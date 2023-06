Migo Ascender : c’est le premier robot aspirateur capable de monter et descendre les escaliers

Même si le Migo Ascender ne sera pas sur le marché avant août, vous pouvez déjà le pré-commander pour 5 $ et profiter d’un prix de lancement spécial de 999 $.

Le Migo Ascender peut nettoyer les escaliers de votre maison sans problème

Depuis que le premier robot aspirateur est arrivé sur le marché il y a 20 ans, cet appareil intelligent pour la maison a fait de plus en plus d’adeptes grâce au grand nombre de fonctions qu’il a reçues et à la démocratisation de son prix avec des modèles assez abordables de marques chinoises. comme Xiaomi ou Dreame.

Malgré toutes les innovations apportées aux robots aspirateurs ces dernières années, il y a quelque chose qu’ils ne peuvent pas faire : monter les escaliers. Eh bien, c’était jusqu’à maintenant, car la firme de robotique Migo vient d’annoncer l’Ascender, un robot aspirateur capable de monter et descendre les escaliers.

Migo Ascender : le futur des robots aspirateurs est là

Bénéficiant « d’éminents experts de Google, Boston Dynamics, Ecovacs et Dyson qui travaillent pour stimuler l’innovation dans l’industrie », Migo Robotics vient de présenter le Migo Ascender, un robot aspirateur révolutionnaire qui est le premier de sa catégorie à pouvoir monter , descendre et nettoyer les escaliers.

Ainsi, lorsque cet aspirateur robot détecte une marche, au lieu de rester immobile comme le reste, il sort ses deux pattes et s’en sert pour se propulser jusqu’à la première marche de l’escalier. Une fois dessus, il procède à son nettoyage à l’aide de roues omnidirectionnelles grâce auxquelles il peut nettoyer la surface d’un côté à l’autre sans effectuer de mouvements circulaires.

Évidemment, le Migo Ascender répétera cette même manœuvre avec toutes les marches de l’échelle et une fois qu’il aura fini de la nettoyer, il utilisera ses jambes pour descendre et retourner à la station de charge.

De Migo, ils ont confirmé que l’Ascender disposera de la technologie LiDAR pour scanner votre maison et cartographier toutes les pièces et qu’il pourra nettoyer environ 1 575 mètres carrés avec une seule charge, bien que devant monter et descendre des escaliers, il est probable que cette surface est réduite.

De plus, en ayant une forme carrée et non circulaire comme le reste des aspirateurs robots du marché, le Migo Ascender peut également nettoyer beaucoup mieux tous les coins de votre maison.

Le Migo Ascender n’est pas encore disponible à l’achat, car il sera mis en vente en août, mais Migo a déjà lancé une campagne de précommande où si vous payez 5 $ à l’avance, vous pouvez obtenir ce robot aspirateur pour 999 $ au lieu des 1 399 $ qu’il coûtera quand il sera officiellement mis sur le marché.

