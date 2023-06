Vous ne pourrez plus échapper à Google Photos : l’appli Google vous reconnaît désormais même de dos

Rita El Khoury, rédactrice pour Android Authority, découvre que la reconnaissance faciale de Google Photos fonctionne également à l’envers.

La reconnaissance faciale de Google Photos sait que c’est vous de votre dos

Google Photos est un outil très complet qui vous permet de faire une copie de sauvegarde de vos photos et même de les retoucher grâce à son puissant éditeur intégré, mais, sans aucun doute, l’une des meilleures fonctionnalités de cette application Google est sa reconnaissance faciale, une fonctionnalité alimentée par l’IA qui reconnaît les visages des personnes sur une photo et vous permet de les marquer pour localiser plus rapidement toutes les photos de cette personne.

Eh bien, malgré le fait que Google n’a rien annoncé à ce sujet, Android Authority a découvert que Google Photos a amélioré cette fonction avec une fonctionnalité vraiment utile et c’est que cette application est désormais capable de vous reconnaître, même si vous avez le dos tourné .

Vous n’êtes pas à l’abri de l’IA de Google Photos ou de derrière

C’est la rédactrice en chef d’Android Authority Rita El Khoury qui a découvert que Google Photos est capable de vous reconnaître même sur des photos prises de dos, sur lesquelles vous ne pouvez pas voir votre visage après avoir examiné plusieurs photos de son mari sur lesquelles il était de dos. l’appareil photo et vérifiez que l’IA de l’application Google l’a parfaitement étiquetée.

Comme l’explique Rita, cette nouvelle fonctionnalité de la fonction de reconnaissance faciale n’est pas précise à 100 %, car elle n’est capable de reconnaître les sujets de dos que 80 à 85 % du temps et elle s’applique à toutes les photos de dos que vous avez enregistrées dans votre Compte Google Photos, à la fois les plus récents et ceux qui ont été pris il y a quelques années.

En fait, après avoir effectué une recherche dans nos Google Photos avec le mot-clé « retour », nous avons pu vérifier que cette fonctionnalité est déjà disponible et qu’elle nous permet de taguer les personnes dont nous n’avons pas encore enregistré les visages, comme vous pouvez voir dans les captures d’écran que nous vous laissons sous ces lignes.

Cela montre que l’incroyable reconnaissance faciale de Google Photos peut encore être améliorée et que grâce aux dernières avancées de l’IA, elle évoluera très probablement encore au cours des prochaines années.

