D’abord OPPO et OnePlus, désormais vivants : la marque va arrêter de vendre ses mobiles en Allemagne en raison d’un procès de Nokia

vivo a décidé d’arrêter de vendre ses produits sur le marché allemand, en raison d’un procès intenté par Nokia pour violation de certains de ses brevets.

L’arrière du vivo X80 Pro, l’un des derniers smartphones haut de gamme de la marque chinoise

À la fin de l’été de l’année dernière, OPPO et OnePlus ont pris leur décision de quitter la société allemande du marché mobile, en raison d’un procès intenté par Nokia dans lequel le conglomérat BBK Electronics est accusé d’avoir violé certains brevets de la société finlandaise liés à la gestion des connexions WLAN.

Près d’un an après ce moment, l’autre marque appartenant au groupe, vivo, a décidé de suivre les mêmes étapes et de retirer tous ses produits du marché allemand, mettant à jour son site Web pour refléter que « les produits vivo ne sont actuellement pas disponibles en Allemagne » . .

vivo quitte également le marché allemand

Comme l’indique le portail allemand WinFuture, vivo aurait refusé de payer la licence demandée par Nokia pour pouvoir utiliser la technologie détaillée dans les brevets. La société finlandaise a choisi d’aller en justice et est sortie gagnante dans l’affaire, avec une décision rendue en avril et qui a forcé Vivo à agir en la matière.

Enfin, il a été décidé de couper à l’essentiel et d’arrêter de vendre les produits via son site officiel. Certains appareils de la marque peuvent encore être trouvés dans les stores et les détaillants, mais tout semble indiquer que Nokia prévoit également d’essayer de bloquer les ventes dans ce type de commerce.

Malgré tout, la société prévoit d’être présente sur le marché allemand à long terme, et négocie déjà avec Nokia un éventuel accord lui permettant de continuer à vendre ses produits en Allemagne et dans le reste des régions européennes. Quelque chose de similaire se produira avec OPPO, OnePlus et realme, qui ont également été touchés par la violation présumée des brevets de la marque finlandaise.

