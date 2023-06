Le Motorola Razr 40 Ultra est épuisé en Chine

Motorola se positionne comme l’un des leaders du marché américain des smartphones. La société est actuellement en concurrence avec les meilleurs fabricants de smartphones phares et d’entrée de gamme aux États-Unis. Récemment, la société appartenant à Lenovo a lancé un nouveau smartphone à clapet, le Motorola Razr 40 Ultra.

Le smartphone Android Clamshell de Motorola a été mis en vente immédiatement au Royaume-Unis et en Europe. Alors que les américains attendent le 16 juin pour que la précommande du Motorola Razr 40 Ultra débute aux États-Unis, les ventes sont déjà en cours en Chine.

Selon GsmArena, de nombreux consommateurs chinois étaient intéressés par le smartphone. En conséquence, le téléphone a été épuisé le premier jour de vente libre. Le compte officiel Weibo de Motorola China a confirmé que les 10 000 versions du Motorola Razr 40 Ultra étaient épuisées. Le Razr 40 Ultra a été vendu sur toutes les plateformes en ligne pour Motorola et Lenovo. Les stores tiers tels que JD.com et Tmall étaient également en rupture de stock. Tout cela s’est produit le jour même où l’entreprise a ouvert les ventes.

Caractéristiques notables du Motorola Razr 40 Ultra

Depuis le jour de l’annonce, le téléphone à clapet a reçu de nombreuses tests positives. L’appareil présentait de grandes améliorations par rapport à son prédécesseur, le Motorola Razr 2022. Un exemple notable de ces améliorations est son écran extérieur qui mesure 3,6″ sur le 2,7″ sur le Razr 2022. Cette taille d’écran se trouve également sur le dessus comme le smartphone à clapet avec le plus grand écran extérieur. Il bat les goûts de Samsung, Huawei, Oppo etc. dans cette catégorie.

Outre la charnière redessinée et le look plus raffiné, le Motorola Razr 40 Ultra présente également d’excellentes caractéristiques. Par exemple, l’écran du Razr 40 Ultra mesure 6,9″ avec une meilleure résolution de 1080 x 2640 pixels. De plus, l’affichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz semble plus net avec une densité de pixels de 413 ppi. Même si la vitesse de charge reste de 30 W dans ce modèle, il y a une légère augmentation de la taille de la batterie de 3 500 mAh à 3 800 mAh.

Inconvénients du Motorola Razr 40 Ultra

Aussi élégant et haut de gamme qu’il puisse paraître, le smartphone pliable de Motorola présente quelques domaines que l’entreprise aurait pu améliorer. Le premier bémol de cet appareil est son système de caméra. Semblable à son prédécesseur, le Razr 40 Ultra est également fourni avec une configuration à double caméra. Cependant, la société a décidé de rétrograder la technologie de la caméra plutôt que de la mettre à niveau. La version précédente comportait un appareil photo principal de 50 MP tandis que le dernier modèle comportait un capteur principal de 12 MP.

Le deuxième appareil photo qui est l’objectif ultra large reste 13MP. Cependant, la société a également rétrogradé l’angle de vue de 120 degrés à 108 degrés. Il convient également de noter que les capacités vidéo 8K du Motorola Razr 2022 sont passées à 4K dans ce dernier modèle.

