk n’a pas été le seul à avoir voulu se positionner (à sa manière) sur le nouveau produit Apple. Une autre personnalité très immergée dans le monde de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle et du métaverse, comme Mark Zuckerberg, a également donné son avis sur Vision Pro.

Le principal leader de Meta Quest et du reste des produits Meta axés sur ce segment de marché, a déclaré qu' »Apple n’a aucune sorte de solution magique », et bien que cela puisse avoir un sens pour certaines utilisations, son prix élevé, sept fois supérieures à celles des modèles Meta Quest les plus récents, elles mettent en évidence la « différence de valeurs et de vision » entre les deux entreprises. De même, Zuckerberg estime qu’Apple propose une utilisation plus solitaire pour sa Vision Pro, tandis que Facebook a une vision sociale , où la présence des utilisateurs est essentielle et ils cherchent un moyen de « se connecter, pas de s’isoler ».

Il ne fait aucun doute que le nouveau produit d’Apple donne aux gens de quoi parler. Chose logique, en revanche, puisqu’il n’est pas habituel de voir Apple entrer pour la première fois sur un marché qui jusqu’à présent n’avait pas été exploré, avec un tout nouvel appareil. Quoi qu’il en soit, il faudra encore attendre quelques mois pour voir comment il est reçu par les consommateurs, élément clé dans la continuité de cette famille de produits.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :