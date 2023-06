Tous les téléphones Samsung avec la mise à jour Android de juin 2023 sont désormais disponibles

Samsung a déjà déployé la mise à jour Android de juin 2023 sur quelques terminaux de son catalogue.

Toute la série Samsung Galaxy S22 est déjà mise à jour avec le correctif de sécurité Android de juin

Samsung a promis de mettre à jour la grande majorité de ses téléphones, tant haut de gamme que milieu de gamme, avec le dernier correctif de sécurité Android dès que possible et pendant encore un mois, le constructeur coréen tient sa promesse, puisque le même jour que la mise à jour Android de juin 2023 a été annoncée, Samsung a déjà commencé à la déployer sur une poignée de terminaux de son catalogue.

Sans plus tarder, nous allons répertorier tous les téléphones Samsung qui reçoivent déjà la mise à jour Android pour le mois de juin 2023 et, comme nous le faisons habituellement, nous mettrons à jour cette liste au fur et à mesure que la firme coréenne publiera le correctif de sécurité de juin à partir de 2023 dans plus de terminaux.

Ce sont les 15 téléphones Samsung qui ont déjà été mis à jour avec le correctif de sécurité de juin 2023

À ce jour, Samsung a déjà mis à jour un total de quinze smartphones avec le dernier correctif de sécurité Android. Parmi les terminaux qui ont reçu cette mise à jour de sécurité, vous pouvez trouver des appareils des séries Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy Note et Galaxy A, actuels et d’autres qui ont déjà 2 ou 3 ans.

Voici la liste complète des téléphones Samsung qui ont déjà reçu la mise à jour Android de juin 2023 :

La mise à jour Android de juin inclut, bien sûr, le correctif de sécurité de juin 2023, une version qui corrige un total de 64 problèmes liés à la confidentialité, dont 53 corrigent des vulnérabilités détectées par Google et les 11 autres sont des failles de sécurité découvertes par Samsung lui-même.

Comme d’habitude, ce nouveau correctif de sécurité corrige également un certain nombre de bugs généraux de l’interface utilisateur et améliore la stabilité et les performances de l’appareil.

Si vous possédez l’un de ces Samsung Galaxy et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour de sécurité est déjà arrivée, il vous suffit d’entrer dans les paramètres de votre terminal et d’accéder à la section Mise à jour logicielle.

Dans le cas où c’est le cas et que vous l’avez déjà à disposition, pour l’appliquer à votre Galaxy il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer.

