106 petites phrases motivantes à envoyer par WhatsApp

Avec ces phrases, vous recevrez une poussée de dopamine indispensable à des moments où nous ne nous sentons pas très bien.

Parfois, nous avons besoin de motivation pour terminer toutes nos tâches

Il n’est pas étrange que nous ayons besoin d’une motivation externe dans notre quotidien. La vie est dure et il y a des moments où nous avons besoin de faire une pause pour prendre de l’élan. Il y a des phrases qui sont capables de toucher nos fibres et de vraiment nous motiver de manière profonde, que ce soit dans des notes Instagram ou sur des sites de phrases qui nous permettent d’avoir cette petite touche d’estime de soi qui nous aide à avancer. C’est pourquoi nous vous apportons les 106 meilleures phrases pour nous motiver ou pour envoyer via WhatsApp à ceux qui ont besoin de cette motivation.

48 courtes phrases motivantes à envoyer par WhatsApp

Pour nous motiver nous n’avons pas besoin de gros textes. La vérité est qu’il suffit d’une petite phrase pour se sentir vraiment encouragé dans ce type de sujet.

Impossible a 2 lettres restantes.

Vous atteignez le sommet en vous surpassant.

Affrontez vos peurs et atteignez vos objectifs

En enseignant aux autres, vous vous apprenez vous-même.

Aime toi toi-même. Aimez votre journée. Aime ta vie.

L’amour et les amis comptent plus que la richesse et les privilèges.

Apprenez comme si vous deviez vivre éternellement, vivez comme si vous deviez mourir demain.

Chaque instant est un nouveau départ.

Chaque faux pas me rapproche du but.

Changez vos pensées et vous changerez votre monde.

Commencez la journée avec un œil ouvert et l’autre en train de rêver.

Transformer vos blessures en sagesse.

Courez après vos rêves… si vous ne les atteignez pas, au moins vous perdez du poids.

Croyez que vous pouvez et vous serez à mi-chemin.

Lorsque vous donnez de la joie aux autres, vous recevez plus de joie en retour.

Quand la vie vous donne lundi, remplissez-le de sourires et de bons amis.

Quand vous pensez à vous arrêter, courez plus vite.

Quand on se force à sortir, on trouve toujours de bonnes choses.

Donnez à chaque jour l’opportunité d’être votre meilleur jour.

Des nuages ​​les plus noirs tombe l’eau la plus propre et la plus pure.

Arrêtez d’attendre que les choses se produisent et faites-les se produire.

Le lundi commence après un bon café.

Trouvez ce qui vous rend heureux et allez-y.

Former. Les zombies mangeront le plus lentement.

Faites de chaque jour le meilleur de l’année.

Faites de votre lundi un autre vendredi.

Aujourd’hui est le jour idéal pour briller.

Aujourd’hui est le jour idéal pour être heureux.

Aujourd’hui sera le meilleur lundi de la semaine.

Aujourd’hui, vous avez une mission : laissez votre sourire changer le monde.

Levez-vous, souriez et volez aussi haut que vos rêves vous emmènent.

La seule chose impossible est ce que vous n’essayez pas.

Les meilleurs jours commencent par un sourire.

Lumière, appareil photo et… bonjour !

Regardez la vie à travers les yeux d’un touriste et découvrez de nouveaux chemins.

N’abaissez pas l’objectif, augmentez l’effort.

Il n’y a pas d’ascenseur vers le succès. Vous devrez utiliser les escaliers.

N’abandonnez pas : respirez profondément et recommencez.

Il est interdit de se lever sans illusions.

Je connais ces gens avec de la lumière même si la journée est nuageuse.

Si lundi ne vous sourit pas, chatouillez-le.

Si vous n’essayez pas, cela n’arrivera pas.

Si vous êtes fatigué, apprenez à vous reposer, mais n’abandonnez jamais.

Continuez à courir, ne laissez pas vos excuses vous rattraper.

Je suis plus fort que mes excuses.

27 petites phrases motivantes pour se remettre de son ex

Une rupture peut être terrible. Parfois, nous avons juste besoin d’un peu d’encouragement grâce à la sagesse d’autres personnes qui ont été dans ces situations avant nous.

Hâte-toi de bien vivre, et pense que chaque jour est, à lui seul, une vie

Cherchez en vous-même la solution à tous les problèmes, même ceux que vous créez externes et matériels. En vous est toujours le secret; en toi se trouvent tous les secrets.

Tout homme qui a vraiment aimé peut penser qu’il n’a pas vécu en vain.

Croyez en vous et tout sera possible.

Arrêtez de chercher le bonheur au même endroit où vous l’avez perdu.

Derrière chaque femme qui réussit… se trouve elle-même qui travaille dur.

L’homme qui se relève est encore plus grand que celui qui n’est pas tombé.

Choisissez de vous aimer. N’oubliez pas que vous êtes incroyable !

A tout moment, les femmes ont plus de raisons de souffrir que les hommes et souffrent plus que lui. (…) L’homme bouge, va et vient, s’occupe de quelque chose (…). Mais la femme reste, elle doit affronter les chagrins, sans que rien ne l’en détourne ; il atteint le fond de l’abîme que la douleur a ouvert, il le mesure et, parfois, il le comble de ses désirs et de ses larmes.

Tombez amoureux de vous, prenez soin de vous et brillez de mille feux.

C’est le début d’une nouvelle histoire, et vous êtes le protagoniste.

Il vaut mieux s’user que rouiller.

Il est temps de penser… au confort du canapé pour vous seul.

Il y avait une princesse qui a laissé le prince dans le château et est allée être heureuse.

J’ai adoré être au bord de la folie. Cette folie, cependant, est pour moi la seule manière sensée d’aimer.

Le bonheur est en soi, pas à côté de n’importe qui.

Le bonheur n’arrive pas par hasard, mais par choix.

Mon bonheur ne dépend que d’une seule personne. Et c’est moi.

Monde : garde-moi dans ton silence, quand je serai mort, ce mot : j’ai aimé

N’attendez pas que la tempête se termine. Sortez et dansez avec la pluie.

Ne vous interrompez pas. Donnez-vous la permission, donnez-vous du temps, donnez-vous de l’espace, donnez-vous tout… Vous êtes, pour vous, le centre du monde.

Souriez, cela confond votre ex.

Tout ce dont vous avez besoin pour être heureux est devant le miroir.

Il vaut mieux le faire et le regretter que ne pas le faire et le regretter.

Et à la fin vous réalisez que prendre sa retraite ce n’est pas perdre, c’est t’aimer.

Je veux, je peux et je le mérite.

Moi si poésie, et toi si pure histoire.

31 phrases pour augmenter l’estime de soi

Parfois, nous faiblissons et nous ne nous estimons plus autant que par le passé. Cependant, nous vous apportons ici quelques phrases dans lesquelles

A partir d’aujourd’hui, je prendrai soin de moi comme je l’ai toujours mérité.

Agissez comme si ce que vous faites fait une différence.

S’aimer, c’est se donner le paradis.

J’ai appris que moi seul et personne d’autre ne doit prendre soin de moi, que moi seul peux me rendre heureux.

Tomber est autorisé, se relever est obligatoire.

Plus vous vous sentez bien, moins vous avez besoin de l’enseigner.

Vous donnez ce que vous êtes, pas ce que vous recevez.

Vous êtes aussi incroyable que vous vous laissez être.

Tant que vous ne vous valoriserez pas, vous ne valoriserez pas votre temps. Tant que vous n’apprécierez pas votre temps, vous n’en ferez rien.

La confiance en soi est le premier secret du succès.

La pire des solitudes est de ne pas être à l’aise avec soi-même.

La chance de réussir dans la vie s’appelle : « crois en toi ».

Je mérite d’être respecté pour qui je suis.

Mon avis est tout aussi important que celui des autres.

Je ne connais pas la clé du succès mais la clé de l’échec est d’essayer de plaire à tout le monde.

Ne laissez pas les blocages mentaux vous contrôler.

Ce n’est pas ce qu’ils vous appellent, c’est ce que vous répondez.

N’attendez pas de mourir. Si vous attendez, vous mourrez maintenant.

Je ne regrette pas les moments où j’ai souffert, je porte mes cicatrices comme des médailles.

Ne baissez jamais la tête. Tenez-le toujours haut. Regardez le monde droit dans les yeux.

Vouloir être quelqu’un d’autre, c’est gâcher la personne que l’on est.

Qui regarde à l’extérieur, rêve : qui regarde à l’intérieur, se réveille.

Vous en savez plus que vous ne le pensez.

Être un bon perdant, c’est apprendre à gagner.

Je suis capable de relever n’importe quel défi et de le surmonter.

Je suis ma muse, ma propre œuvre d’art.

Je suis ma propre expérience, je suis ma propre œuvre d’art.

Je suis une personne intelligente, courageuse et puissante.

Vous vous critiquez depuis des années et cela n’a pas fonctionné. Essayez de vous flatter et voyez ce qui se passe.

Une personne ne peut pas être à l’aise sans sa propre approbation.

