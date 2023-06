Le Xiaomi 13 Ultra ne fait pas partie des 10 téléphones avec le meilleur appareil photo du marché, selon DxOMark

Le Xiaomi 13 Ultra est classé 17e dans le classement des téléphones avec le meilleur appareil photo, derrière le Huawei P60 Pro, le Google Pixel 7 Pro ou l’iPhone 14 Pro Max.

L’énorme module caméra du Xiaomi 13 Ultra, le smartphone le plus abouti de la firme chinoise à ce jour

Malgré le fait que le classement populaire de la photographie mobile préparé par la société française DxOMark ne soit pas aussi fiable qu’on le souhaiterait, il faut reconnaître que ses analyses des appareils photo des smartphones sont parmi les plus complètes que l’on puisse trouver et son classement nous donne une idée dont sont les mobiles les plus remarquables de la section photographique.

Au fur et à mesure que de nouveaux terminaux sortent, DxOMark met à jour son classement pour inclure ces appareils et quelque chose qui nous a surpris récemment, c’est que le tout nouveau et spectaculaire Xiaomi 13 Ultra, qui arrivera sur le marché français dans seulement 3 jours, est laissé de côté. dix téléphones portables avec le meilleur appareil photo du marché fabriqués par la firme française.

Le Xiaomi 13 Ultra se classe 17ème au classement photographique DxOMark avec 140 points

Bien que, sur le papier, le Xiaomi 13 Ultra possède l’un des meilleurs systèmes de caméras sur la scène actuelle, dans la pratique, cela ne semble pas être le cas, car après avoir analysé en profondeur les caméras de ce terminal, les chercheurs de DxOMark ont ​​localisé le nouveau produit phare de Xiaomi classé 17e dans son classement des téléphones portables avec les meilleurs appareils photo.

De cette façon, selon DxOMark, le Xiaomi 13 Ultra est clairement dépassé sur le plan photographique par les terminaux actuels tels que le Huawei P60 Pro qui continue d’occuper la première position du classement, le Honor Magic 5 Pro qui se situe dans un honorable troisième position, le Google Pixel 7 Pro qui occupe la sixième marche du classement ou encore l’iPhone 14 Pro Max qui est à la huitième place.

Mais, c’est aussi que le Xiaomi 13 Ultra est également à la traîne d’autres smartphones plus anciens comme le Huawei Mate 50 Pro qui occupe la cinquième place du classement, les iPhone 13 Pro et Pro Max qui se situent aux positions 12 et 13 et même le Xiaomi 11 Ultra, un terminal qui est arrivé sur le marché il y a deux ans et qui figure sur la 13e marche du classement DxOMark.

Après une analyse approfondie du Xiaomi 13 Ultra, DxOMark lui attribue un total de 140 points, le même que le Google Pixel 7, le Samsung Galaxy S23 Ultra et le vivo X90 Pro+.

Voici tous les scores décomposés que le Xiaomi 13 Ultra a obtenus lors des tests DxOMark :

Xiaomi 13 Ultra, revue de photos sur DxOMark

Parmi les aspects positifs des caméras Xiaomi 13 Ultra, DxOMark souligne que le nouveau produit phare de Xiaomi a une qualité d’image très constante sur toute la plage de zoom, une très bonne balance des blancs en photo et en vidéo, une large plage de photographie dynamique et un autofocus vidéo vraiment précis. .

Parmi les points à améliorer, DxOMark souligne que les clichés pris avec les appareils photo Xiaomi 13 Ultra en extérieur présentent quelques problèmes tels que des couleurs sursaturées et un effet de halo gênant sur certaines photographies prises en extérieur.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :