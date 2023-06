Windows 11 Insider Preview 22631.1835 apporte de nouvelles voix naturelles du narrateur et plus encore

Microsoft vient de publier de nouvelles versions de Windows 11 Insider Preview pour le canal bêta. La dernière mise à niveau incrémentielle est fournie avec de nouvelles voix naturelles du narrateur et résout certains problèmes connus. Deux versions sont déployées sur le canal bêta – Windows 11 Insider Preview Build 22621.1835 et 22631.1835.

La version d’aujourd’hui contient le numéro de build KB5027305, il s’agit d’une petite mise à niveau et vous pouvez l’installer rapidement sur votre PC Windows 11. Comme toujours, deux versions sont lancées sur le canal bêta avec les nouvelles fonctionnalités disponibles sur la version 22631.1835, alors que les fonctionnalités sont désactivées par défaut sur la version 22621.1835.

En termes de fonctionnalités et de changements, la mise à niveau est en cours avec de nouvelles voix naturelles de narrateur en chinois et en français. En dehors de cet ajout, Microsoft apporte une nouvelle façon de basculer entre les connexions mobiles et WiFi, vous pouvez connecter votre PC à une connexion mobile lorsque le WiFi est médiocre ou ne fonctionne pas du tout.

Voici comment Microsoft explique le nouveau Narrator Natural Voices, « Nous introduisons de nouvelles voix naturelles en chinois et en français (France et Mexique) qui permettent aux utilisateurs de Narrator de naviguer confortablement sur le Web, de lire et d’écrire du courrier, et d’en faire plus. » Vous pouvez installer les nouvelles voix naturelles du narrateur en accédant aux paramètres du narrateur ou en appuyant sur le raccourci clavier WIN + Ctrl + N.

Version d’aperçu de Windows 11 Insider – 22631.1835

Paramètres Il est plus facile de contrôler s’il faut utiliser le mobile lorsque le Wi-Fi est disponible mais médiocre, en utilisant une nouvelle bascule qui a été ajoutée à Paramètres > Réseau et Internet > Mobile.



Comme mentionné précédemment, si vous avez opté pour le canal développeur dans le programme Insider Preview et exécuté sur Windows 11, vous recevrez la version préliminaire. Vous pouvez simplement vous diriger vers Paramètres> Windows Update> cliquez sur Rechercher les mises à jour. Vous pouvez simplement télécharger la mise à jour sur votre PC.

