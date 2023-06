Toujours un gros: ce realme GT Master Edition avec 256 Go et Android 13

Design élégant et léger à emporter toujours avec vous, avec la puissance du Snapdragon 778G.

Profitez de l’incroyable écran Super Amoled du realme GT Master Edition.

La remise que nous avons trouvée ce matin sur AliExpress est incroyable. Le prodigieux et best-seller realme GT Master Edition est tombé à 247 euros dans sa version 8/256 Go. Bien qu’il ait presque deux ans, le terminal realme reste une excellente option d’achat car il vient de passer à Android 13 et dispose d’un processeur utilisé par les nouveaux smartphones en 2023.

Le prix de départ de cette version était de 449,99 euros à l’époque, mais vous pouvez désormais économiser plus de 200 euros avec l’offre AliExpress Plaza. Je n’ai jamais touché un prix aussi bas, je vous assure, pas même le Black Friday. Qui plus est, sur Amazon la version de base est aujourd’hui vendue 287 euros. Dans cette offre, vous ne pouvez obtenir que les couleurs blanc et gris.

realme GT Master Edition (8/256 Go)

Achetez un smartphone très équilibré et puissant pour seulement 247 euros

Ce téléphone dispose d’un puissant processeur Snapdragon 778G, qui est utilisé dans les mobiles de dernière génération tels que le POCO X5 Pro ou le OPPO Reno10. Il est livré avec 8 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go de stockage UFS 2.2, ce qui contribue à rendre les performances beaucoup plus fluides. Aux tests Antutu, il a obtenu plus de 540 000 points, ce qui montre ses performances exceptionnelles.

L’écran Super Amoled de 6,43 pouces est un autre point fort de cet appareil. Avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il offre une expérience visuelle très fluide avec des couleurs vives et naturelles. De plus, il atteint une luminosité maximale de 1000 nits et possède un verre résistant aux rayures. Et, comme si cela ne suffisait pas, le lecteur d’empreintes digitales est intégré à l’écran.

Le realme GT Master Edition se distingue également par son design élégant et léger. Avec un corps en polycarbonate et verre de seulement 8 mm d’épaisseur et pesant 174 grammes, il est confortable à tenir d’une seule main, également grâce à son écran, qui est plus petit que beaucoup aujourd’hui.

Quant à la photographie, ce téléphone dispose d’une triple caméra arrière. L’objectif principal est de 64 MP avec une ouverture f/1.8, fourni par Omnivison. Il comprend également un objectif grand angle et macro Sony IMX355 de 8 mégapixels pour capturer des images détaillées en gros plan aussi près que 4 cm. La caméra frontale Sony IMX615 de 32 MP vous permettra de prendre des selfies et de passer des appels vidéo avec une excellente définition.

La batterie de ce realme a une capacité de 4300 mAh qui peut nous donner une autonomie proche d’un jour et demi. Ceci grâce à deux facteurs : la grande efficacité du processeur et la consommation minimale du Super Amoled. Et la meilleure chose est qu’il a une charge rapide à 65W, pour pouvoir avoir une batterie à 100% en seulement 30 minutes.

realme GT Master Edition (8/256 Go)

En termes de connectivité, ce téléphone prend en charge 5G, NFC, dispose d’une prise casque, prend en charge Dual SIM, dispose de GPS, Bluetooth 5.2 et WiFi 6. Avec ses performances puissantes, son écran impressionnant, son design élégant et ses fonctionnalités photographiques exceptionnelles, il répond à tous les attentes d’un téléphone milieu de gamme assez haut de gamme.

